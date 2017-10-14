Бог Вышень. Родные Боги Слявяно-Ариев. Чать 3.
Автор-сказитель Всеславъ – соратник Родобожия.
Ведущий Алексей Орлов.
Перед началом просмотра 3-й части рекомендуем посмотреть сначала первую часть, а затем, вторую часть “Родные Боги Слявяно-Ариев”.
В первой части цикла передач “Родные Боги Славяно-Ариев” мы рассмотрели основы Родной Веры.
Поговорили об Истоках и Начальниках всего сущего Явного Мира.
Родные Боги Славяно-Ариев. Часть 1
https://www.youtube.com/watch?v=8E4Lq…
Во второй части мы продолжили разбираться с заявленной темой и поговорили о Пращуре-Роде в основных его проявлениях и о Ладе-Богородице.
Родные Боги Славяно Ариев. Часть 2.
https://www.youtube.com/watch?v=6Nlxo…
Бог Вышень. Чать 3.
В Ведическом Мировоззрении образ Бога Вышеня очень многогранен. В Славянских Ведах о нём говорится следующее:
Бог Вышень — Бог-Покровитель нашей Вселенной в светлых мирах Нави, т. е. в мирах Слави. Заботливый и могучий Отец Бога Сварога. Бог Вышень — справедливый судья, разрешающий любые споры, которые возникают между Богами различных миров или между людьми.
Он покровительствовал нашим многомудрым Предкам в их стремлении продвигаться по пути духовного развития и совершенства, а также покровительствует всем Православным Староверам, когда они идут по стопам своих великих Предков.
Продолжение смотрите в этом ролике.
Желаем всем ДОБРА!
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Источник: www.youtube.com