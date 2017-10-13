Главная » Невероятное в мире, Политика

КНДР признаёт Крым частью России

03:50. 13 октября 2017 Просмотров - 79 Нет комментариев Опубликовал:


В МИД КНДР пояснили, что считают Крым частью России.

В ПХЕНЬЯНЕ ИЗДАН НОВЫЙ АТЛАС МИРА

Издательство «Научная энциклопедия» (КНДР) выпустило новый политический Атлас Мира. Обратили внимание на то, что полуостров Крым (стр. 240-242) уже окрашен в российские цвета. Как нам пояснили в МИД КНДР, Республика уважает результаты состоявшегося в Крыму референдума о вхождении полуострова в состав Российской Федерации, считает его итоги легитимными и полностью отвечающими международно-правовым нормам.
КНДР официально обозначила свою позицию по данному вопросу при голосовании в ООН и исходит из того, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации. Аналогичным образом в Пхеньяне относятся к вопросу о принадлежности Курильских островов (стр.233).







https://www.facebook.com/RusEmbDPRK/?hc_ref=ARSx4F16dss_K6KMmlWYCUWhwpigqzEPd9YD48g8SqIc1QoWEB3pFK4a4jiZbrPqwxw – цинк

Впрочем, хотелось бы не только атласа или передачи позиции через посольство, а и скажем, официального заявления в ЦТАК или на ресурсах ТПК.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: кндр, крым, Россия, Украина
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Саша Корпанюк: Ядерное оружие Украины! Языком тереть - не плуг переть....
...привязали к авианосцам, мнение США признаётся за основание существования любого государства...независимой Украине. Почувствуйте разницу! Картина. КНДР за время своего существования ни...за отказ кричать "Слава КНДР"! В КНДР на одного жителя республики приходится...
Что такое государственный бандитизм и как с ним бороться
... гос. бандитов из США, Китая, КНДР, Бразилии и любой другой страны... народ им не сопротивляется. Народ признаёт их власть, считает их законной...
Русский мир уже давно здесь — в наших мыслях, душах, образе жизни, — экс-премьер Беларуси
... добровольческими формированиями». Впрочем, дальше Кебич признаёт, что конфликт идет между Россией... таких государств, как КНР, Вьетнам, КНДР, Индия, Греция, Алжир, Куба, Израиль...
Глобальная политика — это встреча Путина и Трампа или G20?
..., ситуация вокруг ракетно-ядерной программы КНДР, и ряд других проблем, включая... речь об уровне жизни, но признаётся, что:«Глобализация и технологические изменения...
Истерикой США удовлетворён!
...: — Призвал весь мир консолидироваться против КНДР и угрожал им вторжением. — Призвал... поведению истерички: Как, вы не признаёте их самыми лучшими, отказываетесь любить...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>