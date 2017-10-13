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В Сети появилась шикарная панорама, снятая российскими космонавтами в открытом космосе

13:09. 13 октября 2017 Просмотров - 105 Один комментарий Опубликовал:
 

Российские космонавты осуществили сложнейшую съемку в открытом космосе в рамках масштабного проекта, участники которого делают космос ближе всем желающим.

Презентация видео состоялась во вторник, 3 октября, в Москве в музее космонавтики. Съемка была организована RT360 совместно с Госкорпорацией "Роскосмос" и НТЦ РКК "Энергия". Благодаря их масштабному проекту каждый желающий имеет возможность увидеть нашу планету глазами космонавтов.

Для осуществления задуманного (поскольку условия в космосе значительно суровее, чем на Земле), была разработана специальная технология съемки видео-360. Во время презентации видео космонавт Сергей Рязанский, который выступил “оператором” проекта, рассказывал об особенностях и сложностях процесса съемки видео в условиях невесомости.

Источник: nashaplaneta.su

Метки: астрономия и космос
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Один комментарий»

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    Lada 13 октября 2017 в 13:40 Ссылка Пометить
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    на 0:44 в правом верхнем углу явно виден НЕКТО( с клыками),смотрящий за нами…

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