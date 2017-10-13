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Их боялись в Афганистане

18:43. 13 октября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://stalist.livejournal.com/
Даже учитывая факт, что для них не нашлось целей в небе, им хватало врагов на земле. Благодаря высокому углу возвышения вооружения, позволяющему обстреливать цели в горах, ЗСУ-23-4 «Шилка»,обладая ещё и скорострельностью в 3400 выстрелов в минуту, могла легко обстреливать засады моджахедов. Они активно использовались для сопровождения колонн, в качестве средств усиления на блокпостах.

Хоть прямым предназначением зенитной самоходной установки изначально считалось уничтожение воздушных целей на дальностях до 2500 метров и высотах до 1500 метров, в последствии появился специальный вариант ЗСУ, адаптированный для ведения огня по наземным целям. С «Шилки» снимали радарный приборный комплекс и счетно-решающий прибор, а освободившееся место использовали для размещения дополнительного боекомплекта. Да, не обошлось и был минусов – у ЗСУ слабая броня, всего 9-15 мм. Почти все машины приходилось «обваривать» траками по башне и крепить на лоб, в месте, где находился передний бак.

Несмотря на начало серийного производства в далеком 1964 году, в настоящее время ЗСУ-23-4 состоит на вооружении зенитных частей в армиях России, Украины и других стран. По сей день успешно применяется в локальных конфликтах для поражения наземных целей.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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