Их боялись в Афганистане

Хоть прямым предназначением зенитной самоходной установки изначально считалось уничтожение воздушных целей на дальностях до 2500 метров и высотах до 1500 метров, в последствии появился специальный вариант ЗСУ, адаптированный для ведения огня по наземным целям. С «Шилки» снимали радарный приборный комплекс и счетно-решающий прибор, а освободившееся место использовали для размещения дополнительного боекомплекта. Да, не обошлось и был минусов – у ЗСУ слабая броня, всего 9-15 мм. Почти все машины приходилось «обваривать» траками по башне и крепить на лоб, в месте, где находился передний бак.

Несмотря на начало серийного производства в далеком 1964 году, в настоящее время ЗСУ-23-4 состоит на вооружении зенитных частей в армиях России, Украины и других стран. По сей день успешно применяется в локальных конфликтах для поражения наземных целей.