История Тартарии. Участь страны Монгол или “Провалившиеся в Тартарары”

Изучение (по старым картам) путей миграции народа страны Монгол после катастрофы Конца Света 17-го века до нынешнего местоположения. Откуда появилось выражение “Провалиться в Тартарары”.

Доброго времени суток, уважаемые пользователи! В этом посте (а это компиляция из ранее опубликованного материала, для тех кто не знаком с…) я хочу разсказать Вам о том, как происходили изменения на территории Великой Тартарии в недавнем прошлом (конец 17 го века)..Естественно официальная наука относит эти события на тысячи и тысячи лет назад..Это была великая трансформация всего региона, и Конец Света для жителей того мира.

По сути это была гибель Тартарии – ее духовного центра – города Тартар (от которого и пошло название Тартария) и Монгул – столицы страны Монгол.

Теперь мы все прекрасно понимаем, что современные монголы, никакого отношения к монголам древности не имеют..Возможно, это выродившиеся потомки гибридов настоящих монголов с кочевыми племенами той местности, куда настоящим монголам пришлось мигрировать, спасаясь от невозможности существования на своих родных землях..

Родина же монголов затонула (ориентировочно в 1687г.) погрузилась в пучину вод, буквально провалилась под их ногами (отсюда и “Провалиться в Тартарары”) и те, кто успел спасти свои жизни, пустились в дальний путь, в надежде обрести новую родину..

Впрочем, обо всем по порядку.

По мнению некоторых российских ученых, этот район Сибири погрузился под воду всего 2500 лет назад. Морские геологи считают, что этот участок морского шельфа был сушей 18–8 тысяч лет назад. По нашей же версии, это произошло не более 330 лет назад.

Жила была славная страна Монгол, на теплом севере, землях Индии Супериор, где было очень хорошо жить в те поры..

Это атлас Абрахама Ортелиуса 1572г..(выше) На карте справа вверху – видите красную полосочку? (Ниже увеличеный фрагмент)

Вот откуда у нас Монголия есть пошла (красной точкой обозначены прошлое и нынешнее местоположение, желтым – очертания затопленной страны)

Еще вплоть до 17го века, жили-были себе спокойненько в стране Монгол или Монгул (что на территории нынешего шельфа Восточно-Сибирского моря) монголы и тартары.Никакой тебе вечной мерзлоты, наоборот – мамонты, и прочие экзотические животные, растения..Реки, горы, благодатный край (они кстати степняками то не были особо, монгулы с тартарами)

То был щедрый, богатый мир, издревле славный..То было государство-держава, страна Монгол, с почти одноименной столицей Монгул. А рядом располагался не менее славный гард (город) Тартар, на одноименной реке.А поскольку они дружили гардами (По типу как Москва и Питер )) да и нрава были примерно одинакового, потому и звали их в других народах, монгуло-тартары (монголо-татары)

На карте выше, мы “поближе” можем увидеть расположение гардов Монгул и Тартар,и других славных гардов (помечено красным). А так же ощутить дрожь от лицезрения великих и ужасных народов Гога и Магога (синим) что нагоняли жуть на представителей цивилизованного общества древности.

Сам Александр Македонский бился с ними, и запер их в какой то гигантской пещере (согласно легенде) заказав специально медные ворота (за свои деньги) Потому как это была контрибуция, плата за то что он и его войско оставили в живых древние русы, какие то славянские племена к которым он сунулся с войной..Александру оставили войско на условиях что за это он “разберется” с Гогами и с Магогами..

Но сегодня мы немножко не об этом..Сегодня просто пробежимся по картам и набросаем в общем и целом пути миграции, скитания народа Монгол по региону, после катастрофы Конца Света, до “места дисклокации” где они обрели свой “вечный покой”, выродившись в то, что мы имеем возможность наблюдать ныне.

О том, что именно произошло, каковы основные причины произошедшего, о том как это происходило, я разскажу в следующей части, а пока мы будем работать исключительно с картами, сплошь физика и никакой лирики.

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Останки страны Монгол, расположились на Новосибирских островах, островах Булунского улуса (Большой и Малый Ляховский острова) остров Врангеля (Умкилир) а так же на самом шельфе Восточно-Сибирского моря, близ материка..

Итак, наши метки – три белых полосы – Обская Губа, три желтых полосы – устье Лены, бирюза – ориентировочное местположение Монгула и Тартара, желтая полоса правее – горная цепь, розовый – очертания затонувшей части суши

Нужно так же учесть то что материк нещадно кромсало сейсмоактивностью планеты,так же нещадно кромсали его очертания древние картографы, во главе с Герардом Меркатором.Поэтому при сопоставлении событий на картах, главное видеть основные ориентиры, которые не могли сдвинуться ощутимо, такие как местоположение устья Лены (желтым) и Обской Губы (белым)

Как было сказано в начале поста, катастрофа произошла в 1687г. (ориентировочно) Я конечно же не знаю как в те поры распространялись новости, но не думаю что так скоро.Тем более времена были суровые – мир накрыла череда катастроф – Африка, Аравия, Средняя Азия, Япония и т.д. – везде изменился климат, повально гибли цивилизации, кто в это время думал о географии?

Так что пока новые власти (как раз произходил мировой передел) сориентировались и нашли возможность (думается им было еще чем заняться помимо этого) отправить ученых людей и путешественников осмотреть свои владения (после глобального изменения) и нанести их на карты,прошло примерно столько времени (13 лет) чтобы изменения были представлены новым хозяевам.

А теперь внимание на карту 1700г Guillame De L”Isle (ниже)

РЕГИОНА НА КАРТЕ НЕТ ВООБЩЕ!!!

Можно предположить что попасть в те места просто не было возможности, и потому вот как то так..Старую информацию можно было срисовать у кого то. а новой еще просто не было, хотя все уже знали о катастрофе, потому и не стали рисовать ничего

Но уже в 1714г (читаем надпись на карте ниже – Carte Nouvelle то есть НОВАЯ(!!!) КАРТА ВЕЛИКОЙ ТАРТАРИИ и ИМПЕРИИ ВЕЛИКОГО ХАМА (Grand Cham)

Как видно картографы, отправленные после катастрофы осматривать обновленные земли,уже не нашли страны Монгол – после реки Лены земля “заканчивается”. Лишь выглядывают из моря-окияна гордые вершины горных хребтов (три красные полоски) напоминая о некогда славной стране Монгол и частично страны Катай.

Желтые полоски как обычно река Лена, синие – Обская Губа розовым очерчена предположительно погрузившаяся в пучину территория страны Монгол (сравните совпадение выделенных горных хребтов со старой картой)

Потом в 1722г. Nicolas De Fer предоставляет заказчикам что то уже более адекватное.

Вспомним как оно было раньше, до потопа, заодно и гордые вершины посмотрим.Опять – желтые полоски Лена, три красные полоски это выше затопленные гордые вершины,а розовая полоса – примерные границы затопления.

И раз еще продублируем на другой карте

А ниже карта уже 1740г. регион трясет “неподецки” – видно как оторвалась Камчатка, и поднялась часть затопленной территории в виде острова (крестик бирюза).Значит можно локализовать рождение Камчатки как полуострова интервалом между 1722-1740 годами!!!

И к стати, интересно – на карте фигурирует надпись ЮКАГИРЫ, КАК РАЗ ГРАНИЧИТ С МЕСТОМ ЗАТОПЛЕНИЯ, (где крестик) это говорит о том что ЮКАГИРЫ без всяких сомнений имеют прямое родство со своими славными предками из страны Монгол.

Jozef Nicholas De L”isle 1752г. (ниже) тут уже и карты более детально прорисованы, и регион видимо протрясло как следует – Камчатку отвело еще дальше от материка, а часть затопленной территории (которая поднялась в виде острова – крестик) начала погружаться обратно в море (возможно так же предположить, что это вина картографов, недостаточно верно отобразивших детали местности )

А вот карта уже 1766г ()ниже) Сейсмоактивность не утихает – честь затопленной территории в виде островаполностью погрузилась в море.Таким образом можно сделать вывод что регион трясло более полувека, причем трясло так что менялись очертания континента..И как можно скрывать такие вещи, отбрасывая в прошлое на сотни тысяч и миллионы лет?

Бирюза – Скандия, белые полосы – Обская Губа, желтые полосы – Лена. Место провалившейся в Тартарары Монгольской Тартарии обозначено красной чертой.

МОНГОЛ СУПЕРРИОР

Итак, после “Конца Света”, когда затонула страна Монгол с городами Тартар и Монгул, регион появляется аккурат после катаклизма конца 17го века..Вот карта 1714г Красным обозначены контуры затонувшей страны Монгол, а золотистым – куда мигрировали монголы.

Причем обозначено весьма любопытно - MUGALIE BLONDE our GRANDE.. То бишь – Монголия Белая и Великая (поправьте, если ошибаюсь) Как можно видеть из анализа происходящих изменений на картах – мы очень многого не знаем (грубо говоря, мягко выражаясь)

Но вот уже в 1722г Мугалия становится…Черной!

MUGALIE NOIRE - МУГАЛИЕ НУАР - как хотите так и понимайте..

Причем обилие населенных пунктов и говорит о развитой инфраструктуре.Естественно на пустом месте, путем быстрой эволюции кочевников это не может быть объяснено.Однозначно это миграция государства,сохранившего свои властные структуры, аппарат, армию и прочая.(красным обозначено место затонувшей страны Монгол, откуда пришли монголы)

Радует наличие резиденции (подчеркнуто сиреневым) где живет PRINCE MOGOL

Потом упоминание о монголах то появляется то исчезает с карт, и утверждается к 1799, и то в составе иных Тартарий – но тоже как то невнятно.

За то в 1842г страна МОНГОЛ обретает свое нынешнее звучание, имя женское - МОНГОЛИЯ

УВЕЛИЧИМ, ЧТОБЫ ПОЛЮБОВАТЬСЯ

СЕРЕДИНА 19 ВЕКА -“Владение Великого Могола” находится на Тибете.(коричневым очерчено примерное место нынешнего расположения)

И вот на карте 1870 г Монголия “устаканивается” на привычном для нас месте, правда в составе ЦИНСКОЙ ИМПЕРИИ

На карте начала первой мировой войны можно наблюдать как Чайна и Монголия, а так же Бирма, Вьетнам и Тибет прикончили ИМПЕРИЮ ЦИНЬ, обретя самостоятельность.

ТАК ЗАКОНЧИЛАСЬ ЭПОПЕЯ СТРАНЫ МОНГОЛ, НЫНЕ МОНГОЛИИ..

Лишившись своей земли, монголы долго кочевали в поисках пристанища, и обрели его в пустынных землях Тартарии Великой, на границах с Чайной..Интересно вот что – сталось ли что нибудь от МОНГОЛ СУПЕРРИОР (изначальных монгол) в нынешних монголах?

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ!

В второй части, увиденное в духе (описание катастрофы и обстановки в регионе, на момент произошедшего, до и после) описывается словами медиума (просим к этому и относиться соответственно) который тоже накладывает свой отпечаток на прием – передачу информации. В принципе, можете отнести повествование в разряд фентези – никто не утверждает это как последнюю истину.

Потому – попробуйте просто увидеть это собственным видением, и может быть вы ощутите это своим существом – нынче такие времена, снимаются некогда установленные ограничения..