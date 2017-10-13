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Вся пост-советская история – разросшийся до национальных масштабов криминал

12:59. 13 октября 2017 Просмотров - 79 Нет комментариев Опубликовал:

Когда креативный редактор газеты «Собеседник» Дмитрий Быков поговорил с главным редактором «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым, то Венедиктов сказал насмешливо:

«…в сознании Путина война идет. Он человек своей прослойки, офицер КГБ эпохи позднего Брежнева, он уверен, что все хотят нас схарчить, и для него холодная война не заканчивалась никогда»[1].

А с точки зрения Венедиктова нас никто не хочет схарчить… У меня есть ответ для всех венедиктовых. И это ответ экономиста.

Нас могут не хотеть схарчить только в одном случае: если всё, чем мы владеем и пользуемся, ничего не стоит.

Как только мы предполагаем ценность у какого-то своего имущества – мы автоматически предполагаем и покушение. Причём речь идёт НЕ ТОЛЬКО о набивших оскомину нефти и газе, месторождениях, золотых приисках… Речь идёт обо всём – СЛЫШИТЕ МЕНЯ? – обо всём, что имеет хоть какую-то цену. Обо всём, что не совсем бесплатно.

Если вы съели бутербродик – вы купили колбасу и хлеб. Если вы их купили – стало быть, имели деньги на их покупку. Но вы же не сами напечатали эти деньги (надеюсь!). Вам их кто-то дал.

Как вы думаете, если бы он вам их не дал – он стал бы богаче? Например, задолжал, а долг не вернул… Тогда эти деньги бы остались в его кармане, правда?

Поэтому всё, что имеет цену – имеет и воровское покушение на себя. Воруют ведь не только бриллианты! Воруют – если плохо охранять – даже хлеб или овощи.

Опавшую листву не воруют – пожалуйста, бери, сколько тебе нужно, она ничья и ничего не стоит… А вот уже булочка или булавка – имеет цену. Имея цену – подвергается опасности быть похищенной. Территории, месторождения нефти – конечно, пытаются отнять в первую очередь. Но ими ничего не заканчивается.

Пора уже повзрослеть и понять (поглядев, например, на живые скелеты африканских или азиатских голодающих) – что у слабого воровать будут всё до последних штанов, до последней сухой корочки.

Всё до обидного просто и очевидно: олигархи Порошенко или Плахотнюк, терроризирующие целые народы – это мобилизованная геополитическим противником России преступность, разросшаяся до невероятных размеров (как крошка-кальмар, если хорошо питается – вырастает в 14-метрового монстра)…

Когда-то давно, молодой Петя Порошенко (или господин Плахотнюк, или Ходорковский, любой из этой публики) вступил на дорогу криминала, стал вором. С годами росла и его банда, и украденное этой бандой. Вначале они воровали, как обычные уголовники, потом стали воровать заводами, фабриками, портами, пароходами.

Потом поднялись на уровень хищения целых городов и областей. Начали воровать отраслями народного хозяйства. В итоге банда Пети Порошенко украла целую страну – правда, ненастоящую, но зато самую большую в Европе!

Этот путь юноши-бандита, с которого, кстати говоря, после определённого момента уже и не свернуть (или вперёд, или замочат) – настолько очевиден и однозначен, что тут не о чем спорить. Олигархи – прежде всего воры и бандиты. И по сути их, и по возрасту: прежде всего они стали ворами и бандитами, а уже потом получили все остальные должности.

Вся пост-советская история – всего лишь разросшийся до национальных масштабов криминал! Когда «крёстные отцы» мафий вышли из теневых сфер «наркотики-оружие-бордели» и захватили просто всё, что только можно захватить.

Поспорьте со мной – как иначе можно трактовать пост-советскую историю? Кем, с точки зрения Уголовного Кодекса, может быть человек, за год из ничего «сделавший» миллиарды долларов? Пожалуйста, я жду вариантов, и уже не первый год жду… И не дожидаюсь… Крыть-то оппонентам нечем…

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Если у человека нет денег на мазут или дрова – это вовсе не значит, что человек не работал или не служил. Это значит, что на человека система не выделила топлива. Кстати, и наоборот: если топливо на человека выделено, это вовсе не значит, что человек работал или служил. Блага выдают по списку, а не за усердие.

Если у человека нет денег на хлеб – это значит, что на него система не выделила хлеба. Заниматься демагогией в стиле либеральных экономистов – мол, «он работать не хотел, потому и…» не надо. Поголодайте хотя бы пол-года, и вы в полной мере осознаете, на что готов голодный человек, лишь бы заработать себе пищи. Усердия к труду у него всегда через край. Вот только в списках раздачи он не значится…

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Геноциды бывают разные. Тот, о котором мы говорим – по терминологии армянской геноцидологии (а у нас в Армении по понятным причинам изучение геноцидов ведётся активно) – «белый». «Белый геноцид» не связан с механическим уничтожением тел. Он строится на срыве совокупности действий, необходимых для выживания.

Ещё раз: строится на срыве необходимых для выживания действий. Они были нужны позарез – а их не произвели. Почему? Этим вопросом и занимается раздел геноцидологии, связанный с «белыми геноцидами».

Например, где-то в Африке вымирает племя. Чтобы оно не вымерло, нужно доставить караван с хлебом. Караван есть в наличии, дорога известна. Однако караван не дошёл… И причин может быть несколько:

1) Караван задержали приказом руководства.
2) Караван «потерялся» в силу разгильдяйства и преступной халатности.
3) Хлеб из каравана кому-то выгодно продали, не желая тратить на «бесплатных» негров.
4) Совокупность и взаимосвязь вышеуказанных причин.

Всё дело в том, что жизнь, в отличие от смерти – ЧЕРТОВСКИ ТРЕБОВАЛЬНАЯ ШТУКА. Выживание можно назвать наукой. Выживание можно назвать искусством. На выживание работает очень сложная система – в которой достаточно выдернуть одно звено, чтобы вся система сломалась.

Правда жизни в том, внимательно прочитайте и запишите к себе в блокнот – НЕЛЬЗЯ ВЫЖИТЬ «ПРОСТО ТАК». Бездумно, беззаботно шарахаясь в поисках сиюминутных удовольствий, хихикая, прикалываясь – и при этом не будучи никем сожранным или зарезанным.

Величайшая ошибка миллионов людей – попытка «просто жить», не думая о больших системах и их взаимодействиях. Геноцид порождается не только ненавистью, он может иметь исключительно экономические причины. Хлеб голодавшим не довезли – потому что по пути нашли покупателей повыгоднее… Где тут ненависть? Тут коммерция…

Одна из самых распространённых причин современных «белых геноцидов» – таких как ельцинский в РФ или тер-петросмановский в Армении – это монетизация чужого выживания в собственную прибыль. Грубо говоря – городу нужно мазут для котельных, а мазут в цистернах продали за доллары. Город вымерз – а кто-то стал миллионером. Вообще, если на человека не тратить – получается экономия у того, кто не тратит. Как и любую экономию, её можно потратить на что угодно. Например, на себя, любимого.

Человек – затратная величина. Сокращая человека с предприятия – хозяин преследует цель экономии средств предприятия. Сокращая человека из жизни – можно экономить средства в более широком смысле. Например, повышенная смертность пенсионеров экономит средства Пенсионному фонду и госбюджету. Их можно загнать в частные банки, в офшоры и т.п. А если пенсию раздать по рукам – то всё, уплыли денежки…

И весь вопрос: система тебя учитывает в списках живых, которым положено содержание? Или же система тебя не учитывает, из списков живых вычеркнула за ненадобностью?

Когда Ельцин «лёг» под Америку – это и всплыло. Что мы Америке не нужны. Какие-то ключевые фигуры подкармливали долларами, а основную массу пустили на убой. Нет человека – нет и суммы связанных с ним ресурсных затрат. Не нужно ему обеспечивать питания, отопления и т.п.

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Когда у директора завода появляется возможность украсть зарплату вместо того, чтобы раздать её людям – это сильный соблазн. К тому же в такой ситуации подлый быстро богатеет, а благородный – оказывается неконкурентоспособным, выбывает из игры.

Зарплату можно украсть целиком, как в 90-е было сплошь и рядом. А можно украсть большую её часть (как практикуется сегодня) – и при этом какой-то мизер кинуть работающим, «чтобы не сдохли». Это всё звенья одной цепи – сверхвозможностей у начальства и недостаток внимания системы (её вождя) к рядовым землякам.

Возможность не платить зарплату, возможность платить сверхмалую зарплату, возможность украсть и продать мазут для целого города, заморозив город – лечится только карательными мерами со стороны верховного правителя. Проповедь тут хорошее подспорье, но только вспомогательное…

А нам будут рассказывать, что нас никто не желает схарчить! Да ведь борьба народов за выживание – лишь увеличительная линза борьбы всех живых существ за выживание, за вытеснение конкурента по обладанию земными ресурсами и благами!



В.Л. Авагян

***


Источник.


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: авагян, власть, история, мафия, народ, советский, человек
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