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Здания, занесенные грунтом. Возражения и объяснения

08:43. 12 октября 2017 Просмотров - 88 Нет комментариев Опубликовал:
Примеры, выложенные ранее в этих статьях (17 частей)



Эту часть хочу посветить разбору основных доводов от скептиков в этой теме с указанием аргументов, опровергающих их сомнения.


1. Усадка старых зданий.

Многие скептики, кто не воспринимает данную тему, приводят в комментариях доводы, что занесенные глиной старые дома – это дома, которые равномерно осели на протяжении 100-150 лет своего существования. Но на старые фотографиях, которые сделаны через 5-10 лет после их якобы строительства – многие уже занесены или выглядят так. Обратимся к современному примеру, что происходит при катастрофически быстрой усадке или неравномерной усадке домов, имеющие сваи (не говоря о старых домах на фундаменте из бутового камня). Смотрим:



Дом все-таки рухнул:



yuri_shap2015:
Есть у топографов – реперная точка. Это некий неизменный ориентир. На который можно ориентироваться.
Кстати во многих старых зданиях они вмонтированы прямо в здания.
И большинство зданий постоянно обследуются. проседание их как правило не происходит, иногда ноль, иногда 0,1 мм в год!!!! Если факт проседания зафиксируется. то здание может быть признано аварийным..
Но проседание тоже исключено, не бывает такого сильного и равномерного проседания ВСЕХ зданий, разной массы разной площади, на одну глубину???

Есть еще понятие – полная усадка после строительства. Она длится до 3-5 лет. После этого усадка фундамента практически прекращается… А есть усадка фундамента со временем…
99% что при усадке более чем на пару см в год, по зданию пойдут трещины. Именно по несущим стенам, что приведет к разрушению всего здания.
В пучинистых и водонасыщенных грунтах, можно построить только на сваях… Таких зданий действительно много…
Но сваи забиваются в несущий слой.. необводненный.
Что с одной стороны дополнительно исключает проседание, (т.к. фундамент опирается не на грунт, подвижный, а на свайное поле).
Допустим сваи сгнили, и тогда вот он ваш победный час – есть причина для проседания….
Сваи одновременно и одинаково по всему свайному полю не сгниют… Значит точно будет перекос и разрушение… Могут сгнить только при отсутствии влаги в почве, и доступу кислорода…
НО! Большинство фундаментов именно ленточные, бессвайные, с забутовкой, или из блоков…
Они то точно равномерно не просядут, т.к усадка фундамента от времени происходит из за вымывания почвы грунтовыми водами, из под фундамента, образования пустот и т.д…
Вы себе можете представить равномерное вымывание или образование одинаковых пустот?
По всему периметру фундамента? Вот ни один строитель себе этого представить не может. Просесть за 150 лет на 3-4 метра? Это страшный сон любого архитектора.

2. Занесение зданий культурными слоями



Культурные слои – это слои разнородного грунта, органики, отходов, перегноя, чернозема, потеряшек, мостовых и т.д. и т.п. Это только это и есть культурные слои. А во всех примерах, которые показаны здесь – абиогенная однородная глина, которая легла за один раз!



Если попытаться встать на сторону скептиков и противников версии засыпанных старых зданий городов, то здесь логика сводится к тому, что строительный мусор, грунт от строительства новых зданий выкидывали просто на проезжую часть. Люди утопали в грязи в дожди и это было нормой.



Но те слои, в которых находятся первые этажи старых зданий находятся вот в таких глиняный, супесных однородных слоях:






Казань

3. Так строили.

Сергей Игнатенко нашел в старых книгах информацию, что да, так необходимо было строить – ниже глубины промерзания фундамент. Посмотрите его аргументы:



Но если здание стоит на сваях, зачем опускать этаж с полноценными окнами и дверями ниже глубины промерзания. Достаточно мелкозаглубленного ленточного фундамента, который же опирается на сваи. В общем, и эта информация не проясняет всей картины вопроса.


Политехнический музей. Москва

Зачем якобы подвальному этажу придавать архитектурные элементы, изыски, как-будто этот фасад находится на обозрении над землей?
К ому же кирпич в сыром грунте без гидроизоляции – это верх строительного абсурда. Строители того времени не могли не знать, что влага разрушит кладку за десятки лет, максимум 150 лет. И вот современным строителям приходится делать реконструкцию зданий, усиливать фундаменты этих зданий, откопав их до оснований. Делать гидроизоляцию (как на фотографиях выше).

Еще аргументы скептиков: дань моде, такой стиль, хранение продуктов в холодных подвалах, место жительства прислуги. Возможно, все это имело место быть. Но и эти доводы до конца всего не объясняют.


yuri_shap2015:
Очень много домов подвал и первый этаж из метровой кладки кирпича, а второй из дерева или дранки…



Типа из экономии… Дом 18-го века, т.е. почти 250 лет. Причем по сроку жизни дерева – пристройке не более 150 лет, больше дерево в труху…
Вопрос – почему вбухали столько денег в подвал с окнами, (построив его против всех законов строительной науки), и сэкономили на втором этаже – что крайне опасно, с противопожарной точки зрения.
Почему в 18-м веке большинство каменных зданий не предусмотрено отопление – НИКАКОЕ.
типа ХРАМЫ летние! Дворцы летние, дома летние….
И это в стране, где с ноября по апрель, полноценная зима….
Вывода два – либо наши предки обладали строительным кретинизмом, либо совсем не умели считать, либо на момент строительства ЭТИХ зданий, проблемы зимы, не существовало, типа как сейчас в Греции или Египте.

4. Отсутствие документальных свидетельств произошедших событий.

Да, нет вообще упоминаний в 17-18-19вв. про потоп, про выпадение пыли, пепла в городах того времени на разных континентах. Но есть факт год без лета 1816г.. Огромное число наблюдаемой в 19в. комет. Масштабное наводнение в Питере в 1824г. Масштабные пожары 19в. в городах на всех континентах, которые могут говорить о катастрофических ветрах и засушливом климате в разных уголках планеты. Это приводило к эрозии почв и переносу пыли. И это считалось погодной нормой. Одежды того времени говорят про это: шляпы с огромными полями как у женщин, так и у мужчин. Вуали в женских одеждах. Трости, вероятно для проверки зыбучести пыли (что бы не провалиться), которые переросли в моду. И т.д.
Это все можно описать одной фразой:


Именно поэтому нет упоминаний про катаклизм, т.к. явления переноса и выпадения пыли, считались погодной нормой.
***

Если все же продолжить думать как скептик, то у меня есть такие объяснения этой картине:

1. Усадка зданий в пластичный, водонаполненный глиняный грунт, который еще не просох после потопа 16в., вода не ушла. И именно в таких грунтах здание осаживалось равномерно как ложка в тесте.


Здание в Иркутске.

Осаживались даже легкие деревянные здания. Но этот процесс прекратился в 19, начале 20в. Глина слежалась, вода ушла, многие болота высохли.
Да, эта версия с натяжкой, т.к. должны образоваться трещины по стенам, но она все объясняет. Но нужно моделирование и расчеты этого возможного явления.



2. Пылевые бури

Как аналогия:


Деревня Шойна у Белого моря


Фотографии говорят без комментирования





Источник

Именно такую картину мы видим на Донбассе в исследовании Джон Хьюз Потоп и черная археология!





Возможно, в какой-то период в 19в. (вспомним год без лета) была уничтожена холодом и потом засухой растительность и леса. Началась катастрофическая эрозия почв. Начались пыльные бури и глинистая пыль засыпала города. Их не успевали расчищать, вывозить глину – оставили так, занесенными по вторые этажи. Минус версии – этого нет в письменных источниках.

3. Потоп.
Подъем воды по рекам с севера. Некое мощное цунами, вызванное падением астероида или сдвига полюсов.
Эту версию, собственно, многие и обсуждают. Период произошедшего: конец 16в. – начало 19в. Смутное время, год без лета 1816г. Но она не объясняет многих странностей. Почему остались окна и двери в подземных частях зданий? Почему глиняные слои расположены на холмах вместе со зданиями, занесенными этой же глиной? И собственно, почему селевой поток не разрушил здания?

От скептиков жду новых возражений и аргументаций.


Источник: sibved.livejournal.com

Метки: древние строения, история, катастрофы, потоп
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