Как ПРОСТО… Разобраться с АЛКОГОЛЕМ

Алкоголь — самый опасный из существующих наркотиков

К такому выводу пришли британские ученые, результаты исследований которых были опубликованы в газете Guardian в понедельник, 1 ноября 2014 г.

Интересно, что новая "шкала опасности" несколько отличается от той, что была составлена ими четыре года назад.

Группа британских исследователей, в состав которой входят ученые различных специальностей, таких, как социологи, психиатры, физиологи, фармацевты, психологи, недавно представила новую "шкалу опасности" наркотических веществ.

При ее составлении учитывалось девять разработанных критериев вреда, который наркотики наносят тому, кто их употребляет.

В эти критерии вошли не только результаты анализов ущерба здоровью наркоманов, но и оценка социальных последствий приема "источников кайфа".

Итак, что же это за критерии?

Их можно условно разделить на две большие группы — "медицинскую" и "социальную".

В первую входят такие понятия, как процент смертности наркоманов от данного вещества, быстрота формирования и прочность наркозависимости, ущерб физическому здоровью и быстрота "деградации" психики наркомана.

Вторая группа включает в себя материальный ущерб, причиняемый наркотиками конкретному человеку, быстрота утраты наркоманом социальных связей, число преступлений, связанных с наркотиком, а также экономический ущерб государству (незаконный оборот, профилактика и раскрытие преступлений, расходы на реабилитацию) и вред окружающей среде, причиненный производством данного вещества.

Руководитель группы экспертов, профессор психиатрии Дэвид Натт из Бристольского университета, говорит, что подобное увеличение числа "критериев вредности" связано с попыткой точнее оценить опасность каждого наркотика не только для того, кто его принимает, но и для общества в целом.

"Наша прежняя система оценок, включавшая в себя только три критерия, такие, как вред физическому здоровью наркомана, социальный вред и риск развития зависимости, была не совсем точной, — говорит исследователь. — На ее основе нельзя было получить реальное представление об опасности того или другого наркотического вещества".

У алкоголя вышло больше всех - 72 пункта. При этом табак оказался на шестом месте.

По конкретным видам ущерба у алкоголя тоже оказалось «преимущество». Именно злоупотребление спиртным чаще всего вызывает эти 7 негативных последствий:

несчастные случаи, аварии и самоубийства

связанные болезни зависимость травмы семейные трагедии экономический ущерб ущерб для общества

Героин - главная причина для 4-х видов вреда:

передозировка

самоповреждение и нежелательная сексуальная активность потеря материальных ценностей преступность

У метамфетамина - 3 вида:

интоксикация и психоз

потеря отношений ущерб окружающей среде

По одному у кокаина (международный ущерб) и у ЛСД (аффективные расстройства).

По способности наносить побочный вред алкоголь также оказался на первом месте:

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P.S.

26 сентября в публикации "Как ПРОСТО... Лечить шейный ОСТЕОХОНДРОЗ" были опубликованы интересные сведения, что сегодня собственная шея убивает втрое больше людей, чем онкология.

ВТРОЕ.

Мы так боимся общепризнанных страшилок, что не понимаем даже, что на самом деле укорачивает нашу жизнь, вроде искусственного алкоголя.

Количество умерших от употребления алкоголя в РАЗЫпревосходит количество умерших от употребления наркотиков.

От алкоголя в Беларуси гибнет в 30 раз больше человек, чем от наркотиков

Ежегодно 100 тысяч молодых людей в России умирают от наркотиков, сообщил директор Федеральной службы РФ по наркоконтролю Виктор Иванов.

с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года в войсках, находившихся на территории Демократической Республики Афганистан, общие безвозвратные людские потери (убито, умерло от ран и болезней, погибло в катастрофах, в результате происшествий и несчастных случаев) составили 14 453 человек. (источник) Всего за периодгода в войсках, находившихся на территории, общие безвозвратные людские потери (убито, умерло от ран и болезней, погибло в катастрофах, в результате происшествий и несчастных случаев) составили

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ПОЧЕМУ?

А вот почему...

СПИРТной напиток - это всего лишь форма (способ) доставки ЭТИЛОВОГО СПИРТА (наркотика) в организм.

Подробнее в фильме "Горькая правда или сладкая ложь об алкоголе" (2017)

Употребляя алкоголь (как и табак), мы ДОБРОВОЛЬНО принимаем участие в программе "Золотой миллиард" по сокращению населения менеджерами "Корпорации Земля". (с)

"Как ПРОСТО... Журнал созидательных перемен" предназначен, в первую очередь, для русскодумающих женщин и мужчин, проживающих в частном секторе.

СОЗИДАНИЕ в моём понимании - это практическая деятельность человека, ведущего положительный образ жизни, основанный на контроле своих негативных мыслей и эмоций, и живущего согласно своему ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ в ГАРМОНИИ с объективными основами Природы, Космоса, Мироздания.

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