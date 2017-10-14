Ох, русские медведей дома держат

История российской семьи, которая завела дома косолапого питомца по кличке Степан.



Светлана и Юрий Пантелеенко взяли Степана к себе трехмесячным медвежонком. Сейчас ему 20 лет, и весит он 300 килограммов (хотя в прессе говорится о 135 килограммах). Если медведь стоит на задних лапах, его рост превышает два метра. Однако ведет себя зверь как любой домашний питомец. Хозяева говорят, что Степан очень ласковый и любит обниматься.

В день медведь съедает ведро каши, а также 25 килограммов рыбы и овощей, но любимое его лакомство – сгущенка.

Владельцы отмечают, что Степан совершенно не агрессивен, он ни разу никого не кусал, и вообще он довольно общительный и дружелюбный. А еще воспитанный: хозяева не стесняются пригласить его за стол. По словам Светланы, Степан любит присоединиться к ним с мужем, когда они вечером смотрят телевизор.



“Если медведь захочет посмотреть шоу семейства Кардашьян, им придется уступить ему”, — написал один из читателей британской газеты в комментариях к статье. “Шоу Кардашьян не пользуется у нас популярностью. У нас есть свой ужас”, — просветил его российский интернет-пользователь.

“В России не ты воспитываешь медведя, а медведь воспитывает тебя”, — пошутил еще один читатель.

На самом деле, Светлана и Юрий – дрессировщики, так что они наверняка знают, как воспитывать медведей. Степана они нашли на рынке, куда он попал с подачи охотников, которые поймали его, отставшего от матери, в лесу. Зверь был в ужасном состоянии, но дрессировщики сумели не только выходить его, но и научили не бояться людей и не воспринимать их как угрозу.







Источник: nashaplaneta.su