Как Эверест выглядит с борта МКС
09:12. 14 октября 2017 Просмотров - 108 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Высочайшая вершина нашей планеты не часто попадает в объектив камер космонавтов, но несколько снимков все же существует.
Так смотрятся с МКС высочайшая вершина мира Джомолунгма и пятый по высоте восьмитысячник Макалу.
Фото: Сергей Рязанский, Роскосмос
Международная космическая станция совершает обороты вокруг Земли со скоростью около 7 км/с, и это делает съемку небольших объектов сложной. К их числу можно условно отнести Эверест: в отличие от города, моря или пустыни, занимающих значительные территории «по горизонтали», 8848-метровая гора из космоса смотрится лишь точкой среди других возвышенностей.
Недавно космонавту Роскосмоса Сергею Рязанскому удалось снять Эверест с борта МКС: об этом его неоднократно просили подписчики в соцсетях.
Астронавты NASA время от времени также делали подобные снимки. В 2002 году фотографию предоставил Дэниел Бурш:
В 2003 году легендарная гора снова попала в объектив камер астронавтов:
И особенно захватывающий кадр удалось получить 26-му экипажу в 2011 году:
nat-geo.ru
Так смотрятся с МКС высочайшая вершина мира Джомолунгма и пятый по высоте восьмитысячник Макалу.
Фото: Сергей Рязанский, Роскосмос
Международная космическая станция совершает обороты вокруг Земли со скоростью около 7 км/с, и это делает съемку небольших объектов сложной. К их числу можно условно отнести Эверест: в отличие от города, моря или пустыни, занимающих значительные территории «по горизонтали», 8848-метровая гора из космоса смотрится лишь точкой среди других возвышенностей.
Недавно космонавту Роскосмоса Сергею Рязанскому удалось снять Эверест с борта МКС: об этом его неоднократно просили подписчики в соцсетях.
Астронавты NASA время от времени также делали подобные снимки. В 2002 году фотографию предоставил Дэниел Бурш:
В 2003 году легендарная гора снова попала в объектив камер астронавтов:
И особенно захватывающий кадр удалось получить 26-му экипажу в 2011 году:
nat-geo.ru
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com