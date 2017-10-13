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Гармония женской красоты и красок осени

08:39. 13 октября 2017 Просмотров - 150 Нет комментариев Опубликовал:

 

Многие люди не любят осень за то, что это пора прощания с тёплым летом, с пляжами, беззаботным отдыхом, лёгкой одеждой, красивым загаром. 
Для школьников и учащихся, осень — это конец летних каникул и начало учебного года, когда нужно втягиваться в учебный процесс, большую часть времени проводить на уроках или за выполнением домашних заданий. 
Даже повзрослев и закончив учёбу, люди продолжают несколько недолюбливать осень. 
Похолодание, дожди, недостаток солнечного света, смена одежды на тёплую, прохладные вечера и морозные ночи — всё это приводит людей в уныние и даже может стать причиной осенней хандры или депрессии. 
Если вы как раз встретились с таким явлением, то стоит посоветовать вам искать везде и во всём лучшие стороны. 

Какие же можно найти преимущества и достоинства осени?

 

На самом деле, осень — это прекрасная пора, в которой масса преимуществ. 

 

 

Если летом весь отдых сводится к прогулкам на свежем воздухе, походам на пляж и в кафе с открытыми верандами, в которых можно немного укрыться от вездесущей жары, то осень — это время перемен. 

 

 

Осенью, когда из-за холода, дождя и слякоти о летних удовольствиях можно забыть, можно посещать музеи, выставки, концерты, театры и другие культурные события. 

 

 

Осень — это пора любви, не меньше, чем весна. 

 

 

В холодные деньки так приятно почувствовать тепло родного человека. 

 

 

Осень — это время экспериментов с одеждой, когда можно носить красивые кофты, свитера, сменить кеды на ботинки, а туфли на сапожки, приобрести стильный головной убор, покрасоваться в шарфике. 

 

 

Для многих осень — это время, кода можно расслабиться и не так строго следить за диетой и своей фигурой, так как под кофтой и курткой никто не увидит ваших лишних килограммов, поэтому можно до весны расслабиться и побаловать себя вкусными блюдами. 

 

 

Ещё одним плюсом являются необычайные пейзажи, которые становятся золотыми, а порой настолько пёстрыми, что это не может не вызвать восхищения. 

 

 

Осенью приятно гулять по парку или лесу, ступать по мягкому ковру опавших листьев и вдыхать особые осенние ароматы.

 

 

Осенью получаются превосходные фотографии. 

 

 

Если вы хотите получить красивые фото в свой альбом, то осенняя пора станет для вас превосходным решением. 

 

 

Скорее идите в парк или лес, чтобы придумать интересные фотосессии с пожелтевшими деревьями и опавшими листьями. 

 

 

 

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Метки: Гармония женской красоты и красок осени
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