Грядет «министропад»
В правительстве ожидают кадровых перестановок
За отставками губернаторов последуют кадровые изменения в правительстве. Несколько министров могут покинуть свои посты до марта 2018 года, сообщает источник «ФедералПресс». Кому именно грозят отставки и какие политические бонусы принесут рокировки в кабмине президенту перед выборами? Подробности — в материале «ФедералПресс».
В России ожидается министропад. Об отставке председателя правительства пока речи нет, но над головами ряда министров навис дамоклов меч. Такой информацией с «ФедералПресс» поделился источник в Госдуме. Собеседник считает, что это продолжение курса на кадровые изменения, взятого этой осенью, когда губернаторы ряда регионов начали уходить в отставку.
«Этот курс безусловно будет продолжен и с высокой долей вероятности мы увидим новые лица в правительстве», - отмечает собеседник.
Кандидаты на вылет
Что касается главы минкульта Владимира Мединского, то слухи вокруг его отставки ходят уже давно. По мнению многих политологов, против Мединского запущена кампания со стороны ряда игроков Кремля. На прошлой неделе историк Павел Аптекарь со ссылкой на свои источники написал в «Ведомостях», что у Мединского «немало противников в Кремле» и ему грозит отставка. Скандал вокруг диссертации главы минкульта серьезно ударил по его репутации. Экспертный совет Всероссийской аттестационной комиссии рекомендовал лишить его звания доктора исторических наук.
«Пусть криво, но репутация в России все-таки работает – не как в Европе, где ее институт вынуждает министров и даже президентов уходить в отставку после обвинений в плагиате, но хотя бы как инструмент аппаратной борьбы», – заявил Павел Аптекарь.
Еще одним кандидатом на вылет источники называют министра строительства и ЖКХ Михаила Меня. Сообщается, что его работой недоволен глава правительства Дмитрий Медведев.
В апреле этого года в минстрое заявили о провале программы капремонта за 2016 год. Она была выполнена менее чем на 50%. Также зуб на ведомство имеет Счетная палата РФ. Согласно проверкам аудиторов, нарушения министерства оцениваются в 3 миллиарда рублей, из них 2 — нецеловое расходование бюджетных средств.
При этом стоит отметить, что у Меня есть множество сторонников в высших эшелонах власти и авторитет, которые не позволят ему кануть в политическое небытие. В августе этого года «ФедералПресс» со ссылкой на источник, близкий к АП сообщил, что Михаил Мень рассматривается в качестве одной из основных кандидатур на замену губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.
Отставки необходимы
Отставки членов правительства нужны Кремлю перед президентскими выборами. В предыдущие два президентских срока Владимир Путин увольнял премьер-министров, но в этот раз традиция будет нарушена, убеждены источники «ФедералПресс» и многие политологи. Дмитрий Медведев остается одним из ближайших соратников Владимира Путина и пользуется его высоким уровнем доверия. Его позиции на посту премьера очень крепки. Но смена лиц в кабмине необходима для более динамичной президентской кампании. Поэтому под нож пойдут министры.6
Российские эксперты едины во мнении, что отставки высших чиновников будут восприняты населением позитивно и безусловно добавят электоральных очков Путину. Тем более, что запрос на перемены в обществе растет, утверждают ведущие социологические агентства страны. Так считает и политолог Аббас Галлямов.
«Практически любые кадровые решения избиратели воспримут сейчас с удовлетворением. В обществе крепнет запрос на обновление и появление новых лиц в правительстве этому запросу соответствует», - заявил Галлямов
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Медведев не является “соратником” Путина. Медведев — ставленник гос.депа США , глава оккупационной администрации . Путин просто имеет на него влияние , только и всего. Однако , это не говорит о том , что Медведев — патриот России. Медведев– инструмент Путина. Увольнения министров будет происходить руками Медведева . Постепенно в кабинете министров будут нужные Путину люди. Тогда будет проще уходить из-под колониальной зависимости от США.
Ситуация , видать , близка к созреванию.
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Мы не живём без “экстремала”,
Друг другу портя души.
“Подводных тварей” есть немало,
Но больше их на суше!