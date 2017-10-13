КНДР признаёт Крым частью России
03:50. 13 октября 2017 Просмотров - 79 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В МИД КНДР пояснили, что считают Крым частью России.
В ПХЕНЬЯНЕ ИЗДАН НОВЫЙ АТЛАС МИРА
Издательство «Научная энциклопедия» (КНДР) выпустило новый политический Атлас Мира. Обратили внимание на то, что полуостров Крым (стр. 240-242) уже окрашен в российские цвета. Как нам пояснили в МИД КНДР, Республика уважает результаты состоявшегося в Крыму референдума о вхождении полуострова в состав Российской Федерации, считает его итоги легитимными и полностью отвечающими международно-правовым нормам.
КНДР официально обозначила свою позицию по данному вопросу при голосовании в ООН и исходит из того, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации. Аналогичным образом в Пхеньяне относятся к вопросу о принадлежности Курильских островов (стр.233).
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Впрочем, хотелось бы не только атласа или передачи позиции через посольство, а и скажем, официального заявления в ЦТАК или на ресурсах ТПК.
Источник: colonelcassad.livejournal.com