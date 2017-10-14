Собянин. Шесть лет в Москве

Метро

Это самая важная часть транспортной системы столицы. За последние годы открыты 24 станции и построено 47 км новых линий, до конца года должны заработать еще около десяти станций. Это позволит снизить нагрузку на действующую сеть, а также обеспечит шаговой доступностью к подземке 93% москвичей.За счет активного строительства выход к метро получили жители районов, где раньше до него можно было добраться только наземным городским транспортом, а то и междугородним автобусом или электричкой.Станция «Ломоносовский проспект» расположена на пересечении двух проспектов – Мичуринского и Ломоносовского. В оформлении использованы графические элементы в виде цифр. Они символизируют точные науки, ведь недалеко от станции находится Московский государственный университет им. Ломоносова. Средний пассажиропоток на станции составит 100 тысяч человек в сутки.Станция метро «Минская» находится под одноименной улицей рядом с Мемориальной мечетью. Это станция неглубокого заложения в стиле хай-тек, выдержанная в серых и металлических тонах. Поток пассажиров здесь – около девяти тысяч человек в сутки.Больше всего пассажиров Калининско-Солнцевской линии принимает станция «Раменки» – 120 тысяч человек в сутки.Протяженность всех городских дорог составляет 3600 километров (больше, чем расстояние от Москвы до Новосибирска), но при этом обеспеченность российской столицы улично-дорожной сетью в два-три раза ниже, чем у любого другого мегаполиса мира. Поэтому в городе каждый год проводятся масштабные дорожные работы.Одним из самых важных направлений дорожного строительства является реконструкция устаревших развязок вылетных магистралей с МКАД. На месте 12 «клеверов» уже появились современные направленные съезды – эстакады и тоннели, которые лучше справляются с плотным траффиком, поскольку не допускают пересечения транспортных потоков.Винчестерный тоннель на улице Народного ополчения – уникальное сооружение, не имеющее аналогов в России. Он двухэтажный: встречные потоки машин сначала едут на одном уровне, а затем на протяжении почти 100 м проходят друг над другом.Так пришлось сделать для того, чтобы убрать проезжую часть как можно дальше от жилых домов. Также тоннель позволил отказаться от части светофоров, ликвидировать заторы на перекрестках и более эффективно организовать внутриквартальное движение автомобилей.Строительство 76 спортивных объектов в Москве.Реконструкция самого легендарного и крупного стадиона – «Лужники» – стала полноценной новой стройкой. Он сохранил свой исторический облик снаружи, но при этом полностью перестроен внутри, и теперь соответствует всем международным стандартам FIFA. Тут пройдут игры Чемпиона мира по футболу в 2018 году.Самый крупный из абсолютно новых объектов – это стадион «Открытие Арена», построенный по самым передовым технологиям. Он вмещает в себя до 42000 зрителей и по праву является одним из лучших действующих стадионов в России.В 2015 году в Москве завершилась реставрация комплекса зданий музыкального театра «Геликон-опера». Театр расположен в старинной усадьбе Шаховских-Глебовых-Стрешневых на Большой Никитской улице. К реставрации приступили еще 8 лет назад, однако менялись подрядчики, стройка не раз приостанавливалась, срок окончания работ переносился. 5 ноября прошлого года обновленный театр открыл свои двери для зрителей.Совершенно необычная школа откроется в столичном районе Некрасовка – самая большая в Москве, рассчитанная на 2100 учеников.В ней предусмотрены трансформируемые помещения: спальни для самых маленьких, кабинеты иностранных языков, спортивные залы, аудитории. У школы будет спортивное ядро с беговой дорожкой, столами для настольного тенниса, площадками для бадминтона, баскетбола и полем для мини-футбола. Само собой, радовать глаз учеников и их родителей станут газоны, цветники и пешеходные дорожки.Масштабный проект по созданию у стен Кремля уникального общественного пространства для отдыха, культурного досуга и развлечения детей и взрослых. Крупнейшая парковая зона площадью 10,2 га с занимательной «начинкой», центром которой станет филармония, будет центром притяжения для жителей и гостей столицы.Это первый крупный парк в столице за последние почти 70 лет. По замыслу создателей здесь найдут свой дом растения разных климатических зон России – от арктической тундры до сочинских субтропиков, а из березовой рощи можно будет попасть в южную степь – ведь над этим трудятся специалисты Главного ботанического сада имени Н.В. Цицина и биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.Будет также в парке и ледяная пещера, и аттракцион со спецэффектами «Полет над Россией», и уникальный парящий мост, и выставка археологических находок, сделанных за время его строительства.Благодаря программе «Моя улица» Москва преображается буквально на глазах, один из крупнейших мегаполисов мира становится комфортным и уютным. Мощенные плиткой тротуары, гранитные бордюры, фонари под старину, газоны – наша столица больше не уступает в благоустройстве ни одной европейской. В планах у московской мэрии по максимуму озеленить город и сделать его более дружелюбным для москвичей и гостей столицы. Программа будет включать в себя также ремонт фасадов домов, создание комфортной навигации и т.д.Никольская улица – знаковый объект, пропитанный историей и связывающий Красную и Лубянскую площади. Городские власти навсегда закрыли на Никольской движение транспорта, вымостили её плиткой, поставили фонари, уличные диваны и вазоны.Пятницкая стала одной из первых ласточек в городской программе благоустройства «Моя улица». Вместо того, чтобы служить в основном автомобилистам, теперь улица предназначена для пешеходов. Из 3 – 4 полос движения общей шириной 15 м проезжими остались только две шириной 6,5 м. Несмотря на это, скорость движения по улице не уменьшилась, а стихийная парковка и вовсе ушла в прошлое благодаря парковочным карманам на 157 машиномест. На освободившихся полосах теперь тротуары и велодорожка длиной 1,2 км с переходом в пешеходную зону «Замоскворечье».Кроме того, отремонтированы фасады всех, в том числе исторических домов, причем городской бюджет оплатил ремонт только половины из них, остальные отреставрированы на средства собственников зданий.На Покровке также расширили тротуары, устроили ливневую канализацию, наружное освещение, сделали парковочные карманы, реконструировали контактную сеть и светофорные объекты, и благоустроили территорию – установили скамейки, фонари, цветочницы, пепельницы и урны.Ширину проезжей части уменьшили, за счет чего общая площадь пешеходного пространства увеличилась с 12 тысяч кв. метров до 19 тысяч.Московское центральное кольцо — новый пересадочный контур, призванный объединить метро и радиальные направления пригородных железных дорог и убрать из центра Москвы транзитных пассажиров.Запуск трассы на 15 % разгрузил метрополитен, а среднее время поездки уменьшилось на некоторых направлениях на 20 минут (например, время пути от станции «Ленинский проспект» до станции «Международная» сократилось с получаса до десяти минут). А пассажиры электричек, приезжающие из Подмосковья, смогут пересаживаться на новое кольцо, а уже с него — на линии метро и другие пригородные направления.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com