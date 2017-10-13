Грядет «министропад»

За отставками губернаторов последуют кадровые изменения в правительстве. Несколько министров могут покинуть свои посты до марта 2018 года, сообщает источник «ФедералПресс». Кому именно грозят отставки и какие политические бонусы принесут рокировки в кабмине президенту перед выборами? Подробности — в материале «ФедералПресс».

В России ожидается министропад. Об отставке председателя правительства пока речи нет, но над головами ряда министров навис дамоклов меч. Такой информацией с «ФедералПресс» поделился источник в Госдуме. Собеседник считает, что это продолжение курса на кадровые изменения, взятого этой осенью, когда губернаторы ряда регионов начали уходить в отставку.

«Этот курс безусловно будет продолжен и с высокой долей вероятности мы увидим новые лица в правительстве», - отмечает собеседник.

Кандидаты на вылет

По словам нашего собеседника, отставки грозят главам минкульта, минфина, минстроя и других ведомств. Некоторые члены правительства стали факторами раздражения для населения. В первую очередь это касается министра культуры Владимира Мединского и министра финансов Антона Силуанова. Политолог Дмитрий Журавлев отмечает, что кадровые перестановки имеют серьезное значение с точки зрения политической, но вряд ли найдут отражение в работе правительства.

«Политический смысл в отставках безусловно есть и немалый. Смены направления работы правительства, хотя минфин является ключевым ведомством, ожидать не стоит. Одновременно убирается и министр финансов, который идол нашего экономического либерализма и глава минкульта — идол российского консерватизма. Убираются люди с двух краев», - отметил Журавлев в беседе с корреспондентом «ФедералПресс»