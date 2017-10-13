Долголетие и бессмертие. Запрограммировать себя на безболезненную жизнь

Самая величайшая ценность человека – это жизнь, что подразумевает под собой здоровье, как физическое, так и духовное. Наука и эзотерика еще 100 лет назад сошлись в едином мнении – любая болезнь есть разрушение духовной, энерго- или психооболочки человека.

Можно ли себя запрограммировать на безболезненную жизнь, долголетие и даже бессмертие? Почему обращение к целителям-шарлатанам всегда заканчивается летальным исходом?

Кто и зачем столько десятилетий скрывал секреты лечения самых страшных заболеваний? И как при помощи древних практик восстановить психооболочку в мегаполисе и вернуть утраченное здоровье?