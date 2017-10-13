Славяне и «Охотники за ИГИЛ»: эмблема как знак нашего единства

В Москве на молодых людях славянской внешности все чаще стали замечать куртки с эмблемами элитного подразделения сирийских войск ISIS hunters. Эмблема представляет собой череп с надписями «Охотники на ИГИЛ» на английском и арабском языках и привлекает к себе внимание. Причина? Россияне поддерживают и выражают уважение бойцам сирийского спецназа, пытающихся спасти из рук ИГИЛ пленных российских добровольцев.

Имеется еще один вариант нашивки: сирийский и российский флаги, а под ними изображение силуэта летучей мыши. Их еще называют «спецназом Асада», а западные СМИ пошли еще дальше, заявляя, что воинское формирование, лояльное сирийскому президенту, финансируется Россией.

Фантазии Запада в расчет брать не стоит, как показала практика. Главное, что это элитное военное формирование, которое страх наводит на ИГИЛ. Они штурмовали Акербат, громили ИГИЛ в Пальмире, захватывали тайные бункеры террористов, лишая их запасов оружия и наркотиков.

Удивляться, почему в России такое внимание к сирийским «охотникам», не стоит. Ведь они не бросили своих русских товарищей в беде, пытаясь сделать все, что было в их силах.

Сразу же после пленения Александра Заболотного и Григория Цуркану «охотники» обратились через свой твиттер-аккаунт к террористам и предложили им выкуп: за каждого пленного «русского брата» по одному миллиону долларов. Кровь, которую в Сирии проливают россияне, борясь против ИГИЛ, для них не водица.

Помимо предложения о выкупе, они заявили, что за каждого пленного добровольца, захваченного во время ожесточенного сражения на участке трассы Пальмира-Дейр-эз Зор, убьют по сто исламистов. Цуркану и Заболотный спасли ценой своих жизней сирийских военных и дезинформировали боевиков. Они поступили правильно, проявив мужество и самопожертвование. Это ли не героизм?

«Охотники» это понимают, как никто другой. Каждый из них мог оказаться в подобной ситуации, поэтому выручить «русских братьев» для них - это дело чести. Российские добровольцы попали в плен, прикрывая отступление сирийских военных во время внезапного нападения боевиков ИГИЛ в районе населенного пункта Аш-Шоля к юго-западу от города Дейр-эз-Зор.

Русские не сбежали, а остались сражаться с террористами, хотя силы были неравны: десяток российских добровольцев против 80 террористов. Благодаря численному превосходству боевиков они и взяли в плен Цуркану и Заболотного: закончились боеприпасы, а с холодным оружием в руках много не навоюешь.

Как позже рассказывал очевидец тех событий, «эти двое солдат показали себя настоящими воинами, даже находясь в плену. Я обязан своей жизнью этим солдатам, которые приняли бой, хотя они и были в меньшинстве и восхищен поступком, на который они пошли ради нашего спасения».

Террористы не достигли своих целей и с потерями отступили. Позже они пытались запугать пленных добровольцев, заставить их принять ислам, отречься от родины и веры, выдать секретную информацию, но получили в ответ только дезинформацию. Ценой своей жизни Цуркану и Заболотный отправили экстремистов по ложному следу. Сирийская армия в провинции Дейр-эз-Зор получила шанс на дальнейшее уничтожение позиций ИГИЛ.

Российские добровольцы поступили мужественно, не замарав свою честь и доброе имя, даже попав в плен. Можно долго говорить о том, что они знали, на что шли, но это не умаляет их подвига. И в бою, и в плену защищать товарищей и Родину. И в этом мы схожи с сирийскими «охотниками»: Цуркану и Заболотный достойны нашего уважения и памяти. Эмблема «охотников» на рукавах российских куртках – знак единства в борьбе с ИГ.