Главная » Политика, Психология, События Настоящего, Экономика

Грядет «министропад»

14:55. 13 октября 2017 Просмотров - 89 2 коммент. Опубликовал:

В правительстве ожидают кадровых перестановок

За отставками губернаторов последуют кадровые изменения в правительстве. Несколько министров могут покинуть свои посты до марта 2018 года, сообщает источник «ФедералПресс». Кому именно грозят отставки и какие политические бонусы принесут рокировки в кабмине президенту перед выборами? Подробности — в материале «ФедералПресс».

В России ожидается министропад. Об отставке председателя правительства пока речи нет, но над головами ряда министров навис дамоклов меч. Такой информацией с «ФедералПресс» поделился источник в Госдуме. Собеседник считает, что это продолжение курса на кадровые изменения, взятого этой осенью, когда губернаторы ряда регионов начали уходить в отставку.

«Этот курс безусловно будет продолжен и с высокой долей вероятности мы увидим новые лица в правительстве», - отмечает собеседник.

Кандидаты на вылет

По словам нашего собеседника, отставки грозят главам минкульта, минфина, минстроя и других ведомств. Некоторые члены правительства стали факторами раздражения для населения. В первую очередь это касается министра культуры Владимира Мединского и министра финансов Антона Силуанова. Политолог Дмитрий Журавлев отмечает, что кадровые перестановки имеют серьезное значение с точки зрения политической, но вряд ли найдут отражение в работе правительства.

 

«Политический смысл в отставках безусловно есть и немалый. Смены направления работы правительства, хотя минфин является ключевым ведомством, ожидать не стоит. Одновременно убирается и министр финансов, который идол нашего экономического либерализма и глава минкульта — идол российского консерватизма. Убираются люди с двух краев», - отметил Журавлев в беседе с корреспондентом «ФедералПресс»
По мнению Журавлева, самой значимой фигурой в этом списке является Антон Силуанов. Именно с его именем разные слои населения ассоциируют экономические проблемы в стране. Но для его отставки необходимо волевое решение президента, так как влияние нынешнего министра финансов огромное. Убрать Силуанова с поста непросто.
«С точки зрения выборной это (отставки) может дать эффект. Нашим либералам крайне надоел наш министр культуры. Нашим консерваторам и нашим левым дай только в руки министра финансов. Люди считают так, что есть плохой минфин, который со всех налоги собирает. И бизнес недоволен мелкий, и пенсионеры жалуются. Но влияние Силуанова огромное и так просто его не снимешь. Это должно быть окончательное решение президента», - резюмировал Журавлев.

Что касается главы минкульта Владимира Мединского, то слухи вокруг его отставки ходят уже давно. По мнению многих политологов, против Мединского запущена кампания со стороны ряда игроков Кремля. На прошлой неделе историк Павел Аптекарь со ссылкой на свои источники написал в «Ведомостях», что у Мединского «немало противников в Кремле» и ему грозит отставка. Скандал вокруг диссертации главы минкульта серьезно ударил по его репутации. Экспертный совет Всероссийской аттестационной комиссии рекомендовал лишить его звания доктора исторических наук.

«Пусть криво, но репутация в России все-таки работает – не как в Европе, где ее институт вынуждает министров и даже президентов уходить в отставку после обвинений в плагиате, но хотя бы как инструмент аппаратной борьбы», – заявил Павел Аптекарь.

Еще одним кандидатом на вылет источники называют министра строительства и ЖКХ Михаила Меня. Сообщается, что его работой недоволен глава правительства Дмитрий Медведев.

В апреле этого года в минстрое заявили о провале программы капремонта за 2016 год. Она была выполнена менее чем на 50%. Также зуб на ведомство имеет Счетная палата РФ. Согласно проверкам аудиторов, нарушения министерства оцениваются в 3 миллиарда рублей, из них 2 — нецеловое расходование бюджетных средств.

При этом стоит отметить, что у Меня есть множество сторонников в высших эшелонах власти и авторитет, которые не позволят ему кануть в политическое небытие. В августе этого года «ФедералПресс» со ссылкой на источник, близкий к АП сообщил, что Михаил Мень рассматривается в качестве одной из основных кандидатур на замену губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

Отставки необходимы

Отставки членов правительства нужны Кремлю перед президентскими выборами. В предыдущие два президентских срока Владимир Путин увольнял премьер-министров, но в этот раз традиция будет нарушена, убеждены источники «ФедералПресс» и многие политологи. Дмитрий Медведев остается одним из ближайших соратников Владимира Путина и пользуется его высоким уровнем доверия. Его позиции на посту премьера очень крепки. Но смена лиц в кабмине необходима для более динамичной президентской кампании. Поэтому под нож пойдут министры.6

Российские эксперты едины во мнении, что отставки высших чиновников будут восприняты населением позитивно и безусловно добавят электоральных очков Путину. Тем более, что запрос на перемены в обществе растет, утверждают ведущие социологические агентства страны. Так считает и политолог Аббас Галлямов.

«Практически любые кадровые решения избиратели воспримут сейчас с удовлетворением. В обществе крепнет запрос на обновление и появление новых лиц в правительстве этому запросу соответствует», - заявил Галлямов

 

 

 

Метки: правительство РФ, пресоны
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

2 коммент.»

  • 6079 2697
    юстас 13 октября 2017 в 15:13 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Медведев не является “соратником” Путина. Медведев — ставленник гос.депа США , глава оккупационной администрации . Путин просто имеет на него влияние , только и всего. Однако , это не говорит о том , что Медведев — патриот России. Медведев– инструмент Путина. Увольнения министров будет происходить руками Медведева . Постепенно в кабинете министров будут нужные Путину люди. Тогда будет проще уходить из-под колониальной зависимости от США.
    Ситуация , видать , близка к созреванию.

    Ответить
  • 4527 2483
    Кирилл 13 октября 2017 в 16:04 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Мы не живём без “экстремала”,
    Друг другу портя души.
    “Подводных тварей” есть немало,
    Но больше их на суше!

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>