В Сети появилась шикарная панорама, снятая российскими космонавтами в открытом космосе
Российские космонавты осуществили сложнейшую съемку в открытом космосе в рамках масштабного проекта, участники которого делают космос ближе всем желающим.
Презентация видео состоялась во вторник, 3 октября, в Москве в музее космонавтики. Съемка была организована RT360 совместно с Госкорпорацией "Роскосмос" и НТЦ РКК "Энергия". Благодаря их масштабному проекту каждый желающий имеет возможность увидеть нашу планету глазами космонавтов.
Для осуществления задуманного (поскольку условия в космосе значительно суровее, чем на Земле), была разработана специальная технология съемки видео-360. Во время презентации видео космонавт Сергей Рязанский, который выступил “оператором” проекта, рассказывал об особенностях и сложностях процесса съемки видео в условиях невесомости.
Источник: nashaplaneta.su
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на 0:44 в правом верхнем углу явно виден НЕКТО( с клыками),смотрящий за нами…