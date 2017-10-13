Армия России превращается в имперские вооружённые силы
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым оговаривается возможность отправки российских военнослужащих-иностранцев за пределы страны для участия в миротворческих и антитеррористических операциях.
Данный указ хорошо вписывается в стратегию трансформации российского государства и конкретно его вооруженных сил в новый имперский проект на территории бывшего СССР. И, если обратиться к истории, то можно утверждать, что это было неизбежно…
Россия никогда не могла развиваться как национальное государство (к Александру III и его ошибкам мы обязательно вернемся в одной из следующих статей). Как только она ступала на этот путь, она разваливалась (уже два раза).
Памятуя этот опыт, а также имея за плечами опыт предыдущих поколений, руководство нынешней России шаг за шагом начало трансформировать свою армию.
2015 год
В самые первые дни этого постмайданного года указом президента России "О внесении изменений в Положение о порядке прохождения военной службы, утвержденное указом президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. №1237" было отрегулировано участие в боевых действиях иностранцев — военнослужащих российской армии. В первую очередь, это касалось граждан стран СНГ.
Кстати, вопреки всем действиям Киева, таковым государством до сих пор по факту является и Украина. Об этом не пишут, но об этом постоянно помнят, в том числе и в Москве.
Как мы понимаем, такая мера в тот момент была нелишней предосторожностью и она стала очередной вехой в превращении российской армии из «национальной» в имперскую.
Стопами предков
Московское царство, Российское царство, Российская империя, СССР, все они шли этим путем.
Князья, а затем цари из династии Рюриковичей привлекали в свое войско иностранцев очень широко. И это дало им возможность победить, в казалось бы безвыходной ситуации, когда княжество было фактически зажато между Литвой и ставшей к тому времени враждебной Ордой.
Кстати, знаменитые стрельцы произошли от взятых на службу Иваном Грозным литовских пищальников. Вся история русской армии — это одна большая эпопея привлечения иностранцев и использования их талантов на благо государства.
Романовы практически сразу же по своему вступлению на престол начали формировать полки нового строя. Особенно этим любил заниматься… даже не Петр I, а его отец Алексей Михайлович, тягу которого к реформированию своей армии унаследовал и его младший сын.
Нет нужды подробно упоминать о 1920-40-х годах, когда Иосиф Сталин, собирая отпавшие в смутное время от империи земли, всегда предварительно формировал на своей территории и «местные» вооруженные силы.
Такие были требования того времени. Чем отличаются от всех этих действий нынешние реформы российской армии? Формально — многим. По сути — ничем. Новое время требует и новых форм. Россия окрепла и уже возвращается на те территории, которые привыкла считать зоной своего влияния. С чем и с кем она туда вернется, надо думать уже сегодня. И она думает.
Вместо послесловия
Силовики в России уже стали элитой общества. Причем не закрытой кастой, а открытой системой, как это всегда было устроено в русской армии. Привлечение в нее иностранных граждан и в первую очередь граждан СНГ, позволяет Москве быстро сформировать костяк своего влияния и для этих территорий. Это уже имперская политика в чистом виде. И эти трансформации не заметить уже невозможно.
Именно поэтому оппоненты в лице США отчаянно пытаются помешать процессу, но кинулись они слишком поздно. Вашингтон сам быстро скатывается в свой системный кризис и с каждым годом его влияние в мире будет падать. В то же время влияние России будет только возрастать и рано или поздно создаваемый ею сейчас инструментарий для решения ее геополитических проблем будет применён.
---
https://topwar.ru/126877-armiya-rossii-prevraschaetsya-v-imperskuyu-vooruzhennuyu-silu.html
loading...
https://regnum.ru/news/2333662.html
НЬЮ-ЙОРК, США, 12 октября 2017, 23:50 — REGNUM Неограниченное развёртывание системы ПРО США является серьёзным вызовом для глобальной безопасности и даёт стимул для гонки вооружений. Об этом заявил начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России Александр Емельянов, выступая 12 октября на российско-китайской конференции военных по проблеме американской ПРО в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
Сбрось русский флаг — и увидишь, что будет: США заставят заплатить
Больной раком Задорнов сделал финальное заявление
Волнения в Крыму: к протестующим подтянули пoлицию
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
По словам представителя Минобороны, наращивая свои противоракетные возможности, США пытаются получить стратегическое преимущество за счёт создания условий для использования ядерного оружия с минимальными издержками.
Емельянов отметил, что стационарные радиолокационные станции США на сегодняшний день не только способны отслеживать все возможные траектории полёта российских межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, но и выдавать целеуказания огневым комплексам ПРО для их перехвата.
По оценкам российских военных, в ближайшие пять лет количество противоракет американской системы ПРО превысит 1000 единиц, а в дальнейшей перспективе — превысит и число боевых блоков, развернутых на российских межконтинентальных баллистических ракетах, что представляет прямую угрозу для российского потенциала сдерживания.
Заслуги Бузовой, ставшей долларовой миллионершей, отметили даже в Forbes
Китай показал вертолет, аналогов которому еще долго не будет у России и США
Как живут и чем занимаются жены богатейших слуг народа
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Наряду с этим, по данным Минобороны, Пентагон уже приступил приступил к созданию перспективных ударных комплексов мгновенного глобального удара. Данные средства предназначены для нанесения внезапных упреждающих ударов и, как предполагается, позволят уничтожить любую цель в любой точке земного шара в течение одного часа с момента принятия решения.
Продолжающееся наращивание ПРО США, по мнению российской стороны, также создаёт угрозу безопасности международной космической деятельности и препятствует достижению договорённостей о неразмещении оружия в космосе. По сведениям Минобороны, США предполагают вывести противоракетные возможности своей ПРО на качественно новый уровень за счёт наращивания низкоорбитальной системы обнаружения баллистических ракет.
loading...
В ближайшие пять лет,тыщу противоракет.)))Посмешило,ну попилят еще немного на оборонке пока меняют элитку,а там и ракетки окажется ничего не сбивают(кроме своих дозвуковых).))) Ликвид,зачем с правосудия фуфло гонишь,таня фолкова уже давно спалилась как иноахент.))) http://anisiya-12.livejournal.com/1205099.html