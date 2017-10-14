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Как Эверест выглядит с борта МКС

09:12. 14 октября 2017 Просмотров - 108 Нет комментариев Опубликовал:
Высочайшая вершина нашей планеты не часто попадает в объектив камер космонавтов, но несколько снимков все же существует.


Так смотрятся с МКС высочайшая вершина мира Джомолунгма и пятый по высоте восьмитысячник Макалу.
Фото: Сергей Рязанский, Роскосмос

Международная космическая станция совершает обороты вокруг Земли со скоростью около 7 км/с, и это делает съемку небольших объектов сложной. К их числу можно условно отнести Эверест: в отличие от города, моря или пустыни, занимающих значительные территории «по горизонтали», 8848-метровая гора из космоса смотрится лишь точкой среди других возвышенностей.

Недавно космонавту Роскосмоса Сергею Рязанскому удалось снять Эверест с борта МКС: об этом его неоднократно просили подписчики в соцсетях.

Астронавты NASA время от времени также делали подобные снимки. В 2002 году фотографию предоставил Дэниел Бурш:



В 2003 году легендарная гора снова попала в объектив камер астронавтов:



И особенно захватывающий кадр удалось получить 26-му экипажу в 2011 году:


nat-geo.ru

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: космос, мкс, фото, эверест
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