Валентин Катасонов: В России триллионы незаконных рублей

В предыдущих статьях я начал разговор о «системных» дефектах денежно-кредитной системы России (ДКС) и о необходимости ее реформирования. Система создавалась в первой половине 1990-х годов под диктовку западных консультантов. Тогда же на свет родилась Конституция Российской Федерации. Ни для кого не секрет, что к созданию Основного закона страны также приложили руку западные консультанты.

Тем не менее, реально существующая сегодня денежно-кредитная система отличается даже от того, что было заложено в Конституцию РФ. В худшую сторону. Проще говоря, Конституция РФ не исполняется полностью в той части, которая относится к вопросам денежно-кредитного устройства страны. Да, денежно-кредитную систему надо реформировать. Это программа-максимум.

Но для начала нам надо выполнить программу-минимум — добиться выполнения конституционных положений, относящихся к сфере денежно-кредитных отношений. Прежде всего, необходимо добиться того, чтобы Центральный банк РФ действительно стал органом государственного управления, как это вытекает из пункта 2 статьи 75 Основного закона. По-хорошему надо бы внести поправки и дополнения в Конституцию для того, чтобы было более понятно, какое место ЦБ занимает в системе государственного управления.

Есть еще одно серьезное «несоответствие» между Конституцией РФ и реально существующей ДКС. Оно касается выпуска денег, или денежной эмиссии. О денежной эмиссии в Конституции упоминается дважды — в статьях 71 и 75.



Статья 71 гласит:



«В ведении Российской Федерации находятся:

…

ж) установление правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики; федеральные экономические службы, включая федеральные банки".

Итак, статья однозначно устанавливает, что денежная эмиссия в стране находится в ведении Российской Федерации, которая, согласно статье 1 Конституции, означает «федеративное государство». Попутно замечу, что субъекты Российской Федерации не обладают правом эмиссии денег (статьи 72 и 73 специально перечисляют полномочия региональных властей). В «твердом остатке» имеем:

Статья 75 (пункт 1) гласит:



«Денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации. Введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не допускаются».

Здесь дважды используется понятие «эмиссия денег». Четко фиксируется, что эмиссия денег находится исключительно в ведении Центрального банка Российской Федерации. Если сопоставлять пункт 1 статьи 75 и пункт «ж» статьи 71, то лишний раз приходишь к выводу, что Центральный банк — федеральный орган государственной власти. Никаких других вариантов не остается. И что Конституция РФ нуждается в поправках, которые бы определили, к какой ветви власти относится Банк России. С моей точки зрения, это должна быть исполнительная ветвь власти. В нынешней же редакции Конституции не остается никакого иного варианта, как признать Центробанк четвертой властью (я имею четвертой по порядку, а по значимости в сегодняшней жизни он вполне может претендовать на звание «первой власти»).

Но у меня сейчас разговор о денежной эмиссии. С тех пор, как Конституция РФ была принята, она постоянно нарушается в части, касающейся упомянутых статей 71 и 75. В 1990-е годы указанное нарушение резало глаза многим дотошным экономистам, финансистам и юристам. Не раз о них поднимался разговор даже в Государственной думе РФ. Особенно горячо на эту тему выступал Владимир Юровицкий, тогдашний советник Владимира Жириновского. Сегодня на эту тему много выступает Моисей Гельман на страницах журнала «Промышленные ведомости».

Суть нарушения предельно проста — кроме Центрального банка в России денежной эмиссией занимаются еще кое-кто. Под этим «кое-кто» я не имею в виду попытки некоторых регионов выпускать свои денежные знаки. Да, такое было. Например, в 90-е годы в разгар неплатежей губернатор Свердловской области Эдуард Россель собирался выпускать «уральские франки», даже напечатал их в Германии. Лишь в последний момент под сильным нажимом из Москвы свердловский губернатор остановил запуск проекта «уральский франк». Я уже не говорю о массовых попытках выпуска местных денег отдельными предпринимателями и муниципальными властями. Такие попытки отслеживаются пресекаются на корню. А в последние годы в России завелись еще какие-то «майнеры», которые пытаются создавать («добывать») с помощью компьютеров криптовалюты. У меня речь идет не об этих экзотических случаях, которые пока, слава Богу, не «делают погоды» в денежном мире России.

«Погоду делают» коммерческие банки. Их в России на пике развития банковского сектора было почти 2500 (середина 1990-х гг.). И сегодня их достаточно (примерно пять с половиной сотен — тех, у кого имеются лицензии). Напомню, что банк — депозитно-кредитная организация. В учебниках по экономике банки называют финансовыми посредниками. В сознании читающего такой учебник возникает примерно следующая картина: Центральный банк создает наличные и безналичные деньги, которые оказываются на руках у физических и юридических лиц. Эти деньги граждане и организации размещают на депозитах и иных счетах в банках. Банки полученные деньги в виде кредитов предоставляют тем же гражданам и организациям. Раз банки посредники, значит, их роль сводится к перераспределению денег, созданных Центральным банком. Банки в лучшем случае могут лишь ускорять денежное обращение, но не могут влиять на величину денежной массы. Определять, менять величину денежной массы может лишь Центробанк.



Так в теории. А в реальной жизни иначе. Коммерческие банки создают (эмитируют) деньги. Это деньги, конечно, не наличные, а безналичные. Они создаются банками в виде выдаваемых кредитов, называются кредитными. Также депозитными (поскольку кредиты размещаются на депозитных счетах банков).

Давайте посмотрим, что происходит в мире денег в нашей стране. Приведу некоторые цифры, для простоты я их округлил. Согласно последнему годовому отчету Банка России (за 2016 год), активы и пассивы баланса Центробанка были равны (трлн. руб.): на 31.12.2015 — 34,95; на 31.12.2016 — 28,97. Можно ожидать, что в этом году баланс Центробанка будет где-то около 30 трлн. руб. Большая часть пассивов Банка России — эмитированные им наличные и безналичные деньги. За исключением некоторых пассивов. Не будем мелочиться. Предположим, что суммарный объем всех эмитированных Банком России денег составляет 30 трлн. руб.

Банк России дает статистику денежной массы в нашей стране. Она измеряется несколькими показателями — М0, М1, М2 («денежные агрегаты»).



М0 — наличные деньги. Их объем на 1 сентября 2017 года составил 8,1 трлн. руб.

М1 — наличные деньги (М0) плюс переводные депозиты (деньги на счетах банков до востребования). Их объем составил 10,0 трлн. руб.

М2 — денежный агрегат М1 плюс деньги на счетах банков, положенные на срок (срочные депозиты). Их объем составил 39,4 трлн. руб.

Что же мы видим после сопоставления приведенных выше цифр? Денежная масса, измеренная показателем М2, примерно на 10 трлн. руб. больше, чем все пассивы Банка России, которые являют собой денежную эмиссию Центробанка.

Пищу для размышлений дают и некоторые другие сопоставления. На середину нынешнего года активы и пассивы всех депозитно-кредитных организаций, образующих банковский сектор экономики, составили 80 трлн. руб. Если исходить из того, что коммерческие банки — всего лишь «финансовые посредники», перераспределяющие созданные Центробанком деньги, тогда их пассивы и активы должны были быть равны 30 трлн. руб. Откуда взялось превышение на 50 трлн. руб.



Эти и иные подобные сопоставления приводят нас к простому выводу: денег в стране гораздо больше, чем тот объем, который создается Банком России. Т.е. деньги создаются (эмитируются) также коммерческими банками.

Вроде бы это не военная тайна. Но почему-то многие учебники по экономике или по дисциплине «Деньги, кредит, банки» обходят этот деликатный вопрос стороной. Все они (за редчайшим исключением) внушают, что банки — финансовые посредники. А при перечислении функций коммерческих банков авторы учебников зачастую забывают назвать самую главную — эмиссионную. Наверное, авторы побаиваются признать, что банки занимаются деятельностью, которая запрещена законом. Ведь по сути это фальшивомонетничество в особо крупных масштабах. У нас согласно Уголовному кодексу РФ, человек может попасть за решетку на несколько лет, если он нарисует несколько банкнот и попытается использовать их в качестве платежного средства. А коммерческие банки у нас эмитируют суммы, измеряемые триллионами рублей, при этом никто на это не обращает внимание.

После долгих поисков все-таки обнаружил нескольких смельчаков, которые осторожно признали факт того, что коммерческие банки занимаются эмиссией денег. Вот, например, в учебнике Т. Агаповой читаем: «К числу экономических функций коммерческих банков относят: эмиссионную, распределительную, расчетную, контрольную и посредническую. Эмиссионная функция заключается в создании безналичных денег в экономике посредством кредитного механизма». (Агапова, Т. А. Макроэкономика: учеб. / Т. А. Агапова, С. Ф. Серегина; под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. А. В. Сидоровича. — 8-е изд., перераб. и доп. — М.: Дело и Сервис, 2007. — С. 181).

Для желающих подробнее разобраться в том, как коммерческие деньги создают деньги, рекомендую познакомиться с учебником Кравцовой Г. И. и др. «Деньги, кредит, банки», который имеется в электронном виде в интернете.



Вот лишь один фрагмент из учебника, где констатируется, что коммерческие банки создают деньги наряду с Банком России: «Главной функцией банков является аккумулирование свободных денежных средств и их последующее размещение на возвратной основе. Средства, аккумулированные во вкладах, банки предоставляют в ссуду хозяйствующим субъектам, государству и населению, становясь их кредиторами. В результате этого происходит мультипликация (умножение) депозитов, и общий объем средств на счетах экономических агентов увеличивается (подробнее этот процесс рассмотрен ниже). Последние используют полученные в кредит дополнительные средства для осуществления своих платежей. Таким образом, долговые требования банков к заемщикам превращаются в средства платежа — происходит так называемая „монетизация кредита“, то есть его превращение в дополнительные денежные средства в обращении».

А вот фрагмент из статьи «Эмиссия денег», размещенной в Википедии: «Если наличные деньги эмитирует только Центральный Банк, то безналичные деньги могут создаваться в частном порядке. Обычно это связано с выдачей кредитов. При этом передача безналичных средств между банками не может происходить без контроля Центрального Банка, а объёмы межбанковских переводов ограничены размером безналичных средств на корреспондентском счету банка плательщика. При недостаточности средств, банки прибегают к различным вариантам рефинансирования. Центральный Банк обычно гарантирует предоставление краткосрочных безналичных ссуд по цене ставки рефинансирования. Эффект увеличения денег в обороте за счёт выдачи кредитов называют банковским мультипликатором».

Итак, создание коммерческими банками триллионов рублей статья называет невинным термином «банковский мультипликатор». Этот термин встречается почти в любом учебнике по экономике. Иногда теме «банковского мультипликатора» посвящаются десятки страниц. Но прочтя их, бедный студент не постигает одного и самого главного: эти гигантские объемы денег, рождающихся в результате действия «банковских мультипликаторов, являются незаконными платежными средствами. Мало того, что деятельность коммерческих банков незаконна, она еще может наносить гигантские ущербы экономике и стране. Именно за счет этих денег, например, происходит надувание «пузырей» на рынке недвижимости и финансовых рынках. Именно из-за этого возникает неполное покрытие обязательств коммерческих банков.

Итак, если мы хотим навести элементарный порядок в денежно-кредитной сфере страны, то необходимо вспомнить, что есть 71 и 75 статьи Конституции, которые определяют, что деньги в России может создавать только Центральный банк.

Источник: nnm.me