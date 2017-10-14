Сводки от ополчения Новороссии 14 октября 2017
- 16:30 ООН открывает тайны обстрелов Донбасса.
- 14:32 Последнее время, нет никакого перемирия – жительница Спартака.
- 14:22 Награждение раненых военнослужащих и помощь для детей инвалидов Горловки.
- 11:21 Порошенко пообещал передать украинским военным 62 танка.
- 11:06 ДНР сообщает о 35 нарушениях «режима тишины» со стороны ВСУ за сутки.
- 10:53 Порошенко передаст ВСУ 200 единиц оружия и техники.
- 09:43 24-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе.
ООН открывает тайны обстрелов Донбасса
За три с лишним года войны в Донбассе очень долго оставался без официального ответа один из ключевых вопросов: «А какая из сторон конфликта больше виновна в гибели гражданского населения?»
Да, таким как я этот ответ казался ясным из-за сочетания двух обстоятельств — украинской пропаганды ненависти к жителям Донбасса и того, что в зоне досягаемости украинских орудий находятся крупные города, прежде всего Донецк и Горловка, а в зоне досягаемости артиллерии противостоящим им сил ДНР и ЛНР таких населенных пунктов нет.
Вдобавок мое ощущение подкреплялось регулярным просмотром отчетов СММ ОБСЕ. Во многих из них присутствует раздел «Миссия изучала последствия обстрелов и уточняла жертвы среди гражданского населения».
Сообщения из населенных пунктов на территории ДНР и ЛНР встречаются заметно чаще, чем с подконтрольной Киеву территории. ОБСЕ никогда не сообщает на чьей совести обстрел, но очень часто по воронкам определяет направление огня и этих указаний достаточно, чтобы отвергнуть версию о самообстрелах, которую Украина активно распространяла в 2014 году.
Однако понятно, что частные мнения отдельных людей не имеют такого значения, как точная статистика со стороны независимых авторитетных организаций, а такой статистики до последнего времени не было. Точнее она не существовала в публичном доступе.
Так, управление Верховного комиссара ООН по правам человека, начиная с 2014 года, ежеквартально публикует доклады «О ситуации с правами человека в Украине». Фрагменты этих докладов часто появляются и в российских СМИ, прежде всего, когда речь идет о констатации пыток в СБУ и нарушений прав человека украинскими военными и нацбатальонами. Однако в этих документах много критики и в адрес ДНР, ЛНР и России.
А же касается ответа на вопрос: «Кто больше убивает мирных жителей?», — то казалось, что представители ООН отвечали на него: «Знаю, но не скажу».
Ведь в каждом ежеквартальном отчете много статистики о жертвах среди гражданского населения за соответствующий период. Давались цифры, сколько погибло и сколько было ранено взрослых и детей, мужчин и женщин, мальчиков и девочек. Группировались жертвы и по видам инцидентов: сколько пострадало от артобстрелов, сколько от легких вооружений и сколько от мин. Наконец приводилась статистика погибших и за каждый месяц конфликта, начиная с апреля 2014-го.
Читайте также: Украина: загнанных лошадей пристреливают, — Р. Ищенко
Но не было только одного: цифр о том, сколько жертв по одну сторону линии фронта, сколько — по другую. Зато была красивая инфографика. Большая карта, где рядом с названием населенного пункта серые и красные кружочки. Серые — это убитые, красные — раненые.
Чем больше размер кружочка, тем больше жертв. Красной чертой проведена на карте и линия соприкосновения. Но такая инфографика все равно не давала возможность самостоятельно подсчитать, сколько же мирных жителей погибло по разные стороны этой красной линии. Например, на одной из карт, которая опубликована в июньском отчете, рядом с Донецком — самый большой красный кружочек.
© РИА Новости, Геннадий Дубовой
Согласно легенде, он означает от 12 до 18 раненых. Но сколько именно — 12, 15, 18? Кружочками поменьше отмечены Горловка, Луганск и Ясиноватая со стороны самопровозглашенных республик Донбасса, и Марьинка, Майорск, Авдеевка по другу сторону линии фронта. Это значит, что в каждом из этих населенных пунктов было ранено от 4-х до 11-ти мирных жителей.
А ведь в ООН знают, сколько именно погибли в каждом из этих городов и поселков. Знают, но видимо не хотят говорить.
К тому же даже если бы рядом с названием каждого города было помещено точное число убитых и раненых, это не слишком помогло бы. Да, можно было бы узнать число жертв с каждой стороны. Но все равно невозможно было бы определить, сколько мирных жителей пострадало именно от нарушений режима прекращения огня.
Ведь в общее количество входят и жертвы подорвавшиеся на минах. А их немало. И в отличие от обстрелов, в случаях с минами, люди обычно гибнут от оружия, поставленного собственной стороной.
Но вот в последнем докладе ООН, опубликованном в середине сентября, эксперты, наконец, открыли то, что раньше было тайной. Появилась таблица жертв по разные стороны линии фронта, правда лишь за период с 16 мая по 15 августа нынешнего года. Оказалось, что на подконтрольной Киеву территории Донецкой области от артобстрелов погиб 1 человек и 24 были ранены, а еще 4 получили ранения от легких вооружений.
На территории же области, которая «находится под контролем вооруженных групп» (ООН использует именно такую терминологию) от артобстрелов погибли 8 человек и были ранены 46, а от легких вооружений погиб 1 и были ранены 8. Что же касается Луганщины, то здесь убитых мирных жителей по данным ООН не было, а от артобстрелов были ранены 2 человека на подконтрольных Киеву территориях и 8 на территории ЛНР, также один житель самопровозглашенной республики был ранен стрелковым оружием.
Также в середине сентября почти одновременно с докладом появился и тематический отчет СММ ОБСЕ «Жертвы среди гражданского населения на востоке Украины, 2016 год».
Из него следует, что в подконтрольных Украине районах в минувшем году погибли 28 человек и 120 были ранены, а по другую сторону линии соприкосновения — соответственно 57 убитых и 224 раненых. То есть общее число жертв в 1,9 раз больше.
Правда, не все эти люди жертвы обстрелов, как следует из того же отчета; от мин и дорожных инцидентов в зоне конфликта погибли 42, а были 121 ранены. А сколько именно пострадало по каждую сторону линии фронта, ОБСЕ не указывает, хотя конечно об этом знает. Но и за обнародованные организацией цифры надо сказать спасибо. Ведь до сих пор таких докладов и такой статистики СММ не публиковала.
Читайте также: Милиционеры-перебежчики возвращаются в ДНР, разочаровавшись в Украине (ВИДЕО)
А почти синхронная публикация цифр, какие ООН и ОБСЕ раньше относили то ли к военной, то ли к служебной тайне, факт конечно интересный. Важные цифры от независимых наблюдателей впервые введены в оборот.
А раз больше жертв среди мирных жителей погибло от украинской артиллерии, следовательно, Украина больше стреляет, больше нарушает перемирие. И об этом надо говорить на всех переговорных уровнях, поскольку любимый тезис Запада — это то, что договоренности о прекращении нарушают в основном ополченцы. Его в частности озвучивал и американский спецпредставитель Курт Волкер, ссылаясь на данные ОБСЕ. И при этом, конечно, лгал.
Пётр Сафонов, «Украина.ру»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Последнее время, нет никакого перемирия – жительница Спартака
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Награждение раненых военнослужащих и помощь для детей инвалидов Горловки
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Порошенко пообещал передать украинским военным 62 танка
Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что передаст в субботу украинским военным 200 единиц оружия и техники, в том числе более 60 танков, передает РИА Новости.
Его выступление транслировали украинские телеканалы.
Порошенко в субботу планирует посетить Житомирскую область, в частности, посетит военный аэродром и полигон, передаст технику военным.
Украинцы в субботу отпразднуют День защитника Украины. Ранее День защитника Отечества отмечался на Украине 23 февраля — праздник пришел на смену Дню Советской армии, который в этот день отмечали на всей территории СССР. Однако в 2014 году президент Украины Петр Порошенко учредил новый праздник — День защитника Украины, который празднуется 14 октября. Одновременно был упразднен президентский указ Леонида Кучмы от 1999 года, по которому в стране 23 февраля отмечался День защитника Отечества.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
ДНР сообщает о 35 нарушениях «режима тишины» со стороны ВСУ за сутки
ВСУ за минувшие сутки 35 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв районы 16 населенных пунктов ДНР. Об этом сегодня заявили в оперативном командовании Республики.
«За прошедшие сутки ВС Украины 35 раз нарушили режим прекращения огня. Применялись: танки, минометы, вооружение БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие», — отметили в командовании.
Там добавили, что под огнем украинских подразделений оказались районы 16 населенных пунктов ДНР. Другая информация уточняется.
Читайте также: Милиционеры-перебежчики возвращаются в ДНР, разочаровавшись в Украине (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Порошенко передаст ВСУ 200 единиц оружия и техники
Президент Украины намерен передать украинским военным 200 единиц оружия и техники, включая 62 танка.
«Сегодня отправляюсь в войска, чтобы передать очередную партию оружия и техники — двести единиц. Из них — шестьдесят два танка», — сообщил Порошенко во время выступления по случаю Дня защитника Украины и принесения присяги лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.
Сегодня Порошенко посетит Житомирскую область, в частности, военный аэродром и полигон.
Читайте также: Украина со временем признает российский Крым и наши отношения наладятся, — Кремль
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
24-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе
24-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе
24-я ОМБр, пожалуй, стала наиболее боеспособным механизированным соединением ВСУ, принявшим участие в летней кампании 2014 года. Бригада, расквартированная в городе Яворов Львовской области, была укомплектована выходцами с Западной Украины, традиционно питавшими антироссийские настроения. Во многом это обусловило тот факт, что укомплектованное галичанами соединение было одним отправлено в зону так называемой АТО.
24 механизированная бригада стала правоприемницей советской 24-й механизированной Самаро-Ульяновской, Бердичевской ордена Октябрьской Революции трижды Краснознамённой орденов Суворова и Богдана Хмельницкого Железной дивизии, в рамках оптимизации переформированной в 2003 году в бригаду. Военнослужащие соединения принимали участие в миротворческих операциях в Ираке и Косово.
К началу 2014 года бригада имела следующий состав:
Управление (штаб бригады)
1-й механизированный батальон
2-й механизированный батальон
3-й механизированный батальон
Танковый батальон
Бригадная артиллерийская группа
Батарея управления и артиллерийской разведки
Рота снайперов
Разведывательная рота
Узел связи
Рота радиоэлектронной борьбы
Радиолокационная рота
Группа инженерного обеспечения
Рота радиационно-химической и биологической защиты
Батальон материально-технического обеспечения
Ремонтно-восстановительный батальон
Медицинская рота
Комендантский взвод.
Танковый батальон был оснащен танками Т-64 БВ, бригадная артиллерийская группа САУ 2С3 "Акация". Механизированные батальоны были вооружены БМП-2, впрочем большая часть бронетехники требовала серьезного восстановления после снятия с хранения. Большинство личного состава составляли мобилизованные военнослужащие. Командовал бригадой полковник Павлюк.
В марте 2014 на базе бригады была сформирована первая батальонно-тактическая группа, которая изначально была переброшена в Черниговскую область, где хунта ожидала потенциального вторжения РФ. В мае БТГ была переброшена под Славянск, где первоначально несла службу на блок постах. 19 июня подразделения 24 ОМБр вступили в первый бой под Ямполем. Тогда ВСУ, при поддержке авиации и бронетехники, напрочь отстутствующих у противника, сумели рассеять при этом батальон ополчения, хотя понесли при этом потери. Основная тяжесть бойстолкновения легла на БТГ 24 ОМБр, а также бойцов 25 ОВДБр, усиленных аэромобильниками из Житомира. В ходе боя в атаку в качестве обычной пехоты была брошена разведрота 24 бригады, являвшейся наиболее боеспособным подразделением соединения. Успех обошелся разведке в 6 человек убитыми, в числе которых оказался и командир роты. Кроме того, в ходе боя под Ямполем погиб командир 1 механизированного батальона бригады майор Ляшенко. В последствии, участники боестолкновения в неофициальных беседах утверждали, что под Ямполем погибли свыше 20 бойцов 24 ОМБр.
В июне 2014 в зону так называемой АТО была переброшена вторая БТГ из состава бригады, которая направилась в район населенных пунктов Дяково и Должанский, расположенные на границе с РФ. В последствии эта БТГ будет разгромлена в Южном котле. В первых числах июля в Луганскую Народную республику прибыла 3 БТГ бригады, которая в дальнейшем взаимодействовала с 1-й БТГ.
10 июля 2-я БТГ бригады понесла первые потери-в районе КПП Должанский была уничтожена БМП-2, погибли двое военнослужащих. Следующий день принес бригаде крупные потери. В районе Зеленополья базовый лагерь 24 ОМБр и 79 ОАэМБр подвергся обстрелу из РСЗО "Град".По официальным данным в результате обстрела погибли 30 военнослужащих, в том числе 21 боец 24 бригады. ПО неофициальным данным, количество погибших составило от 50 до 200 военнослужащих. В дальнейшем, 2-я БТГ бригады вела бои в так называемой Южной кишке вплоть до августа 2014 года. Стоит отметить, что в отличии от бойцов 72-й бригады, сдавших практически всю бронетехнику ополчению и сотнями уходившими на территорию РФ, БТГ 24-й ОМБр сохраняла относительную боеспособность, что в конце концов позволило остаткам БТГ прорваться из окружения. Потери ВСУ в Южном котле до сих пор засекречены, что не позволяет судить о потерях 24-й бригады в личном в ходе боев в окружении. В Южном котле БТГ потеряла 14 БМП из имевшихся в наличии 30. Сдесь тоже стоит отметить, что, в отличаи от той же 72-й бригады, "подарившей" ополчению практически всю матчасть, 11 БМП были уничтожены и лишь три захвачены в качестве трофеев.7 августа часть БТГсумела выйти из окружения у Саур-Могилы.
24 июня 1 БТГ бригады приняла участие во взятии Лисичанска, после чего, взаимодействуя с 3 БТГ, а также 80 ОАэМБр вела боевые действия на луганском направлении. В течении июля-начала августа 2014 БТГ бригады сумели взять Лутугино,Новосветловку и Георгиевку, что поставило Луганск под угрозу окружения. Однако эти успехи дорого обошлись бригаде, потерявшей десятки солдат и одного из командиров рот. Фактически к середине августа ополчение ЛНР сумели остановить ВСУ и придать боевым действиям позиционный характер.
Начавшееся 24 августа наступление противника привело к краху подразделений ВСУ по всей линии фронта. 28 августа подразделения бригады были выбиты из Новосветловки и Хрящеватого, в начале сентября отступили из Георгиевки и Лутугина. В ходе боев погиб замкомандира бригады подполковник Веливок. Попытка взять Луганск в кольцо дорого обошлась бригаде-6 танков и 26 БМП из ее состава были уничтожены, еще 14 достались ополчению в качестве трофеев. Бригадная артгруппа потеряла минимум 2 САУ 2С3 "Акация", которые были уничтожены в ходе контрбатарейной борьбы.Еще одна САУ стала трофеем ВСН.
После окончания летней кампании бригада продолжала боевые действия в районе Бахмутской трассы и номерных блокпостов в ЛНР, что также привело к крупным потерям со стороны ВСУ. 24 ОМБр лишилась в ходе позиционных боев 3 танков Т-64 БВ и не менее 3 БМП.Любопытно, но по официальным данным, в этих боях погибли всего 10 военнослужащих бригады.Осенью 2014 в состав потрепанной бригады был включен добробат "Воля", сформированный во Львовской области, который стал именоваться 3-м механизированным. Кроме того, в Яворове составе бригады были созданы 4 и 5 батальоны, которые в последствии вошли в состав новых 53 и 54 механизированных бригад.
В ходе зимней кампании 2015 бригада пыталась наносить отвлекающие удары по позициям ВСН в районе Крымского, отвлекая силы защитников Донбасса от основного сражения под Дебальцево. Эти бои стоили бригаде еще одного танка и 5 БМП.В данный момент, подразделения бригады постоянно находятся на территории ЛНР и принимают участие в боевых действиях.
За весь период войны на Донбассе официальные потери 24-й бригады составили всего 125 человек убитыми. Поименные списки погибших включают 130 фамилий. Обе цифры являются полным бредом, так как летом 2014 были фактически разгромлены все три БТГ бригады, действующие на Донбассе. Согласно тем же поименным спискам, потери бригады летом 14-го составили всего 60 человек, остальные 70 погибли за период, когда соединение принимало участие лишь в локальных позиционных боях. В ходе боев лета 2014 года 24 ОМБр лишилась 54 БМП из 116, бывших в наличии в начале кампании, из которых 37 были уничтожены, а 17 захвачены. Кроме того, ополчение сумело сжечь 9 танков бригады, еще один был захвачен.Учитывая тот факт, что большое количество бронетехники 24 ОМБр( до 30 процентов) не участвовало в боевых действиях по причинам технических неисправностей, можно сказать, бригада лишилась 2/3 принимавших в кампании 2014 машин. Цифры потерь в бронетехнике делают весьма сомнительной цифру в 60 погибших в ходе кампании 2014 года. Очевидно, что правдивые данные о потерях бригады, как собственно и всех ВСУ, в личном составе будут доступны нескоро
Всего же за период войны на Донбассе бригада потеряла 70 единиц бронетехники (В том числе 13 танков) уничтоженными, танк, САУ и 19 БМП соединения стали трофеями ВСН.
24 ОМБр стала единственным общевойсковым соединением ВСУ, прошедшим кампанию 2014 года в полном составе и избежавшим полного разгрома. По итогу кампании 51-я ОМБр перестала существовать, 72-я фактически осталась без бронетехники и артиллерии. Остальные 4 механизированные бригады ВСУ не принимали участия в боевых действиях в полном составе, ограничившись отправкой на Донбасс БТГ из состава частей. Таким образом, фактически все лето 2014 фронт ВСУ держался на плечах аэромобильных соединений и добробатов, выполнявших функции общевойсковых соединений.
https://vk.com/military_politik?w=wall-140312885_20173 – цинк
Предыдущие части цикла:
1. 25-я воздушно-десантная бригада в боях на Донбассе – http://colonelcassad.livejournal.com/3205583.html
2. Батальон "Айдар" в боях на Донбассе – http://colonelcassad.livejournal.com/3240562.html
3. Батальон "Донбасс" в боях на Донбассе – http://colonelcassad.livejournal.com/3243261.html
4. Полк "Азов" в боях на Донбассе – http://colonelcassad.livejournal.com/3254314.html
5. Батальона "Кривбасс" в боях на Донбассе – http://colonelcassad.livejournal.com/3354220.html
6. 3-й полк спецназа ГУР МОУ в боях на Донбассе – http://colonelcassad.livejournal.com/3366344.html
7. Полк "Днепр" в боях на Донбассе – http://colonelcassad.livejournal.com/3367498.html
8. 80-я аэромобильная бригада в боях на Донбассе – http://colonelcassad.livejournal.com/3381187.html
9. 36-я бригада морской пехоты в боях на Донбассе – http://colonelcassad.livejournal.com/3416552.html
10. 79-я аэромобильная бригада в боях на Донбассе – http://colonelcassad.livejournal.com/3486882.html
11. 95-я аэромобильная бригада в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3514785.html
12. 81-я десантно-штурмовая бригада в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3661572.html
13. Батальон "Днепр-2" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3707062.html
14. 51-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3727932.html
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com