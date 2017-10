Новости на сегодня: урожай, Валдай, Pokemon GO и Владимир Путин

В России созрел рекордный урожай зерна, поэтому пора подумать, что с ним делать. Упустишь время, и его избыток на рынке чрезмерно снизит цены. Простая экономическая зависимость: избыток предложения – низкая цена. Так что, правительство, предложения в студию! Президент ждет…

Расходы на поддержку аграрного сектора уже были увеличены, плюс добавлено сверху порядка 20 млрд. рублей. Исходя из этого, правительству гораздо проще найти верное решение, чтобы рентабельность российского зерна на внутреннем и внешнем рынке оставалась на высоте. К тому же, часть средств направят на субсидирование ставок банковского кредитования и субсидирование тарифов на перевозку зерна по железной дороге.

Зерно зерном, а общественная деятельность и работа с молодежью тоже не на последнем месте. Владимир Путин намерен в этом году вновь выступить на Валдайском форуме. На какую тему готовится выступление, пока никто не знает, но Дмитрий Песков обещает, что будет интересно.

Тем временем на Западе и в среде майданутых российских либералов нарастают волнения… Острый психоз, связанный с гибридной войной и покемонами. Это вам смешно, а им грустно, страшно и даже немного одиноко.

Константин Боровой, один из кучки российских оппозиционеров, пытается внушить россиянам и украинцам, что Путин миллиарды долларов тратит на пропаганду и ведение гибридной войны. Это явление появилось только в России и только в наши дни, а несчастные европейцы и американцы за всю свою историю не знали и не ведали, что журналисты могут защищать власть в своей стране. Особенно, англосаксы, столько антироссийских и антисоветских стереотипов внедрившие в «народные массы», что Геббельс просто рыдал в сторонке от зависти…

Но, пожалуй, «хит сезона», «новость дня» и номер один во всей этой антипутинской истерии – это история с покемонами. Да, мелкими желтенькими непонятного происхождения мультяшными героями из Азии.

Телеканал CNN заявил, что Россия пыталась вмешаться в политику США с помощью игры Pokemon Go. Недаром в сети интернет проводилась кампания под названием Donʼt Shoot Us («Не стреляйте в нас»). В нее играли в фейсбуке, инстаграме, твиттере, видеохостинге YouTube и игре дополненной реальности Pokemon Go. Организаторы таким способом слали пользователям сообщения о насилии американской полиции над афроамериканцами.

Мария Захарова успела пошутить на эту тему:

Покемоны – диверсанты Путина? Кто следующий на очереди? Кого еще не успели обвинить в работе на Кремль и скинуть свои проблемы на чужие плечи? Владимир Путин просто жизненно необходим американскому руководству, европейским русофобам и местечковой внесистемной российской оппозиции. Без него им и политика не мила, и смысл собственного существования, судя по всему, неясен.

Одна лишь Греция радует. Согласно данных опроса, проведенного исследователями Македонского университета, греки хорошо относятся и к России, и к ее лидеру: 57,3% и 67% респондентов соответственно.

После него идет по шкале симпатий Ангела Меркель, которую 56% греком недолюбливают. Трампу досталось больше антипатии – 73% опрошенных. Владимир Путин в качестве мирового лидера и доверия заслужил больше, чем Меркель и Трамп: 41,5% против 27,5% и 5% соответственно.

Вот такой у нас президент: отличный руководитель, понимающий проблемы молодежи, «божество» для оппозиции и повелитель покемонов для США. Хорошо, что у него чувство юмора присутствует. В современном мире без него никак не обойтись. Политический психоз шутка опасная, а так хоть не заразиться во время общения с гейропейцами…