Подземным жилищам в Китае более 4000 лет

В уезде Пинлу городского округа Юньчэн провинции Шаньси расположены уникальные подземные жилища, которым уже более 4000 лет. Дома защищали их обитателей от ветра и диких зверей. Об этом говорится в отчёте Sun Ruisheng и Li Yang от Pinglu, пишет China Daily Information Co.

В Китае, где средний срок службы зданий составляет 30 лет, подземные жилища являются просто уникальными. Они появились из-за недостатка камня в регионе. До 1980-х годов таких домов насчитывалось несколько сотен. Однако большинство из них позднее рухнули, поскольку поддерживать их в соответствующем состоянии было некому. Молодые жители уехали в города, а старые ― умерли.

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Один из оставшихся жителей подземного города Ван признан неофициальным экспертом по строительству подземных домов. По его словам, построить жильё не так сложно, но поддерживать его в надлежащем виде трудно. Ван и его предки живут в подземном доме около 300 лет.

Для постройки подземного дома требуется на плоском и толстом лёссовом плато вырыть яму площадью около 200 квадратных метров и глубиной в 7–8 метров. Дно ямы образует внутренний двор. По бокам ямы вырывают комнаты. Ко дну ямы ведёт извилистый коридор. Это единственный проход, который скрывается от непрошенных гостей.

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Во внутреннем дворе ямы существует колодец, собирающий дождь для ежедневного использования и очищающий сточные воды. На плоских крышах жилищ жители держат два каменных ролика, которыми удаляют с крыш травы и деревьев. Если этого не делать своевременно, то разросшиеся на крыше трава и лес повредят слой почвы, и арочные пещеры рухнут.

Соседи Вана говорят, что его дом построен по фэн-шуй, поскольку за последние 15 поколений со времён династии Цин (1644–1911) в доме рождались в основном мальчики.

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По мнению археологов, подземные жилища напоминают о ранних людях в пещерах. Древние записи показывают, что подземные дома строились для защиты их обитателей от ветра и диких зверей.

Свой дом для туристов Ван и его жена открыли в 1980-х годах. Теперь Ван живёт в Шанхае и очень переживает, что после его ухода дом может обрушиться. «Никто не хочет учиться, как его строить и жить в нём, потому что он требует слишком много работы, и правительство говорит, что жилища ― это пустая трата земли», ― говорит Ван.

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Подземные дома в мире

В современном мире всё большей популярностью пользуются необычные путешествия с ночёвкой в экзотических жилищах. Среди них числятся и подземные дома.

Так, на острове Новая Зеландия построен первый в мире отель хоббитов. Отель возведён с использованием полистирольных блоков, что позволяет в течение года поддерживать в нём умеренную температуру. Несмотря на скромный внешний вид, комнаты имеют довольно большую площадь и великолепно оборудованы. В каждом блоке имеется кухня и душевая, рассчитанные на 6 человек. В отеле есть ресторан и кафе.

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На Западе Уэльса в горном массиве Preseli расположена эко-деревня, построенная в 1993 году и остававшаяся неизвестной на протяжении многих лет. Хижины в деревне построены из соломы и грязи. В деревне проживали 22 человека. При этом разрешения на строительство жилья им не выдавалось.

После обнаружения деревни прибыли бульдозеры, которые снесли дома. Но власти не оставили людей бездомными и предоставили им коттеджи с удобствами.