Раскопанный Политех. Съёмка 26 сентября 2017 (Познавательное ТВ)

Съёмки раскопок здания Политехнического музея в Москве на Лубянской площади 26 сентября 2017.

История пишется по заказу власти, история меняется политиками, история переписывается учёными. Настоящая история многократно искажена и переделана. Каким было прошлое на самом деле – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…



Источник: www.youtube.com