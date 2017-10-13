Армия России превращается в имперские вооружённые силы

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым оговаривается возможность отправки российских военнослужащих-иностранцев за пределы страны для участия в миротворческих и антитеррористических операциях.

Данный указ хорошо вписывается в стратегию трансформации российского государства и конкретно его вооруженных сил в новый имперский проект на территории бывшего СССР. И, если обратиться к истории, то можно утверждать, что это было неизбежно…

Россия никогда не могла развиваться как национальное государство (к Александру III и его ошибкам мы обязательно вернемся в одной из следующих статей). Как только она ступала на этот путь, она разваливалась (уже два раза).

Памятуя этот опыт, а также имея за плечами опыт предыдущих поколений, руководство нынешней России шаг за шагом начало трансформировать свою армию.

2015 год

В самые первые дни этого постмайданного года указом президента России "О внесении изменений в Положение о порядке прохождения военной службы, утвержденное указом президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. №1237" было отрегулировано участие в боевых действиях иностранцев — военнослужащих российской армии. В первую очередь, это касалось граждан стран СНГ.

Кстати, вопреки всем действиям Киева, таковым государством до сих пор по факту является и Украина. Об этом не пишут, но об этом постоянно помнят, в том числе и в Москве.

Как мы понимаем, такая мера в тот момент была нелишней предосторожностью и она стала очередной вехой в превращении российской армии из «национальной» в имперскую.

Стопами предков

Московское царство, Российское царство, Российская империя, СССР, все они шли этим путем.

Князья, а затем цари из династии Рюриковичей привлекали в свое войско иностранцев очень широко. И это дало им возможность победить, в казалось бы безвыходной ситуации, когда княжество было фактически зажато между Литвой и ставшей к тому времени враждебной Ордой.

Кстати, знаменитые стрельцы произошли от взятых на службу Иваном Грозным литовских пищальников. Вся история русской армии — это одна большая эпопея привлечения иностранцев и использования их талантов на благо государства.

Романовы практически сразу же по своему вступлению на престол начали формировать полки нового строя. Особенно этим любил заниматься… даже не Петр I, а его отец Алексей Михайлович, тягу которого к реформированию своей армии унаследовал и его младший сын.

Нет нужды подробно упоминать о 1920-40-х годах, когда Иосиф Сталин, собирая отпавшие в смутное время от империи земли, всегда предварительно формировал на своей территории и «местные» вооруженные силы.

Такие были требования того времени. Чем отличаются от всех этих действий нынешние реформы российской армии? Формально — многим. По сути — ничем. Новое время требует и новых форм. Россия окрепла и уже возвращается на те территории, которые привыкла считать зоной своего влияния. С чем и с кем она туда вернется, надо думать уже сегодня. И она думает.

Вместо послесловия

Силовики в России уже стали элитой общества. Причем не закрытой кастой, а открытой системой, как это всегда было устроено в русской армии. Привлечение в нее иностранных граждан и в первую очередь граждан СНГ, позволяет Москве быстро сформировать костяк своего влияния и для этих территорий. Это уже имперская политика в чистом виде. И эти трансформации не заметить уже невозможно.

Именно поэтому оппоненты в лице США отчаянно пытаются помешать процессу, но кинулись они слишком поздно. Вашингтон сам быстро скатывается в свой системный кризис и с каждым годом его влияние в мире будет падать. В то же время влияние России будет только возрастать и рано или поздно создаваемый ею сейчас инструментарий для решения ее геополитических проблем будет применён.