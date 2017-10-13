Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире

Долголетие и бессмертие. Запрограммировать себя на безболезненную жизнь

20:54. 13 октября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Самая величайшая ценность человека – это жизнь, что подразумевает под собой здоровье, как физическое, так и духовное. Наука и эзотерика еще 100 лет назад сошлись в едином мнении – любая болезнь есть разрушение духовной, энерго- или психооболочки человека. 
Можно ли себя запрограммировать на безболезненную жизнь, долголетие и даже бессмертие? Почему обращение к целителям-шарлатанам всегда заканчивается летальным исходом? 
Кто и зачем столько десятилетий скрывал секреты лечения самых страшных заболеваний? И как при помощи древних практик восстановить психооболочку в мегаполисе и вернуть утраченное здоровье?
 
Метки: бессмертие, долголетие, наука, эзотерика
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Исцеление банным жаром – путь от долголетия к бессмертию с 30 декабря 2012 по 2 января 2013 г.
... банным жаром – путь от долголетия к бессмертию с 30 декабря 2012 по... «Исцеление банным жаром – путь от долголетия к безсмертию».Для вас это... восстановления и укрепления здоровья и долголетия Силы Земли, Воды, Воздуха, Огня...
Йога дервишей для здоровья и долголетия (2010/DVDRip)
... стремится к здоровью и долголетию, а точнее – к долголетию с хорошим здоровьем... ли секрет вечной молодости, секрет бессмертия алхимиков и даосов легендой или...
УПРЕЖДАЮЩИЕ СТРАТЕГИИ В РАЗРУШЕНИИ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО НАСИЛИЯ! Часть-1
... таком порядке доступ к долголетию или бессмертию будет привилегией крайне немногих...технологиям высшего технологического развития. Бессмертие же достанется самым властолюбивым ... собственного активного долголетия (а то и физического бессмертия). Ибо бобосы...
Занимательные факты о долгожителях мира
...ли благо для нас бессмертие, к которому человек ...стремится? Хорошо, пусть не бессмертие, но жить очень долго ...С точки зрения «чемпионов» долголетия, долгожителей мира из книги...королевским столом. Мировые рекордсмены долголетия Если посмотреть списки, ...
УПРЕЖДАЮЩИЕ СТРАТЕГИИ В РАЗРУШЕНИИ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО НАСИЛИЯ! Часть-2
...как евгеники, так и технологий долголетия для правящего слоя. Тонкий ... и неутомимости-энергичности, и, естественно, долголетия. По сути дела, перед нами...трансгуманистическим работам над достижением физического бессмертия, над преобразованием правящей касты в...
Борис Болотов: знакомство с самым выдающимся современником
... жизни клеток человеческого организма. Теория «бессмертия» базируется на 40-летнем цикле... биополями; от этой энергетики зависит долголетие целой популяции. Как стая меняет... завершил свой 30-летний труд «Бессмертие - это реально». Кроме детального описания...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>