Бог Вышень. Родные Боги Слявяно-Ариев. Чать 3.

Автор-сказитель Всеславъ – соратник Родобожия.

Ведущий Алексей Орлов.



Перед началом просмотра 3-й части рекомендуем посмотреть сначала первую часть, а затем, вторую часть “Родные Боги Слявяно-Ариев”.



В первой части цикла передач “Родные Боги Славяно-Ариев” мы рассмотрели основы Родной Веры.

Поговорили об Истоках и Начальниках всего сущего Явного Мира.



Родные Боги Славяно-Ариев. Часть 1

https://www.youtube.com/watch?v=8E4Lq…



Во второй части мы продолжили разбираться с заявленной темой и поговорили о Пращуре-Роде в основных его проявлениях и о Ладе-Богородице.



Родные Боги Славяно Ариев. Часть 2.

https://www.youtube.com/watch?v=6Nlxo…





Бог Вышень. Чать 3.



В Ведическом Мировоззрении образ Бога Вышеня очень многогранен. В Славянских Ведах о нём говорится следующее:



Бог Вышень — Бог-Покровитель нашей Вселенной в светлых мирах Нави, т. е. в мирах Слави. Заботливый и могучий Отец Бога Сварога. Бог Вышень — справедливый судья, разрешающий любые споры, которые возникают между Богами различных миров или между людьми.



Он покровительствовал нашим многомудрым Предкам в их стремлении продвигаться по пути духовного развития и совершенства, а также покровительствует всем Православным Староверам, когда они идут по стопам своих великих Предков.



Продолжение смотрите в этом ролике.



Желаем всем ДОБРА!



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Источник: www.youtube.com