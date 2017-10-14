Русский язык: проблемы международного масштаба

Было бы замечательно, если каждый россиянин хотя бы один день в году посвящал раздумьям о русском языке и его судьбе. И ведь поразмыслить есть над чем.

Сегодня официально занижено число людей, для которых русский язык является родным.

Что такое родной язык? Согласно распространённой концепции В. И. Беликова, Л. П. Крысина и Д. Кристала, родной язык — это язык, который человек усваивает с раннего детства без специального обучения, находясь в соответствующей языковой среде. В связи с этим национальность и гражданство человека не играют абсолютно никакой роли в определении родного языка. К примеру, если ребенок родился в украинской или казахской семье, но первые слова свои говорил по-русски, засыпал под сказки на великом и могучем, учил на нем первые стишки про Таню и качающегося бычка, как зачастую и происходит, у него есть все основания считать родным языком именно русский язык. В дальнейшем ребенок вполне может перейти на другой язык общения, но великий и могучий все равно останется для него родным, а второй станет разговорным.

Как мы знаем, во время переписи населения предлагают назвать родной и разговорный языки. Например, на Украине, по данным переписи 2001 года, около 30% населения родным языком назвали русский. Почти 70% — украинский. В центральных регионах страны русский язык назвали родным всего 5—6%, на Северо-Востоке — от 10% до 45%, на Юго-Востоке, за исключением Донецкой и Луганской областей, русский язык является родным также для меньшей части населения.

Фото: < ![CDATA[ ]]> http://dic.academic.ru/dic.nsf< ![CDATA[]]>

Такие цифры должны с небольшой погрешностью совпадать со статистикой разговорных языков. Но по данным Киевского международного института социологии, русский язык на Украине в быту используется шире, чем украинский. Так, в центральных регионах на русском языке между собой общается четверть населения, на Северо-Востоке великий и могучий каждый день употребляет половина населения, на Юго-Востоке и вовсе как в России: на русском в повседневном быту разговаривает под 90% населения региона.

Фото: < ![CDATA[ ]]> http://knu.znate.ru/docs/index-492247.html< ![CDATA[]]>

Выходит, большое количество украинцев, постоянно говорящих по-русски, назвало родным языком украинский. Почему так происходит? Многие рассуждают следующим образом: раз я украинец, значит, мой родной язык украинский.

Похожая ситуация и в Белоруссии. В отличие от Украины, в республике нет регионального деления по языковому признаку, русский язык является наиболее используемым на всей территории. Но по данным переписи населения 2009 года, 53% граждан назвали родным языком белорусский. Русский — всего 41,5%, хотя именно этот язык является чаще используется в повседневной жизни белорусов: по данным переписи, более чем 70% населения дома разговаривает по-русски.

Фото: < ![CDATA[ ]]> http://www.karty.by/2011/02/01/belarussian-lang/< ![CDATA[]]>

Выходит, 30% белорусов во время переписи населения родным языком назвали белорусский, а разговорным – русский.

На наш взгляд, это та же проблема. Неправильный подход к определению родного языка: раз я белорус, предки мои белорусы, значит, белорусский язык родной.

Интересная и в чем-то схожая ситуация в маленькой и многонациональной Молдавии. По данным переписи населения 2004 года, несмотря на то, что большинство национальностей республики родным языком указали язык своей национальности, половина украинцев, треть болгар и четверть гагаузов, проживающих в республике, дома разговаривает на русском языке.

Статистика удивляет: между процентными показателями родных и разговорных языков огромная разница. Не может быть, чтобы столь внушительное количество человек с детства усваивало белорусский или украинский язык и лишь потом начинало пользоваться русским. Опровергает это и статистика: Восточная Украина и Белоруссия последние десятилетия были стабильно русскоязычными регионами, так что 53% белорусов, выросших в белорусскоязычных семьях, — это фантастика.

Выходит, реальное количество человек, для которых русский язык является родным, значительно больше, чем демонстрирует официальная статистика.

Второй проблемой русского языка можно назвать проблему географических наименований.

После развала Советского Союза новоиспеченные соседи-иностранцы стали предъявлять очень много требований к русскому языку. И эта проблема также по большей части связана с самыми близкими для нас Белоруссией и Украиной. Первые требуют именовать их страну исключительно «Беларусью», а вторые до сих пор путаются, как к ним добираться: «на» или все-таки «в».

Топоним Белоруссия образован от слияния слов «белая» и «Русь», то есть по всем правилам русского языка мы можем писать Белоруссия или даже Белорусь, что будет более аутентично, потому что в качестве соединительной согласной в русском языке выступает буква «о». В белорусском же языке соединительной гласной является «а», отсюда и Беларусь.

До распада СССР топоним Беларусь употреблялся в общем-то только в белорусском языке, по-русски была одна общепринятая норма — Белоруссия. Лишь 19 сентября 1991 года на данном вопросе остановился Верховный Совет Белорусской ССР, приняв закон «О названии Белорусской Советской Социалистической Республики», который содержал вот такие нормы:

«Белорусскую Советскую Социалистическую Республику впредь называть „Республика Беларусь“, а в сокращённых и составных названиях — „Беларусь“. Установить, что эти названия транслитерируются на другие языки в соответствии с белорусским звучанием».

То есть белорусский Верховный Совет обязал весь остальной мир и прежде всего, конечно, Россию копировать звучание слова «Беларусь», взятого из белорусской речи. Некоторые филологи пошли ещё дальше. Например, председатель Международной ассоциации белорусистов Адам Мальдис заявил: «На мой взгляд, правильным было бы писать „беларус“, а не „белорус“, и „беларуский“ вместо „белорусский“. Думаю, со временем мы к этому придём».

Сегодня белорусские националисты крайне негативно воспринимают топоним Белоруссия, требуя называть свою страну по-русски исключительно Беларусью. Однако они крайне безразлично относятся к тому, что по-польски этот топоним будет звучать как Bialorus, по-украински — Білорусь, по-литовски — Baltarusija, по-латвийски — Baltkrievija, по-немецки — Weißrussland (в переводе «Белая Россия»).

Российские же филологи сходятся во мнении, что допустимы оба варианта: как Беларусь, так и Белоруссия. Причем первый больше подходит для официально-деловых мероприятий, а второй — для разговорной речи. Если белорусы все-таки будут настаивать на «Беларуси», можно в ответ попросить изменить белорусский топоним Расія на Россія. Это будет не по правилам белорусского языка, но почему нас должно это волновать?

Из этой же оперы и постсоветские споры об употреблении предлогов «в/на» с топонимом Украина. Как все-таки правильно: на Украине или в Украине? Вроде бы всегда было правильно с предлогом «на», да и звучит это намного привычнее. Но в 1993 году Киев потребовал изменить правила русского языка и употреблять топоним Украина исключительно с предлогом «в». Хотя литературная норма русского языка, согласно которой следует говорить и писать на Украине, — результат исторического развития языка на протяжении нескольких столетий. Сочетаемость предлогов «в» и «на» с определенными словами объясняется исключительно традицией: в Белоруссии, в Мордовии, в Сибири, но на Кавказе, на Дальнем Востоке, на Ближнем Востоке, на Кубани, на Украине. Литературная норма не может измениться в одночасье из-за каких-либо политических процессов.

Кроме вышеперечисленных, есть еще несколько историй, хоть и менее обсуждаемых и надоевших. К примеру, по просьбе казахов был заменен русский топоним Алма-Ата на казахский Алматы. Эстонцы пытались «вдавить» в русский язык свое название Таллина — Таллинн. Не получилось.

На наш взгляд, российскому руководству и ученым-филологам необходимо учитывать вышеизложенные проблемы. Почему это так важно?

Во-первых, язык — это политика. Как показывает статистика, чем больше распространен русский язык в каком-либо зарубежном регионе, тем выше там политическая поддержка пророссийских сил. Так что, усиленная поддержка русского языка за рубежом поможет не только укрепить отношения с нынешними союзниками, но, возможно, получить новых.

Во-вторых, необходимо проводить работу с детьми и молодежью через различные центры Россотрудничества, посольские учереждения, пророссийские организации и объединения русских за рубежом. Их деятельность может заключаться не только в популяризации русского языка, но и в разъяснениях, что такое родной язык и почему для них он именно русский. При нынешнем положении вещей русский язык в странах бывшего СССР поддерживается лишь привычкой и российскими СМИ. А с детских садов учат, что якобы родным языком выступает лишь государственный.

Пусть русскоязычное зарубежье справедливо считает русский язык родным, а не соседским или навязанным.

В-третьих, не стоит поддаваться давлению на великий и могучий. Почему мы должны менять свои грамматические нормы, которые складывались веками, в угоду соседям, некоторые из которых враждебно относятся к нашей стране и нашему языку?

«На Украине» и точка. «В Украине» — это насилие над русским языком. Попробуйте перестроиться и начать говорить «в Ближнем Востоке», «в Кубани», «в Кавказе», «в Урале», «в Дальнем Востоке». Абсурд? Почему тогда в случае Украины не абсурд?

Как Вы думаете, что бы ответили нам британцы, если бы мы потребовали перестроить под нас английскую грамматику и говорить по-английски исключительно «Москва» вместо Moscow и «Россия» вместо Russia? Даже представлять не хочется.

Отказываясь от традиционных русских топонимов, мы отказываемся от своего языка в пользу чужого. А вместе с ним и от нашей ментальности, нашего видения мира, нашей сущности, отраженных в великом и могучем русском языке.

Кирилл Озимко