Открытым текстом 13.10.2017

Язык до Страсбурга довёл

Вы будете смеяться, но самые разнобезобразные новости опять связаны с Украиной. Хотя и случились в Страсбурге. В гнезде парламентской ассамблеи Совета Европы, где ничего не решают, а потому могут говорить что попало. В среду на трибуну ПАСЕ поднялся главарь киевских террористов. И попал.

11 октября в ПАСЕ выступил Порошенко. Он заверил депутатов парламентов стран Европы, что Украина развивается с каждым днём успешнее, а все общеизвестные беды республики вызваны с агрессией со стороны Российской Федерации.

Открытым текстом сообщаю: к удивлению самого Пети, его речь восторга не вызвала. Европейские депутаты в этот раз оказались настроены, мягко говоря, не восторженно. Похоже, они уже начали догадываться, кто перед ними стоит, кого и что представляет.

Депутаты парламентов нескольких стран, граничащих с Украиной, спрашивали Порошенко о недавно принятом законе Украины про образование. Этот закон запрещает обучение на иных языках, кроме провозглашённого государственным. Это прямо нарушает права человека.

Венгры, румыны, болгары, поляки… все, кто наряду с русским большинством граждан Украины официально лишены права учить своих детей на родном языке, конечно, возмутились.

Запрет более чем в стиле Третьего рейха.

Выстирать мозг каждого ребёнка, чтобы кроме «ще не вмерла України», в нём не было ничего. Ничего родного! И тут все эти прекраснодушие депутаты, что вчера ещё не просто позволяли, а помогали Украине превращаться во вполне нацистское государство, — вдруг начали вспоминать, что Бандера и Шухевич — те самые новые герои новой Украины — исповедовали даже не национал-социализм, а вполне клинический нацизм. Что лозунг «Украина понад усе» созвучен с началом гимна «Германия превыше всего», обосновавшим львиную долю ужасов двух мировых войн. Нынешние укрополитики где попало — чуть ли не после удачного посещения отхожих мест — инстинктивно орут «Слава Украине»: не крикнешь — нацики могут и в мусорку засунуть. А ведь и этот клич, и отзыв «героям слава» принадлежат дивизии СС «Галичина». Всё это наконец начало медленно, но доходить до европейских политиков. Лучше поздно, чем никогда.

Правительство Венгрии пообещало блокировать любые предложения Украины в международных организациях. На следующей неделе Венгрия предложит в ходе встречи министров иностранных дел Европейского союза рассмотреть вопрос о пересмотре соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Открытым текстом напомню: когда против ассоциации Украины с ЕС проголосовал референдум в Нидерландах, еэсовские бюрократы пообещали вынудить Украину снять все причины для народного недовольства, включая нарушения прав человека. Тогда правительство Нидерландов вопреки воле своего народа согласилось поддержать евроинтеграцию Киева. Интересно, приведёт ли нескрываемый нацизм и демонстративное ущемление этих самых прав к тому, что Нидерланды отзовут свою подпись и Украина получит-таки европейский пинок под зад?

Открытым текстом отвечаю: конечно, нет! Европейским парламентариям — особенно из стран Восточной Европы — придётся принять горькую правду: они на самом деле не решают ничего. Пока Вашингтону выгодна ТАКАЯ Украина — она будет именно такой. Польшу и Венгрию не спрашивали в 1939-м — не спросят и сейчас. А как же нарушения прав человека? А никак. Позволяют же влиятельному полевому командиру информационных войн Порошенко и всем этим семенченко, ярошам, парасюкам, турчиновым спокойно убивать людей в Донбассе? Три года подряд!!! Неужели из-за венгерских или польских школьников (про русскоговорящих вообще никто не вспоминал: мол, эти-то по заслугам получают) теперь всё ломать? Ну уж нет!

В понедельник в Верховный совет Украины внесён проект закона о запрете посещения Российской Федерации государственными служащими Украины. Под ограничение могут попасть миллионы человек. Им можно будет ездить только на похороны близких и лечение. За нарушение предусмотрена ответственность — пока административная.

Открытым текстом предсказываю: новый преступный закон, скорее всего, примут. Как и десятки предыдущих ударов по гражданам Украины. Потому что сам лозунг «Украина — не Россия» — преступление.

Многие на Западе уже понимают или хотя бы чувствуют, что связались не с той политикой и не с теми деятелями. И пытаются избавиться от того, что коммерсанты называют токсичным активом.

10 октября президент Чехии Земан выступил в Парламентской ассамблее Совета Европы. Отвечая на вопросы о политике в отношении Украины, он указал, что сами депутаты вряд ли желают начать войну ради отнятия Крыма у Российской Федерации, а решить вопрос можно материальной компенсацией — например, условиями поставки нефти и газа из РФ.

Открытым текстом сообщаю: глава правительства Чехии Соботка тут же объявил, что предложение Земана противоречит официальной политике республики, а по конституции политику страны вообще определяет не президент, а правительство.

То есть Земану — человеку в Чехии, кстати, крайне популярному — официально заткнули рот. От фразы «Крым — российский» их корёжит, как бесов от молитвы. Физически. После своего предложения Земан смог на себе почувствовать, что такое настоящая — ЩИРАЯ — украинская доброта. На голову президента Чехии вылито столько грязи, что и не вообразить. Хотя некоторые депутаты театрально заверещали: мол, «у России нет столько денег, чтобы заплатить нам за Крым». Как в старом анекдоте:

— Ваше величество за пять фунтов отдастся?

— Почему так дёшево?

— Вот видите, Вы уже торгуетесь.

Но успокойтесь: Российская Федерация платить и не собирается! Нам платить не за что. Крымчане сделали свой выбор сами. И ждут, что Украина рано или поздно возместит им более двух десятилетий унижения и грабежа, когда Киев забирал у Крыма все доходы — даже ту долю, что в советское время шла на поддержание и развитие хозяйства полуострова.

Впрочем, есть в Европе проблемы и подороже, и посвежее украинской.

10 октября после выступления главы правительства Каталонии в её парламенте подписана декларация по результатам референдума, состоявшегося 1 октября. Она призывает все государства и международные организации признать независимость Каталонии. В то же время сам Пучдемон попросил приостановить действие декларации на время переговоров с правительством Испании.

Мадрид хочет вести переговоры немногим больше, чем Киев. Он ищет способ применить статью 155 испанской конституции, позволяющую власти применять любые средства — в том числе силовые — ради защиты государственных интересов.

Глава правительства Испании Рахой заявил, что референдум провалился, и дал Каталонии пять суток на окончательный выбор: остаётся ли она в составе королевства или всё же попытается отделиться.

Открытым текстом объясняю: требование окончательного ответа — повод посадить всех непокорных политиков Каталонии и всю её оккупировать армейскими частями под рукоплескания прогрессивной общественности. Ничего не напоминает? Украинский сценарий один в один. Ждём европейскую версию киевской террористической операции. И, как пишут в Интернете, запасаемся попкорном. Зрелище предстоит долгое и, скорее всего, жуткое!

Источник — http://ren.tv/

Источник: vassermans.ru