Даария – Северная прародина человечества. Часть 2

20 сентября 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошёл живой эфир на тему “Даария – Северная Прародина человечества и первая луна Земли – Леля”.



Автор–сказитель – Виктор Максименков



В эфире мы рассмотрели тему: “Даария – ПРАРОДина человечества и первая луна Земли – Леля”, познакомили слушателей с тем городом в России, и пирамидой в нём, которому уже 110 000 лет. Также напомнили про письменность, которая использовалась нашими предками более 110 000 лет назад. И поведали о материальных свидетельствах той катастрофы, которую пережили наши предки 110 000 лет назад.



Статья Виктора Максименкова – “Даария – Северная Прародина человечества и первая луна Земли – Леля. Возврат из бездны моря и тьмы тысячелетий. Город и пирамида в России возрастом 110000 лет. https://cont.ws/@divo2006/636306



Видеоролик В. Максименкова – “Даария и первая Луна земли Леля. Город и пирамида в России возрастом 110000 лет”. https://www.youtube.com/watch?v=8h5PE…



Эти и другие важные вопросы будут озвучены в предстоящей передаче 20 сентября 2017 в 20 часов по Москве.



Надеемся с вашей помощью более подробно раскрыть тему предстоящей передачи посредством чата сайта slavmir.org



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!

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Источник: www.youtube.com