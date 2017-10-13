Когда Запад отцепится от Украины

если все увидят, что Штаты больше не в силах удерживать колонии - представляете, что начнётся?

￼ Александр Халдей

Несмотря на то, что квалифицированные аналитики говорят и пишут, что Запад от Украины не отцепится никогда, тем не менее существует устойчивое мнение, что вот ещё немного - и Западу станет невыгодно дальнейшее удержание нищей и свихнувшейся Украины, он отцепится от неё, плюнет, развернется и уйдёт, занятый своими проблемами. Вот потерпит Россия ещё пару лет, достроит очередную газовую трубу - и станет Америке невыгодно бороться за Украину. Наберёт она полный рот слюны и плюнет в рожу очередному украинскому шароварному гауляйтеру с его кастрюлеголовыми подданными. Скажет: "Злые вы, уйду я от вас". Обидится и уйдёт. И вздохнёт Россия наконец спокойно - исчезнет плацдарм НАТО у её западной границы. Дескать, не получилось у супостата задуманное, Путин всех перехитрил, перетерпел, ура, дискотека.

Нет ничего более далёкого от понимания сути проблемы Украины, чем такая надежда.

Россия может сколько угодно трубопроводов в Европу понастроить, но Запад никогда не уступит отвоёванный плацдарм. Даже неся убытки и затраты и видя полную бесполезность санкций. Почему?

Потому что США прежде всего воюют не за Украину, а за Евразию. В Евразии - Россия. В России - Украина. Украина - точка входа в Евразию, ключ к устраннеию России в виде преграды к господству США в Евразии. А контроль Евразии - это контроль мира.

Чего США хотят добиться в Евразии? Они хотят следующего: в Евразии не должно быть одного ведущего государства, каким была Россия. В Евразии должно быть много средних государств. Их стабильность должна быть относительной. Что значит относительная стабильность с точки зрения Запада? Это такая стабильность, которая соотносима с их волей. Стабильность, которую контролируют именно они и могут обрушить в любой момент.

Но эти средние и относительно не/стабильные государства, по отдельности или вместе взятые, должны быть не способны стать сопоставимыми по силе с Соединёнными Штатами. Это главная цель.

Поняв это, несложно понять дальнейшее: отказ Запада от поглощения Украины означает отказ от Евразии. Ни больше и ни меньше. Отказ же от Евразии означает отказ от возможности обеспечить для себя глобальную безопасность.

Потому действует простое политическое уравнение:

Украина = Россия = Евразия = глобальная безопасность США.

Понимаете? Украина = глобальная безопасность США, а не вопрос прихоти или принципа. Думать, что США когда-то добровольно откажутся от своей глобальной безопасности, не станет ни один даже самый глупый человек.

Но так же ни один глупец не должен надеяться, что Россия примет эту мечту США без сопротивления и позволит этому осуществиться. Россия будет стремиться уничтожить очаг угрозы в виде подконтрольной Западу Украины. Уничтожение примет вид стимулирования контролируемого Россией развала этой территории под бременем накопившихся неразрешимых противоречий регионов, элитных группировок и этнических конфликтов. Спешить России некуда - Украина накапливает потенциал распада самостоятельно и стремительно быстро. Россия может годами вести переговоры о разных темах по Украине с Западом, но затяжка времени выгодна ей: русофобский консенсус на Украине распадается под бременем кризиса. С распадом консенсуса распадается и сама Украина. Плацдармом для НАТО она уже не стала и не станет в дальнейшем. России пока этого достаточно. Следующий шаг - в следующих условиях.

Ошибка Украины в выборе гаранта целостности своего государства стоила ей жизни. Украина переоценила возможности США и недооценила возможности России. Нейтральный статус Украины - самое вкусное её положение из всех возможных. Но это было отвергнуто украинской элитой прежде всего потому, что Запад, стремясь к поглощению Украины, навязал ей отказ от нейтральности, а они оказались совершенно неспособными к суверенитету и недальновидными. Они не испугались перехода своего суверенитета в руки США.

В России испугались этого очень давно. Вы думаете - при Путине? Нет. Вы не в курсе, если так думаете. В России испугались утраты суверенитета при самом оголтелом Ельцине в самом начале его правления. В 1993 году. Ибо в 1994-м Бжезинский уже сокрушался, что США непоправимо ошиблись с Россией, не уверив её в том, что распространение НАТО на Восток сопряжено с вовлечением России в особые отношения с НАТО. В 1996-м году, когда Америка после трёх лет раздумий всё же начала расширение НАТО в направлении России, это столкнулось с категорическим возражением российских элит. Они восприняли это как угрозу. Российские элиты считают, что Америке нет места в Евразии, понимая, что Евразия - это сфера бывшего СССР более, чем наполовину. Именно с 1996 года начинается усиление силовиков в элитах России и вытеснение западников на периферию политики. Бжезинский сокрушённо пишет: 1993 год - год упущенных для США исторических возможностей. Именно тогда США потеряли Россию.

Так что появление Путина в 1999 году - это завершение процесса переориентации главных групп российских элит в сторону от Запада, процесса, начавшегося в 1993 году, сразу после расстрела Верховного Совета и ваучерной чубайсо-гайдаровской приватизации. Надо сказать, что Ельцин сначала вынуждено признавал, что включение Польши в НАТО не противоречит интересам России. Казалось - время разгула оголтелых либералов. Но это не так. Уже с 1994 года начался процесс роста влияния военных и в 1996 году советник Ельцина Дмитрий Рюриков уже заявил, что Украина - временный феномен, а денонсация Акта о ненападении между СССР и Германией 1939 года (так называемого пакта Риббентропа-Молотова, что привело к вступлению Прибалтики в СССР) - действие для России неприемлемое. Тем самым уже при Ельцине Россия заявила о том, что она настаивает на добровольном присоединении Прибалтики к СССР и никакого признания себя оккупантом не допустит. С этого момента и начинается в России ослабление российских "прозападников" и усиление "суверенщиков" и "патриотов". Приход к власти Путина - закономерное завершение первой фазы процесса возвращения российским элитам утраченного суверенитета. Вторая фаза - укрепление Путина, третья фаза - его Мюнхенская речь. Она продолжается и по сей день. Четвёртая фаза начнётся после перевыборов Путина в 2018 году.

Украинские элиты не сумели найти в себе силы предотвратить аналогичный процесс десуверенизации и позволили попасть Украине под полное внешнее управление США. Результат - государственная катастрофа и распад страны. Россия будет непременно этого добиваться, выдёргивая из-под Запада захваченную им территорию и сдерживая этот процесс лишь по соображениям выбора подходящего момента.

Но именно потому, что Украина ценна для Запада не сама по себе, а как ключевое звено в более крупной стратегии, ждать отказа от Украины как от нерентабельного актива совершенно не приходится. Ибо вопрос не в прибыли от Украины. Вопрос в глобальном домино, которое может посыпаться, если США потеряют Украину. Ведь от этого прецедента начнётся неконтролируемый процесс бегства вассалов, что приведёт к краху самих США. Если все увидят, что Штаты больше не в силах удерживать колонии - представляете, что начнётся? Драка за колониальное наследие США ввергнет мир в пучину хаоса, ещё более худшего, чем мир под господством США. Мировая война станет как никогда близкой. Потому и медлит Россия, что понимает - время собирать камни разрушенной американской колониальной системы пока не пришло. Америка же зубами борется за своё выживание, понимая, что её судьба при её крахе будет страшной. Не найдётся страны, не мечтающей вонзить с США нож. Заслужили.

Так что цена вопроса по Украине велика так, что переоценка его просто невозможна.

С чем я украинцев и поздравляю. Вляпались они в историю - хуже некуда.