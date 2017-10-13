Подземным жилищам в Китае более 4000 лет
В уезде Пинлу городского округа Юньчэн провинции Шаньси расположены уникальные подземные жилища, которым уже более 4000 лет. Дома защищали их обитателей от ветра и диких зверей. Об этом говорится в отчёте Sun Ruisheng и Li Yang от Pinglu, пишет China Daily Information Co.
В Китае, где средний срок службы зданий составляет 30 лет, подземные жилища являются просто уникальными. Они появились из-за недостатка камня в регионе. До 1980-х годов таких домов насчитывалось несколько сотен. Однако большинство из них позднее рухнули, поскольку поддерживать их в соответствующем состоянии было некому. Молодые жители уехали в города, а старые ― умерли.
Один из оставшихся жителей подземного города Ван признан неофициальным экспертом по строительству подземных домов. По его словам, построить жильё не так сложно, но поддерживать его в надлежащем виде трудно. Ван и его предки живут в подземном доме около 300 лет.
Для постройки подземного дома требуется на плоском и толстом лёссовом плато вырыть яму площадью около 200 квадратных метров и глубиной в 7–8 метров. Дно ямы образует внутренний двор. По бокам ямы вырывают комнаты. Ко дну ямы ведёт извилистый коридор. Это единственный проход, который скрывается от непрошенных гостей.
Во внутреннем дворе ямы существует колодец, собирающий дождь для ежедневного использования и очищающий сточные воды. На плоских крышах жилищ жители держат два каменных ролика, которыми удаляют с крыш травы и деревьев. Если этого не делать своевременно, то разросшиеся на крыше трава и лес повредят слой почвы, и арочные пещеры рухнут.
Соседи Вана говорят, что его дом построен по фэн-шуй, поскольку за последние 15 поколений со времён династии Цин (1644–1911) в доме рождались в основном мальчики.
По мнению археологов, подземные жилища напоминают о ранних людях в пещерах. Древние записи показывают, что подземные дома строились для защиты их обитателей от ветра и диких зверей.
Свой дом для туристов Ван и его жена открыли в 1980-х годах. Теперь Ван живёт в Шанхае и очень переживает, что после его ухода дом может обрушиться. «Никто не хочет учиться, как его строить и жить в нём, потому что он требует слишком много работы, и правительство говорит, что жилища ― это пустая трата земли», ― говорит Ван.
Подземные дома в мире
В современном мире всё большей популярностью пользуются необычные путешествия с ночёвкой в экзотических жилищах. Среди них числятся и подземные дома.
Так, на острове Новая Зеландия построен первый в мире отель хоббитов. Отель возведён с использованием полистирольных блоков, что позволяет в течение года поддерживать в нём умеренную температуру. Несмотря на скромный внешний вид, комнаты имеют довольно большую площадь и великолепно оборудованы. В каждом блоке имеется кухня и душевая, рассчитанные на 6 человек. В отеле есть ресторан и кафе.
На Западе Уэльса в горном массиве Preseli расположена эко-деревня, построенная в 1993 году и остававшаяся неизвестной на протяжении многих лет. Хижины в деревне построены из соломы и грязи. В деревне проживали 22 человека. При этом разрешения на строительство жилья им не выдавалось.
После обнаружения деревни прибыли бульдозеры, которые снесли дома. Но власти не оставили людей бездомными и предоставили им коттеджи с удобствами.
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Источник: www.kramola.info