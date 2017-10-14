Секрет фокуса американских “полетов на Луну”
08:19. 14 октября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Оригинал взят у apxiv в Секрет фокуса американских "полетов на Луну"
Не так давно по поводу поста некоего smoliarm, который утверждает что сам невозбранно пилит-изучает эти "лунные" камни, разгорелся очередной лунный холивар. Меня зацепил не относящийся к теме камней, но весьма характерный комментарий пользователя alva:
"Про минералы — очень интересно, но я вот что скажу:
Для меня самое убедительное доказательство посещения американцами Луны —
то что американцы воплощали свою программу ОТКРЫТО!
Запуски происходили в прямом эфире,
люди приходили на космодром, занимали места на трибунах и смотрели,
да и всё остальное — тоже было на виду людей, прессы и телевиденья.
А иначе и быть не могло, Америка так устроена.
Эта открытость американцев — гарантия честности, гарантия того что и лунная программа была,
и всё остальное было так как описывают американцы.
Если б это был обман и заговор — то невозможно было бы тысячи и тысячи людей вовлечь в обман и заговор.
. . . . . . . . . . .
А теперь про русских.
Kак оно делалось в СССР:
всё что касается полётов с Байконура — тотальная секретность!
А под завесой секретности — такое месиво блефа и вранья (даже само расположение этого "байконура" было секретно),
что приоритет Гагарина, и вообще всё что касается тех первых советских полётов доказать очень трудно, практически невозможно.
Поэтому когда русские люди начинают орать на американцев "а вы докажите!!!"
они должны помнить что их собственные советские космические доказательства очень сомнительны и уязвимы."
Нет никаких возражений по поводу завесы секретности первых советских пилотируемых полетов. Но американскую "открытость" в запусках не стоит переоценивать. Вот в цирке не просто открыто, "в прямом эфире" показывают фокусы, но и предупреждают что это – обман, фокус, следите за руками. И что? Многие ли понимают как это делается?
Например, смотрим Apollo 10 (Full mission 01).
Сначала показывают ракету на старте, потом с 17:11 завтрак астронавтов, где они что-то там пилят ножом, видимо мяско. С 17:53 подробно показывают как они одевают скафандры и вообще готовятся. С 22:32 – выходят из здания, садятся в машину и едут к ракете. С 23:37 – поднимаются на лифте и далее показана посадка в капсулу космического корабля. Ну а с 26:39 – мы видим ракету издали и при этом подразумевается, что астронавты все еще там. Далее почти полчаса по фильму (может в реальности и больше) можно наблюдать просто ракету и наконец-то на 53:30 показывают старт.
Все видели как они поднялись и уселись в ракету? Все видели как ракета улетела? Никто не видел как они слиняли из ракеты до старта? Все делают на основании этого вывод, что и астронавты улетели вместе с ракетой. Хе-хе.
Тем, кто не в курсе, рекомендуется сначала прочитать Космический фюрер старта Гюнтер Вендт и бункер для астронавтов НАСА.
Благодаря "американской открытости" можно сейчас посмотреть как астронавты тренируются быстро покидать ракету без лифта и сразу попадать в глубоко упрятанную "резиновую комнату" (фрагмент с 10:34 по 13:18):
И не нужно "тысячи и тысячи людей вовлекать в заговор". Достаточно чтобы миллионы посмотрели фокус :)
"Про минералы — очень интересно, но я вот что скажу:
Для меня самое убедительное доказательство посещения американцами Луны —
то что американцы воплощали свою программу ОТКРЫТО!
Запуски происходили в прямом эфире,
люди приходили на космодром, занимали места на трибунах и смотрели,
да и всё остальное — тоже было на виду людей, прессы и телевиденья.
А иначе и быть не могло, Америка так устроена.
Эта открытость американцев — гарантия честности, гарантия того что и лунная программа была,
и всё остальное было так как описывают американцы.
Если б это был обман и заговор — то невозможно было бы тысячи и тысячи людей вовлечь в обман и заговор.
. . . . . . . . . . .
А теперь про русских.
Kак оно делалось в СССР:
всё что касается полётов с Байконура — тотальная секретность!
А под завесой секретности — такое месиво блефа и вранья (даже само расположение этого "байконура" было секретно),
что приоритет Гагарина, и вообще всё что касается тех первых советских полётов доказать очень трудно, практически невозможно.
Поэтому когда русские люди начинают орать на американцев "а вы докажите!!!"
они должны помнить что их собственные советские космические доказательства очень сомнительны и уязвимы."
Нет никаких возражений по поводу завесы секретности первых советских пилотируемых полетов. Но американскую "открытость" в запусках не стоит переоценивать. Вот в цирке не просто открыто, "в прямом эфире" показывают фокусы, но и предупреждают что это – обман, фокус, следите за руками. И что? Многие ли понимают как это делается?
Например, смотрим Apollo 10 (Full mission 01).
Сначала показывают ракету на старте, потом с 17:11 завтрак астронавтов, где они что-то там пилят ножом, видимо мяско. С 17:53 подробно показывают как они одевают скафандры и вообще готовятся. С 22:32 – выходят из здания, садятся в машину и едут к ракете. С 23:37 – поднимаются на лифте и далее показана посадка в капсулу космического корабля. Ну а с 26:39 – мы видим ракету издали и при этом подразумевается, что астронавты все еще там. Далее почти полчаса по фильму (может в реальности и больше) можно наблюдать просто ракету и наконец-то на 53:30 показывают старт.
Все видели как они поднялись и уселись в ракету? Все видели как ракета улетела? Никто не видел как они слиняли из ракеты до старта? Все делают на основании этого вывод, что и астронавты улетели вместе с ракетой. Хе-хе.
Тем, кто не в курсе, рекомендуется сначала прочитать Космический фюрер старта Гюнтер Вендт и бункер для астронавтов НАСА.
Благодаря "американской открытости" можно сейчас посмотреть как астронавты тренируются быстро покидать ракету без лифта и сразу попадать в глубоко упрятанную "резиновую комнату" (фрагмент с 10:34 по 13:18):
И не нужно "тысячи и тысячи людей вовлекать в заговор". Достаточно чтобы миллионы посмотрели фокус :)
Источник: mylnikovdm.livejournal.com