Конец нефтяной эры США

Ли Сюэ (Li Xue, 李雪), Чжао Юэ (Zhao Yue, 赵越)

С недавнего времени по всему Китаю разносятся радостные вести: был сделан большой прорыв в области добычи сланцевого газа с применением технологии экстрагирования двуокисью углерода. В Шаньси, а затем и в Ганьсу были обнаружены крупные месторождения сланцевого газа.

На сегодняшний день быстрыми темпами идет коммерциализация добычи сланцевого газа, ведутся активные работы по поиску и разведке сланцевой нефти. Однако в интернете сейчас все чаще звучит такая мысль: может быть революция в сланцевой отрасли и вовлечение КНР — это заговор США?

Итак, сланцевая нефть и газ — это «дар», который американцы передали нам? Почему Китай должен энергично содействовать разработке сланцевых ресурсов? Как далеко мы уже зашли?

Это заговор США?

«Это американский заговор: США хотят заставить Китай вкладывать капитал в невыгодную для себя отрасль».

«Навязывание Китаю развитие сланцевых разработок — это способ избавления от убыточных акций, а также способ заставить нашу страну вкладывать деньги в эту отрасль».

Последние несколько лет эта теория живет в умах людей, но насколько она обоснована?

Профессор Сямэньского университета дает свое объяснение:

«Только в прошлом году объемы добычи США сланцевого газа достигли 300 миллиардов кубических метров! За всю историю добычи сланцевого газа в КНР мы добыли всего 160 миллиардов кубометров. Это количество несравнимо с показателями Соединенных Штатов за год. Кроме того, объем инвестиций в эту отрасль и так огромен, как и объемы производимой продукции. Поэтому какая-либо теория заговора здесь — это нонсенс».

Есть еще сомнения по этому поводу: «Соединенные Штаты поощряют китайскую разработку сланцевого газа, чтобы заставить КНР тратить свои водные ресурсы».

Специалисты подчеркивают, что чтобы сделать один гидроразрыв, необходимо 17 тысяч тонн воды. Однако теоретически, при разработке природного газа можно добыть 100 миллионов кубических метров природного газа, и понадобится лишь 170 килограмм воды на кубический метр. Это принесет больше пользы, чем производство электричества (требуется 1,1 килограмма воды), и сэкономит водные ресурсы. К тому же сейчас окупаемость жидкости для гидроразрыва достигла 30% —70%. Потребление воды уже не является большой проблемой.

Стоит отметить, что в июне этого года успешно прошли первые в Китае испытания экстрагирования сланцевой нефти и газа двуокисью углерода. Эта технология имеет особое значение для районов Китая, где существует проблема нехватки воды. Интерес к данной технологии возрастает, поэтому есть вероятность, что в будущем можно будет уйти от использования водных ресурсов. Фактически, более 60% сланцевых нефтяных и газовых ресурсов Китая расположены в районах, где есть дефицит воды.

В будущем потенциал разработок сланцевого газа в Китае будет расти

Некоторые говорят: «Жидкость для гидроразрыва (жидкости ГРП), которую используют во время разведки сланцевого газа, содержит более 500 видов химических и химических добавок. Они могут вызывать загрязнение грунтовых вод, а вывод жидкости ГПР создает огромную угрозу для поверхностных вод».

На самом деле, грунтовые воды Китая обычно находятся на глубине от 30 до 300 метров, а глубина залегания сланцевого газа, как правило, составляет около 300 метров. На глубине 300 метров находится обсадная труба, многослойная изоляция корпуса, поэтому жидкости ГПР никак не могут проникнуть в подземные воды.

© US Energy Information Administration

Схема добычи сланцевого газа

В целом, объемы загрязнения от разработки сланцевого газа невысоки, и разведка сланцевых ресурсов способна стать стимулом для оптимизации нынешней энергетической структуры Китая. В то же время на территории нашей страны сосредоточены огромные запасы сланцевого газа. Это может поднять темпы и объемы производства энергии и снизить цены на энергоносители. КНР надеется в будущем более активно заниматься развитием этой отрасли.

Соединенные Штаты давно получают огромные дивиденды с добычи сланцевых ресурсов

В 1821 году в штате Нью-Йорк (США) впервые нашли месторождение сланцевого газа. История его добычи насчитывает уже два столетия.

В 1973 году Саудовская Аравия, Кувейт и другие страны Ближнего Востока, являющиеся странами-членами организации ОПЕК, запустили эмбарго на поставку нефти в западные страны и провели совместное сокращение добычи нефти.

К марту 1974 года срок действия эмбарго истек, и мировые цены на нефть выросли в четыре раза! Американская промышленность сильно пострадала.

Тогда, замороженные проекты разработки сланцевой нефти и газа, снова были рассмотрены.

После 30 лет развития этой отрасли, уже в XXI веке, пока международное сообщество обвиняло Соединенные Штаты в том, что целью войны в Ираке была нефть, разработка американской сланцевой нефти и газа набрала сумасшедшие обороты. В СМИ стали говорить о «конце нефтяной эпохи».

Сланцевые нефть и газ принесли США огромные дивиденды!

С одной стороны, в 2011 году Соединенные Штаты заменили Россию, став крупнейшим в мире производителем природного газа. На данный момент США сами обеспечивают себя природным газом и распоряжаются излишками.

С другой стороны, по прогнозам соответствующего консультативного органа, нефтяные запасы США составляют 264 миллиарда баррелей, причем большая часть неизведанной нефти — сланцевая. Благодаря «сланцевой» революции, запасы нефти США значительно превышают запасы России и Саудовской Аравии.

Ближневосточные производители нефти больше не могут использовать «нефтяное оружие» против Соединенных Штатов.

Представители стран-членов ОПЕК на Международном энергетическом форуме в Алжире. 28 сентября 2016 год

Вслед за «сланцевой» революцией цены на электроэнергию в США резко упали. В настоящее время средняя цена на электроэнергию в США составляет лишь половину китайской. Это напрямую затрагивает производственные издержки: теперь Соединенные Штаны получают беспрецедентное преимущество, которое можно использовать в деле восстановления американской экономики.

Почему Китай будет заниматься разработкой сланцевых ресурсов?

Теория заговора, о которой говорилось выше, не выдерживает критики. Если вы спросите, в чем же преимущество использования сланцевых ресурсов для Китая, взгляните на нашу энергетическую структуру, и вы все поймете.

Уголь. В Китае около 2/3 потребления энергии приходится на потребление угля, в то время как в мире оно сводится к 29%.

Сжигание каменного угля в больших количества пользы не приносит, а, кроме того, выделение в процессе горения сернистого газа, окиси озота и серной пыли приводит к серьезному загрязнению окружающей среды.

В то же время доля потребления нефти составляет 19%, природного газа — 6,4%, и существует сильная зависимость от импорта энергоносителей. Цена на них остается на высоком уровне.

В последние годы зависимость от импорта нефти в Китае возросла с 35% в 2000 году до 70% в 2016 году. В 2016 году Китай импортировал 71,2 миллиарда кубометров метров природного газа, что составляет 35% от общего потребления. Импортная зависимость все еще сильна.

Из-за высокой зависимости от импорта энергоносителей, цены на электроэнергию для промышленных предприятий оказались выше среднего уровня развитых стран. В 2014 году средняя цена мегаватт-час в странах-членах Организация экономического сотрудничества и развития составляла 123,88 долл. США. Тогда как средняя цена в Китае мегаватт-час — 139,43 доллара США.

Цао Дэван сделал экономический расчет:

«1 кубический метр американского природного газа стоит 7 юаней, Китай продает за 2,2 юаня, при этом стоимость электроэнергии США будет равна 3 юаням, а в Китае — более 6 юаней».

«Зарплата американских рабочих в восемь раз превышает зарплату в КНР, а зарплата белых воротничков в США выше в два раза». При этом цены на ресурсы, электроэнергию ниже, чем в Китае, а в сочетании с сокращением совокупного налога, предприятия в США могут зарабатывать на 10% больше, чем в КНР.

© AP Photo, Xinhua/ Liang Xu

Китайская буровая платформа в Южно-Китайском море. 16 мая 2017 года

Таким образом, если у нас есть возможность разрабатывать собственные запасы сланцевого газа и нефти, то мы можем значительно понизить цену на энергию. И цена нашей продукции на международном рынке станет конкурентоспособной!

Другими словами, существует острая необходимость в энергетической революции, как с точки зрения защиты окружающей среды, энергетической безопасности, так и с точки зрения производственных затрат.

Китай — восходящее светило в области добычи сланцевых ресурсов.

К счастью, Китай богат запасами сланцевого газа!

В 2012 году Государственный совет КНР причислил сланцевый газ к самостоятельным энергоносителям, а китайским геологам пришлось потрудиться, чтобы сократить 30-летнее отставание от США в этой отрасли.

Производство первых кубометров сланцевого газа началось в 2010 году и сразу же пошло быстрыми темпами. С 2012 года по 2016 года объем добычи составил 100 миллионов кубометров. На данный момент объем добычи достиг уже 7,882 миллиарда кубометров, уступая лишь США, Канаде.

В 2016 году был принят «План развития отрасли сланцевого газа (2016-2020)». При условии правительственной поддержке и успешном развитии рынка, Китай планирует 2020 году произвести 30 миллиардов кубометров сланцевого, а к 2030 году — до 80-100 миллиардов кубических метров.

Технология производства в данной отрасли переживает бурный подъем!

Совместными усилиями и благодаря внедрению технологий, техническим исследованиям, Китай освоил технологию бурения, гидравлического разрыва пласта и др. Китайские производители имеют возможность бурить и создавать разрывы на глубине 3500 метров (в некоторых районах глубина залегания ресурсов достигает 4000 метров) и начинают создавать свою технологическую систему, подходящую для геологических условий страны.

Ранее говорилось, что в июне этого года в Китае был совершен большой прорыв в технологии добычи сланцевого газа: ученые используют двуокись углерода, чтобы успешно разрабатывать континентальные отложения сланцевых ресурсов. Двуокись углерода запускают под землю, а обратно возвращается уже сланцевый газ. При этом вреда для окружающей природы — минимум. Таким образом, китайские ученые убивают сразу двух зайцев.

Рабочая поездка В.Путина в Дальневосточный федеральный округ

Российские эксперты считают, что, несмотря на то, что в области разведки сланцевого газа предстоит решить еще много вопросов, однако, это, несомненно, дает Китаю преимущество в сфере сотрудничества с Россией по линии энергетики. Это касается совместного российско-китайского проекта «Сила Сибири».

Сланцевый газ имеет большое значение для обрабатывающих отраслей Китая

Производители города Чунцин, например, уже три года разрабатывают месторождение сланцевого газа в районе Наньчуань (Чунцин) и собираются поставлять газ. Излишки пойдут на использование местными предприятими, что позволит снизить цену кубического метра природного газа на 0,2-0,3 юаня.

Руководитель отдела по планированию в области добычи сланцевого газа в Шуйцзянчжэне подсчитал, что в Чунцине годовой расход газа любого предприятия в этой сфере составляет более 100 миллионов кубических метров. Если предприятие будет использовать местный сланцевый газа, то сможет сэкономить, по меньшей мере, 20 миллионов юаней.

И таких предприятий много. С развитием отрасли сланцевого газа цены на энергоносители в Китае в будущем могут снизиться, а снижение производственных издержек Китая и модернизация отраслей за счет сэкономленных средств, несомненно, повысит конкурентоспособность китайской промышленности.

Кроме того, развитие отрасли сланцевой нефти также считается перспективным.

Сланцевая нефть в Китае в основном распределена в мезозойско-кайнозойских континентальных осадочных бассейнах, таких как бассейн Сунляо, бассейн Ордос, бассейн Бохайского залива и бассейн Сычуань. Запас сланцевой нефти там очень большой — 4,352 миллиарда тонн, то есть Китай занимает третье место в мире по объему запасов данного ресурса.

Однако мы начали исследовать этот ресурс лишь в 2010 году, сланцевая нефть еще не применялась в крупной промышленности и не популярна среди населения. В этой области мы все еще отстаем от США на 30-40 лет.

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http://pit.ifeng.com/a/20170926/52165497_0.shtml

http://inosmi.ru/politic/20171010/240473676.html