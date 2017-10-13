ООН и спасение российских наркоманов

Сколько в России наркоманов? Предполагается, что около 8 миллионов человек. Что с ними делать? Лечить и заботиться, давать лекарства из группы опиоидов, ведь им так трудно отказаться от героина и прочих «тяжелых» наркотиков. К этому призывают Россию международные организации и фармкомпании, чьи прибыли после принятия в Москве подобных законопроектов увеличатся в разы? Теперь к этому делу привлекли и ООН.

ВОЗ обеспокоена судьбой российских наркоманов. ООН не нравится, что россияне считают наркоманов маргиналами и преступниками. Запад требует под видом рекомендаций, чтобы мы декриминализировали владение «наркотой» и внедрили западные спецпрограммы: заместительную терапию тем же метадоном (кстати, препарат запрещен в России!) и обмен шприцев.

Может, на Западе такие методы и действенны, но только не в России. Зачем провоцировать очередной срыв и продолжать губить организм человека каждодневной порцией наркотического яда? Не проще ли отказаться от наркотиков? В России уже разработаны программы социальной реабилитации под названием drug-free — полный отказ от наркотиков.

Человек находится под наблюдением врачей, имеет возможность получить психологическую поддержку и общаться с людьми, которые через это прошли. Таким образом, от наркозависимости в России избавились 5 тысяч человек (одна треть обратившихся). Если бы их снабжали метадоном, то болезнь бы только прогрессировала. Не с нашим менталитетом так лечиться.

Получать же всю жизнь метадон, значит, сойти в могилу раньше срока: одной лечебной дозой никто не ограничится. К слову, американцы российскими программами drug-free заинтересовались.

Единственное, что из рекомендаций ВОЗ стоит внедрить в российскую медицину, так это лучшее отношение к больным людям. Система помощи (кстати, и замена шприцев) в России имеется, но проблема все еще остается: необходимо найти индивидуальный подход к каждому больному человеку, ведь в этом деле главное – это мотивация.

Что касается «заботы» о российских наркоманах со стороны Запада, то большинство экспертов в России имеют по этому поводу мнение отличное от ООН. Впрочем, и у обычного человека может возникнуть вопрос: каким наркотикам Запад потом предложит лечить уже метадоновую зависимость?

А еще интересная статья на украинском портале имеется о лечении наркоманов по западным лекалам. Вывод бывшего пациента: «Метадон гораздо сильнее героина. Если абстинентный синдром после «герыча» на пятые сутки начинает идти на спад, то после метадона плотненько, без остановки ломает месяц. Выдержать эти пытки без посторонней помощи очень тяжело».

Пожалуй, этим все сказано… Метод лечения «подобное подобным» при наркозависимости не увенчается успехом. Человек начнет пестовать свою зависимость и не захочет что-либо менять. А зачем? Ему же наркотики по рецепту станут выдавать: получил дозу кайфа, и живи дальше, радуйся, пока организм выдерживает яд.

В своей заботе о наркоманах ООН и прочие любители/целители забывают о такой важной детали, как необходимость работы над собой, приложение физических и психических усилий. Ведь нужно изменить образ жизни, а детоксикацию врачи провести способны при необходимости. Выгодно лечение метадоном только западным фармкомпаниям и геополитическим противникам России. Почему? Наркотизация решает задачу взятия под контроль человеческого стада, за вожделенную таблеточку готового на все…