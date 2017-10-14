Сводки от ополчения Новороссии 14 октября 2017

За три с лишним года войны в Донбассе очень долго оставался без официального ответа один из ключевых вопросов: «А какая из сторон конфликта больше виновна в гибели гражданского населения?»

Да, таким как я этот ответ казался ясным из-за сочетания двух обстоятельств — украинской пропаганды ненависти к жителям Донбасса и того, что в зоне досягаемости украинских орудий находятся крупные города, прежде всего Донецк и Горловка, а в зоне досягаемости артиллерии противостоящим им сил ДНР и ЛНР таких населенных пунктов нет.

Вдобавок мое ощущение подкреплялось регулярным просмотром отчетов СММ ОБСЕ. Во многих из них присутствует раздел «Миссия изучала последствия обстрелов и уточняла жертвы среди гражданского населения».

Сообщения из населенных пунктов на территории ДНР и ЛНР встречаются заметно чаще, чем с подконтрольной Киеву территории. ОБСЕ никогда не сообщает на чьей совести обстрел, но очень часто по воронкам определяет направление огня и этих указаний достаточно, чтобы отвергнуть версию о самообстрелах, которую Украина активно распространяла в 2014 году.

Однако понятно, что частные мнения отдельных людей не имеют такого значения, как точная статистика со стороны независимых авторитетных организаций, а такой статистики до последнего времени не было. Точнее она не существовала в публичном доступе.

Так, управление Верховного комиссара ООН по правам человека, начиная с 2014 года, ежеквартально публикует доклады «О ситуации с правами человека в Украине». Фрагменты этих докладов часто появляются и в российских СМИ, прежде всего, когда речь идет о констатации пыток в СБУ и нарушений прав человека украинскими военными и нацбатальонами. Однако в этих документах много критики и в адрес ДНР, ЛНР и России.

А же касается ответа на вопрос: «Кто больше убивает мирных жителей?», — то казалось, что представители ООН отвечали на него: «Знаю, но не скажу».

Ведь в каждом ежеквартальном отчете много статистики о жертвах среди гражданского населения за соответствующий период. Давались цифры, сколько погибло и сколько было ранено взрослых и детей, мужчин и женщин, мальчиков и девочек. Группировались жертвы и по видам инцидентов: сколько пострадало от артобстрелов, сколько от легких вооружений и сколько от мин. Наконец приводилась статистика погибших и за каждый месяц конфликта, начиная с апреля 2014-го.

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Но не было только одного: цифр о том, сколько жертв по одну сторону линии фронта, сколько — по другую. Зато была красивая инфографика. Большая карта, где рядом с названием населенного пункта серые и красные кружочки. Серые — это убитые, красные — раненые.

Чем больше размер кружочка, тем больше жертв. Красной чертой проведена на карте и линия соприкосновения. Но такая инфографика все равно не давала возможность самостоятельно подсчитать, сколько же мирных жителей погибло по разные стороны этой красной линии. Например, на одной из карт, которая опубликована в июньском отчете, рядом с Донецком — самый большой красный кружочек.



© РИА Новости, Геннадий Дубовой

Согласно легенде, он означает от 12 до 18 раненых. Но сколько именно — 12, 15, 18? Кружочками поменьше отмечены Горловка, Луганск и Ясиноватая со стороны самопровозглашенных республик Донбасса, и Марьинка, Майорск, Авдеевка по другу сторону линии фронта. Это значит, что в каждом из этих населенных пунктов было ранено от 4-х до 11-ти мирных жителей.

А ведь в ООН знают, сколько именно погибли в каждом из этих городов и поселков. Знают, но видимо не хотят говорить.

К тому же даже если бы рядом с названием каждого города было помещено точное число убитых и раненых, это не слишком помогло бы. Да, можно было бы узнать число жертв с каждой стороны. Но все равно невозможно было бы определить, сколько мирных жителей пострадало именно от нарушений режима прекращения огня.

Ведь в общее количество входят и жертвы подорвавшиеся на минах. А их немало. И в отличие от обстрелов, в случаях с минами, люди обычно гибнут от оружия, поставленного собственной стороной.

Но вот в последнем докладе ООН, опубликованном в середине сентября, эксперты, наконец, открыли то, что раньше было тайной. Появилась таблица жертв по разные стороны линии фронта, правда лишь за период с 16 мая по 15 августа нынешнего года. Оказалось, что на подконтрольной Киеву территории Донецкой области от артобстрелов погиб 1 человек и 24 были ранены, а еще 4 получили ранения от легких вооружений.

На территории же области, которая «находится под контролем вооруженных групп» (ООН использует именно такую терминологию) от артобстрелов погибли 8 человек и были ранены 46, а от легких вооружений погиб 1 и были ранены 8. Что же касается Луганщины, то здесь убитых мирных жителей по данным ООН не было, а от артобстрелов были ранены 2 человека на подконтрольных Киеву территориях и 8 на территории ЛНР, также один житель самопровозглашенной республики был ранен стрелковым оружием.

Также в середине сентября почти одновременно с докладом появился и тематический отчет СММ ОБСЕ «Жертвы среди гражданского населения на востоке Украины, 2016 год».

Из него следует, что в подконтрольных Украине районах в минувшем году погибли 28 человек и 120 были ранены, а по другую сторону линии соприкосновения — соответственно 57 убитых и 224 раненых. То есть общее число жертв в 1,9 раз больше.

Правда, не все эти люди жертвы обстрелов, как следует из того же отчета; от мин и дорожных инцидентов в зоне конфликта погибли 42, а были 121 ранены. А сколько именно пострадало по каждую сторону линии фронта, ОБСЕ не указывает, хотя конечно об этом знает. Но и за обнародованные организацией цифры надо сказать спасибо. Ведь до сих пор таких докладов и такой статистики СММ не публиковала.

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А почти синхронная публикация цифр, какие ООН и ОБСЕ раньше относили то ли к военной, то ли к служебной тайне, факт конечно интересный. Важные цифры от независимых наблюдателей впервые введены в оборот.

А раз больше жертв среди мирных жителей погибло от украинской артиллерии, следовательно, Украина больше стреляет, больше нарушает перемирие. И об этом надо говорить на всех переговорных уровнях, поскольку любимый тезис Запада — это то, что договоренности о прекращении нарушают в основном ополченцы. Его в частности озвучивал и американский спецпредставитель Курт Волкер, ссылаясь на данные ОБСЕ. И при этом, конечно, лгал.

Пётр Сафонов, «Украина.ру»