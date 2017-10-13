Гитлер сражался за американский доллар 

Чтобы там ни думал себе Гитлер, за что бы ни сражались немецкие солдаты от Сталинграда до пустынь Африки, они умирали за американский доллар.



«Самая большая выгода и самое большое политическое умение — это когда кто-то сражается за ваши интересы, думая, что он сражается за свои. По факту Второй мировой войны доллар стал мировой резервной валютой. И что бы там ни думал себе Гитлер, за что бы ни сражались немецкие солдаты от Сталинграда до пустынь Африки, они умирали за то, чтобы доллар стал мировой валютой. Вот это итог», — пояснил эксперт в программе «Секретная папка».

Главными спонсорами Гитлера и Немецкой национал-социалистической рабочей партии были финансисты Великобритании и США, а сам фюрер был с самого начала своей политической деятельности всего лишь чьим-то «проектом» по объединению Европы против СССР.

Обо всем этом я писал ещё в книге «Кто заставил Гитлера напасть на Сталина», развил тему в книге «Война. Чужими руками».

Телеканал «Звезда» пригласил вашего покорного слугу в программу «Секретная папка» «Проект Гитлер».

Источник: nstarikov.ru