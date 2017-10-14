Секрет фокуса американских “полетов на Луну”

Про минералы — очень интересно, но я вот что скажу:

Для меня самое убедительное доказательство посещения американцами Луны —

то что американцы воплощали свою программу ОТКРЫТО!

Запуски происходили в прямом эфире,

люди приходили на космодром, занимали места на трибунах и смотрели,

да и всё остальное — тоже было на виду людей, прессы и телевиденья.

А иначе и быть не могло, Америка так устроена.

Эта открытость американцев — гарантия честности, гарантия того что и лунная программа была,

и всё остальное было так как описывают американцы.

Если б это был обман и заговор — то невозможно было бы тысячи и тысячи людей вовлечь в обман и заговор.