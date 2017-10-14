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Часто время меняет нашу внешность самым непредсказуемым образом

21:23. 14 октября 2017 Просмотров - 111 Нет комментариев Опубликовал:


Всегда любопытно разглядывать фотографии пожилых людей, на которых они запечатлены молодыми – когда им было столько же лет, сколько и вам, или даже чуть меньше.

Иногда вам кажется, что они почти не изменились, а иногда – что это два совершенно разных человека. Часто время меняет нас самым непредсказуемым образом.

Для участия в проекте, результаты которого вы видите ниже, фотограф пригласил 10 пожилых людей и попросил их сымитировать позы и выражение лица своих же фотографий, сделанных 50-60 лет назад.Все эти фото могут служить лишним подтверждением того известного факта, что уши и нос – две части человеческого организма, которые никогда не прекращают расти, от рождения до глубокой старости.



Источник: nashaplaneta.su

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