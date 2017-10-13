Манали. Долина Богов

Здесь – его сын Святослав смотрит на «Долину Богов»

Женой Святослава стала известная индийская актриса Девика Рани:

В имение Рерихов в Кулу приезжали многие известные личности. Здесь ниже на фото – в глава правительства Индии Джавахарлал Неру со своей дочерью Индирой Ганди со Святославом и Константином Рерихами:

Здесь ниже на фото – Николай Константинович Рерих со своими сыновьями Юрием и Святославом около древнего храма Кришны, в пятиста метрах книзу от которого он и построил свой дом.

А вот и сам дом-музей Рерихов в Кулу (деревня Нагар):

Этим летом мне посчастливилось побывать в Манали – удивительном месте, которое мне порекомендовал издатель одного из индийских журналов. Так же, как жители северных стран стараются во время отпусков поехать на юг, Индусы свой отпуск стараются провести в Гималаях, где не так жарко. Когда внизу в полдень в тени – плюс сорок пять (в прошлом году во Вриндаване температура в течении трёх дней достигала отметки плюс пятьдесят шесть – плюс пятьдесят девять градусов по Цельсию), предгорья великих гор всех манят желанной прохладой: всего лишь плюс двадцать пять.Одно из известных мест в Гималаях – это «Долина Богов», в которой находится множество святых мест, включая Манали и Кулу. Именно в Кулу остановился и более двадцати лет, до самого конца своей жизни со своею семьей прожил известный философ, художник, писатель и мистик Николай Константинович Рерих.На фото: Николай Константинович Рерих в своём имении в Кулу:

Метрах в двухстах ниже имения Рерихов есть отель, в котором находится камень с начертанными на нём древними письменами, повествующими, что полубоги, устав от сражения с демонами, однажды приняли облик пчёл и никем не узнанные восстановили в этой долине здесь свои силы. Такое вот необычное место.

Божество Кришны есть так же и в доме – имении Рерихов. Николай Рерих часто изображал Его в своих последних работах. Наиболее известная из них – «Весна в Кулу»:





Кришна – источник всех живых существ и источник Творения.

Он – Тот, кто «тихо играет на дудочке, под которую кружит Земля»











В Кулу соединяются в одно русло священные гималайские реки Вьяс и Парвати.

Здесь слева- священная река Вьяс (названная в честь божественного мудреца Вьясадевы, записавшего пять тысяч лет назад Веды для жителей этой эпохи), а справа – Парвати. Позже Вы сами поймете, почему её воды мутны.

В пятидесяти километрах от Кулу выше по течению Васиштха находится хранящий овеянный множеством древних преданий Манали.

Согласно ведическим текстам, жизнь на планете Земля имеет инопланетное происхождение. Различные планеты Вселенной заселяются потомками Брахмы (Сварога). Прародители и хранители человечества называются Ману.

Санскритское слово «манушья» — «человечество» означает «потомки Ману»;

английское слово “man” – «человек» имеет то же значение: люди — потомки Ману.

Древнейший священный трактат Ману-Самхита представляет собой свод законов для человечества.

«День» Брахмы — Сварога длится 4,32 миллиарда лет. В течение этого времени на Земле тысячу раз сменяются Золотой, Серебряный, Бронзовый и Железный «века».

За это время сменяются 14 хранителей человечества — Ману, переживающие каждый в течение своей жизни различные вселенские катаклизмы и сохраняющие генофонд Земли для того, чтобы по их завершении вновь заселить эту планету различными существами.

В течении дня Брахмы приходит 14 Ману, каждый из которых следит за сохранением на Земле жизни в течении 306 720 000 человеческих лет.

Мы живем в эпоху седьмого по счету Ману по имени Вайвасвата, который до этого был царём Сатьявратой).

С ним связано древнее предание о потопе (сюжет, присутствующий в большинстве известных нам сегодня религий).

Древний санскритский трактат «Шримад Бхагаватам» (24 глава восьмой книги) описывает эту историю так:

«…В нынешний день Брахмы тот самый благочестивый царь Сатьяврата …милостью Всевышнего занял престол Ману. Однажды он совершал поклонение на берегу реки Критамалы и, зачерпнув в ладони воды, обнаружил, что вместе с водою ему в руки попалась золотая рыбка-единорог (нарвал). Сатьяврата выплеснул в реку рыбку (которая в действительности была аватарой Вишну) и зачерпнул пригоршню воды заново. Тут он услышал жалобный голос: «О, великодушный государь, не бросай меня на съедение хищных тварей! В этом жестоком мире, среди кровожадных существ мне, крошечной рыбке, никак не выжить!»

Не ведая, что с ним говорит сам Всемогущий Господь, царь изъявил готовность исполнить долг защитника бедствующих. Тронутый мольбою беспомощного создания, Сатьяврата поместил рыбку в кувшин с водою и принес в своё жилище. Уже на следующее утро рыбка выросла до таких размеров, что едва помещалась в кувшине. Завидев Своего спасителя, она взмолилась: «О, как же мне тесно в твоем кувшине! Неужели в целом царстве твоем не найдется водоема, где было бы Мне вольготно и безопасно?»

Изумленный Сатьяврата достал рыбку из кувшина и перенес в ключевую купель.

В мгновение ока рыбка рыбка вновь увеличилась в размерах. «И в купели мне тесно, — молвила она, — дай мне большей вольницы, государь, где я могла бы плавать от берега до берега, резвясь и плескаясь!»

Благочестивый царь вытащил рыбу из купели и перенёс её в озеро, а затем — в океан.

Всё это время золотая рыбка сразу же заполняла Собой любое водное пространство.

«Что же за диво дивное выловил вчера я в реке, — оторопев, воскликнул Сатьяврата, — кто Ты, чудное создание?

Не удивлюсь, если окажется, что Ты – Сам Господь Бог, Вездесущий и Непроявленный, во благо обитателей бренного мира принявший облик Рыбы.

Я склоняюсь пред Тобою, о главный из Существ — Владыка животворящий, хранящий и уничтожающий миры, пристанище Истины. Всякий раз предаваясь забавам в зримом мире, Ты спасаешь от несчастий чад Своих. Если сейчас Ты сошёл в этот мир в облике Рыбы, значит, нам угрожает какая-то беда с моря. Напрасно смертные уповают на обитателей небес, ибо те сами живут страстями суетными и суетные блага дарят своим почитателям. Лишь преклонение пред Твоими стопами приносит душе плоды вечные, не преходящие во времени, ибо Ты — Душа мироздания, подлинный друг и благодетель живущих. Наверное, дабы спасти нас от смерти, Ты появился в столь диковинном облике!»

Выслушав ласковые речи Сатьявраты, Верховный Благодетель, явившийся в мир пред концом света в образе рыбы, молвил: «О, усмиритель врагов, скоро три мира — Бхух, Бхувах и Свах (земля, поднебесье и небеса) — погрузятся в воды потопа… Ты должен собрать всех тварей земных подвое и семена всех растений поместить на ковчеге, который скоро появится перед твоим взором. Когда воды поглотят последнюю часть суши, ты вместе с семью великими мудрецами взойдешь на тот ковчег, дабы без тревог вы могли пережить всемирное бедствие… Дабы буйные ветры не опрокинули судно, ты змеем Васуки привяжешь его к Моему рогу, и Я буду оберегать тебя. Я поведу ковчег твой через бескрайние просторы вселенского океана….

Я вложу в разум твой мудрость и научу Высшей Истине; Я наполню сердце твоё видением Моего величия и могущества!» С этими словами гигантская Рыба скрылась в глубинах безбрежного океана. А Сатьяврата приготовился исполнять волю Всевышнего. …

Он собрал вместе всех тварей земных и семена всех растений, призвал к себе семерых мудрецов-риши и с ними в указанный срок взошел на нерукотворное судно. Пророки славили святого царя, объявляя его орудием в милостивых руках Божьих. Небо заволокло черными тучами, из которых нескончаемым потоком хлынул дождь. Вода стремительно прибывала, захватывая сушу и подступая к горным вершинам. Тут из морских глубин показалась золотая сияющая, как солнце, гигантская Рыба-единорог.

…. Памятуя слова Всевышнего, царь взял за хвост змея Васуки и привязал им свой ковчег к Рыбьему рогу.

Исполнив завет Господа, царь молвил: «Несчастные души, забывшие в суетных хлопотах о своей духовной природе и о предназначении жизни, о Господе, по Его милости однажды встречают на своём пути Его посланника, дабы внимать его благому слову. Надеясь обрести счастье в этом временном мире, глупая обусловленная душа совершает здесь разные действия, но её карма приносит ей лишь страдания. Но тот, кто служит Верховной Личности Бога, избавляется от стремления к ложному счастью.

Тому, кто хочет освободиться из материального рабства, следует посвятить себя служению Верховной Личности Бога и отказаться от порождённого эгоизмом невежества, заставляющего его заниматься благочестивой или греховной деятельностью. Благодаря служению Источнику и благожелателю всех существ, душа возвращает себе свою изначальную природу, подобно тому как золото или серебро, когда их нагревают в огне, очищаются от всех примесей. Пусть же этот неисчерпаемый Верховный Господь станет моим духовным учителем, ибо Он — изначальный учитель всех учителей!

Ни полубоги, ни мирские учёные, ни все остальные люди, вместе или по отдельности, не способны даровать нам даже одну десятитысячную долю Твоей милости! … Ложные учителя учат своих материалистичных учеников тому, как разбогатеть и наслаждаться в этом мире. Следуя таким наставлениям, глупые ученики лишь продолжают в невежестве влачить материальное существование. Ты же даешь вечное знание, и разумный человек, получив его, быстро возвращается в естественное, изначальное состояние.

Господь мой, Ты — величайший благодетель и самый близкий друг каждого, верховный повелитель и наставник, Сверхдуша, дарующая высшее знание и исполняющая все желания. Ты пребываешь в сердце каждого, но глупые люди из-за вожделения, охватившего их сердца, не могут постичь Тебя!

О Всевышний, чтобы постичь себя, я предаюсь Тебе, кому полубоги поклоняются как высшему повелителю всего сущего! Прошу Тебя, объясни мне, в чем смысл жизни, и, милостиво разрубив Своими наставлениями тугой узел в моем сердце, открой мне цель жизненного пути!»

После того, как Сатьяврата вознес молитвы Верховному Господу, принявшему облик рыбы, Господь открыл ему Абсолютную Истину. Верховный Господь объяснил царю Сатьяврате духовную науку, которая позволяет научиться отличать материю от духа. …

… Когда воды потопа стали спадать, Всевышний в образе божественной рыбы (Матсья-аватары) привёл ковчег Ману к появившейся из-под воды суше».

Место, к которому пристал ковчег Ману, стало называться Манали.

Оно находится на высоте двух тысяч метров. Здесь зарождаются облака.

В том месте, где ковчег пристал к суше, находится храм Ману.

С этого места вновь началось заселение этой планеты.

Сойдя с ковчега, семь мудрецов, появившихся из ума Брахмы (Кашьяпа, Атри, Васиштха, Вишвамитра, Гаутама, Джамадагни и Бхарадваджа), основали недалеко от Манали свои ашрамы. Сейчас в этих местах находятся семь деревень. Один из этих семи сыновей Брахмы, великий мудрец Васиштха после 60 тысяч лет, посвящённых тапасье, постиг божественное знание и был избран провидением сыграть роль духовного учителя Господа Рамы – одного из последующих воплощений Всевышнего, который пришёл в этот мир, чтобы показать царям пример идеального монарха.

В том месте, где находился ашрам Васиштхи сегодня находится деревня Васиштх, которая была конечным пунктом моего путешествия.

Разумеется, упоминаемая в санскритских трактатах продолжительность жизни людей сегодня похожа на сказки. Но точно такими же сказками всего лишь пару сот лет назад бы назвали те вещи, которыми сегодня мы пользуемся: микроволновые печи, стиральные машины, сотовые телефоны, компьютеры. Поэтому называть сказками то, что не укладывается в личный наш жизненный опыт не очень разумно.

Тем более, что сравнение санскритских ведических текстов с другими священными текстами этой планеты, а так же с открытиями современных учёных лишь подтверждает подлинность хранящейся в них информации.

Согласно ведическим текстам, во Вселенной периодически сменяют друг друга четыре эпохи: Сатья, Двапара, Трета и Кали – юги. Или – Золотой, Серебряный, Бронзовый и Железный «Века» — масштабные космические циклы-эпохи, условия и продолжительность жизни в которых разнятся.

Исследования современных учёных показывают, что тысячи лет назад плотность и состав земной атмосферы были другими. В воздухе было на тридцать процентов больше кислорода, чем сейчас, и он был в несколько раз более плотным. Простейшие расчеты показывают, что в такой атмосфере всё должно было быть просто гигантским.

Об этом же говорят и древне-индийские Веды. В древности всё было просто гигантским. Включая и продолжительность жизни.

Подробней об этом рассказано в одной из моих книг, по мотивам которой Рен-ТВ создало эту передачу.

По мере того, как атмосфера на этой планете начала разряжаться, стал уменьшаться рост всех живущих на этой планете существ, а так же и их продолжительность жизни.

Согласно Ведическим текстам, в Сатья-Югу (в «Золотой Век») рост людей достигал 35-50 метров, а их продолжительность жизни – 100 тысяч лет. Деревья достигали тогда в высоту двух километров. И это – не сказки. Кремниевые «пеньки» этих гигантских деревьев сегодня являются предметом для изучения многих исследователей.

В Двапара-Югу (вторую эпоху, в «Серебряный» Век) рост людей уменьшился до 17 метров, а их продолжительность жизни – до 10 тысяч лет.

К концу Трета-Юги («Бронзового» Века – третьей эпохи) рост людей уменьшился до 5-7 метров, а их продолжительность жизни – до тысячи лет.

Период юности в те времена продолжался до трёхсот лет. Поэтому жизнеописания Кришны, жившего пять тысяч лет назад, подчеркивают, что Он завершил Свои игры в раннем для того времени возрасте: когда Он покинул планету, Ему было всего лишь 135 лет и Он выглядел в то время как 16-летний юноша. Рост всех людей тогда был примерно 5 метров.

С наступлением Железного Века атмосфера Земли разрядилась ещё больше, а с ней рост и продолжительность жизни людей стали стремительно уменьшаться.

В записанной после наступления Железного Века «Бхавишья – Пуране» упоминается, что перед наступлением этой эпохи двое проживавших в то время в одном очень прекрасном саду авадхут (не сознававших своих материальных тел и потому ходившими без одежд мудрецов) — Адхам и его жена Хавьявати стали родоначальниками ещё одной ветви человеческого рода. Имя «Адхам» указывает на человека, который не следует дхарме, поскольку он выше всех правил и предписаний, а имя Хавьявати было дано этой девушке потому, что она появилась в результате жертвенного подношения, которое называется «хавья». Чтобы Адхам и Хавьявати соединились, божество Железного Века по имени Кали принял облик рептилоида (нага) и дал им отведать осквернённый плод (папа-пхала), из-за чего произошло понижение их сознания с божественного плана до плана земного и они стали сознавать свои материальные тела, зачали детей и стали основателями новой династии.

Всё это очень похоже на историю о Адаме и Еве из Библии.

Кстати, Библия нигде не называет Адама первым из людей.

Согласно Библии, к востоку от Эдема находилась земля под названием Нод, в которой сын Адама и Евы Каин взял себе жену.

Каин не мог жениться на своей сестре, дочери Адама и Евы, потому что, согласно Библии, у них не было дочерей.

Таким образом, согласно Библии, уже до Адама и Евы существовали другие люди и другие населённые имеющие своё название земли.

Наибольший и серьезнейший довод, говорящий в пользу заселенности земли Нод: Каин строит на этой своей второй родине город. Городом не может быть поселение одной, к тому же, моногамной семьи. Город, построенный Каином, должен был кто-то заселить, а так же построить его вместе с ним, если уж на то пошло… В одиночку никто город не может построить.

Итак, стихи 16-17 главы 4 книги Бытия могут быть поняты только лишь однозначно: земля Нод была заселена какими-то людьми. Людьми, не происходивших от Адама и Евы. Где сын Адама и Евы взял себе жену и основал новый город.

И это не противоречит библейским рассказам о сотворении мира.

Согласно первой главе Библии,

1. Творца зовут «Бог».

2. Он творит птиц на четвертый день; зверей — на пятый (Бытие 1:20-25).

3. Бог сотворил человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. (Бытие 1:27)

То есть, мужчина и женщина сотворены одновременно, на шестой день творения, на другой день после зверей и через день после птиц. Они безымянны. Как и из чего они созданы — неясно, в какой местности — не сказано (Бытие 1:26-27).

И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. (Бытие 1:28)

И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; — вам сие будет в пищу (Бытие 1:29)

А всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал Я всю зелень травную в пищу. И стало так. (Бытие 1:30)

Таким образом, первая же глава Библии подчёркивает, что

1) Бог создал первых людей сразу – и мужчину, и женщину, дав им прямое указание размножаться;

2) Что Бог создал людей вегетарианцами, выделив им в качестве пищи плоды, злаки и травы («сие будет вам в пищу!»)

3) Что у птиц, змей и зверей тоже есть душа.

Всё это полностью совпадает с информацией, хранящейся в санскритских трактатах, рассказывающих, что первые люди – это первый Ману, прародитель человечества по имени Сваямбхува и его жена Шатарупа, которые появились из разума Творца; сразу после своего появления они слились в половом акте.

Соединение мужчины и женщины с целью зачатия не является чем-то порочным, «грехом», поскольку это – выполнение замысла и воли Творца: «плодитесь и размножайтесь и наполняйте Землю!»

Согласно ведическим текстам, первыми сотворёнными существами были наделённые особыми полномочиями от Бога праджапати –«прародители», чьей функцией было заселение всех планетных систем различными формами жизни. За свою долгую жизнь они давали рождение десяткам тысяч детей. Ману – одни из праджапати, обязанностью которых было заселение Земли людьми и направление их на путь Истины.

(…)



Продолжение здесь

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com