Загадки Серафима Саровского

Серафим Саровский – один из самых почитаемых русских святых. Его жизнь, служение и почитание хранят немало загадок: от отношения старца к старообрядчеству до трудностей канонизации…

Канонизация

Впервые документально подтвержденная идея официальной канонизации преподобного Серафима Саровского содержится в письме Гавриила Виноградова к обер-прокурору Святейшего Синода Константину Победоносцеву.

В этом документе от 27 января 1883 года содержится призыв «ознаменовать начало царствования» Александра III «открытием мощей благочестивого» Серафима Саровского. И только через 20 лет, в январе 1903 года, благоговейный старец был канонизирован.

Подобная «нерешительность» Синода некоторыми источниками объясняется «симпатиями» преподобного к старообрядцам, о чем не могли не знать.



Прижизненный портрет Серафима Саровского, ставший иконой, после его смерти.

Однако все представляется намного сложнее: церковная власть зависела в той или иной степени от власти государственной в лице императора и его представителя обер-прокурора. И хотя последний никогда не был членом Синода, но контролировал и влиял на его деятельность.

Церковная власть решила занять выжидательную позицию, «тянуть время»: из 94 документально подтвержденных чудес Саровского старца, подготовленных к его канонизации, была признана малая доля. Отделить действительный подвиг от плода самонадеянности, стиль рассказчика от действительного факта жизни преподобного, действительно, непросто.

Синод «не нашел решимости прославить угодника Божия», ожидая «отмашки» императора или промысла Божьего, которые в идеале должны были совпасть.

Старовер

Версия о симпатиях преподобного Серафима Саровского к старообрядцам муссируется с начала прошлого века по настоящий день. О фальсификации общепринятого образа святого как сторонника официальной церкви сообщалось, например, в «бумагах Мотовилова», которые были представлены на Кочующем Соборе 1928 года.

Был ли проведен такой Собор в действительности – неизвестно. О его проведении заявил человек с сомнительной репутацией – Амвросий (Сиверс), хотя ряд исследователей (Б.Кутузов, И.Яблоков) признали подлинность Кочующего Собора.

Прижизненный портрет

В «бумагах» сообщалось, что Прохор Мошнин (Машнин) – имя, которое носил преподобный в миру, – происходил из семьи крипто-старообрядцев – тех, кто «последовал» за Никоном только формально, в обиходе же продолжал жить и молиться по старорусскому, почти тысячелетнему чину.

Якобы, потому становились понятны и внешние атрибуты в облике Саровского, которыми позднее будут «козырять» сторонники его «старообрядчества»: медный литой «староверский» крест и лестовка (особый вид четок).

Связали с дониконовским православием и строгий аскетический облик старца. Однако, хорошо известен разговор Святого отца со старообрядцами, где он просит их «оставить бредни».

Личные мотивы императора

Общеизвестно, что ключевую роль в канонизации Серафима Саровского сыграл последний русский император – Николай II, который лично «надавил» на Победоносцева. Возможно, не последняя роль в решительных действиях Николая II принадлежит его супруге, Александре Федоровне, которая, как известно, молила у Саровского «дать России после четырех Великих Княжон наследника».

После рождения цесаревича Их Величества укрепились в вере в святость старца, а в кабинете императора даже был размещен большой портрет с образом святого Серафима.

Были ли в действиях Николая II сокрыты личные мотивы, насколько сильно он был увлечен общей любовью царской семьи к почитанию чудотворцев, стремился ли преодолеть разъединявшее его с народом «средостение» – неизвестно. Как неясно и то, насколько значимым оказалось влияние настоятеля Спасо-Евфимиевского монастыря архимандрита Серафима (Чичагова), который подал императору «мысль о сем предмете» и преподнес «Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря».

Икона святого Царя-страстотерпца Николая II с образом преподобного Серафима Саровского. Серафим был канонизирован при Николае, и поэтому их часто сочетают.

Впрочем, известно, что в императорской семье Саровского старца почитали давно: по легенде его инкогнито посещал Александр I, а 7-летняя дочь Александра II излечилась от тяжелой болезни при помощи мантии святого Серафима.

Письмо

Во время Саровских торжеств по случаю открытия мощей старца Николай II получил так называемое «письмо из прошлого». Послание было написано преподобным Серафимом и адресовано «четвертому государю», который прибудет в Саров «особо обо мне молиться».

Обретение мощей преподобного Серафима Саровского, чудотворца. 1903 г.

О чем прочел Николай в письме неизвестно – ни оригинала, ни копий не сохранилось. По рассказам дочери Серафима Чичагова, принявший запечатанное мягким хлебом послание Государь положил его в нагрудный карман с обещанием прочесть позже.

Посещение Императором Николаем II и Императрицей Александрой Феодоровной источника преподобного Серафима Саровского. 1903 г.

Когда же Николай прочел послание, «горько заплакал» и был безутешен. Предположительно в письме содержалось предостережение о грядущих кровавых событиях и наставления в укреплении веры, «дабы в трудные минуты тяжких испытаний Государь не пал духом и донес свой тяжелый мученический крест до конца».

Моление на камне

Довольно часто Саровского изображают молящимся на камне. Известно, что преподобный возносил молитву тысячу ночей на камне в лесу и тысячу дней на камне в своей келье.

Молитвенный подвиг Серафима Саровского на камне не был документально подтвержден игуменом Саровской обители Нифонтом. Это может быть связано с тем, что в православной традиции коленопреклонение, скорее, исключение, чем правило (на колени опускаются во время перенесения святынь, во время коленопреклоненной молитвы в День Святой Троицы, во время призывов священников «Преклоньше колена, помолимся»).

Моление на коленях традиционно считается обычаем Католической Церкви и полностью исключается, кстати, у старообрядцев.

Существует версия, что подвиг Саровского хотели использовать обновленцы, пытающиеся обрести в лице «братьев-католиков» союзников в деле реформирования «устаревшего православия». Сам же Саровский говорил, что не ведает, будут ли спасены католики, только самому ему без Православия не спастись.

По преданию, о своем деянии преподобный сообщил в назидание только немногим в конце своей жизни, а когда кто-то из слушателей засомневался в возможности столь длительной молитвы, да еще и на камне, старец вспомнил о Святом Симеоне Столпнике, который провел на «столпе» в молитве 30 лет. Но: Симеон Столпник стоял, а не был коленопреклонен.

Сюжет «моление на камне» также отсылает к молению о чаше, которое Иисус совершал в ночь своего ареста, стоя на камне.

Медведь, «канавка» и сухарики

Свидетельств «общения» Святого старца с медведем существует несколько. Саровский инок Петр рассказал, что батюшка кормил медведя сухариками, а начальница Лысковской общины Александра – о просьбах к медведю «не пугать сирот» и принести для гостей меда.

Но самым ярким рассказом является история Матроны Плещеевой, которая, несмотря на то, что «без чувств упала», с документальной точностью пересказывает происходящее. Уж не обычное ли тут русское лукавство, желание приобщиться к «славе» Серафима?

В этом есть доля здравого смысла, ведь перед кончиной Матрона признается, что данный эпизод был придуман неким Иоасафом. С его научения Матрона пообещала озвучить историю в момент пребывания в обители членов царской семьи.

Споры рождает и созданная еще при жизни Серафима Саровского «канавка Царицы Небесной», по которой сегодня проходят верующие с молитвой Богородице, а в конце пути получают сухарики, освященные в чугунке батюшки, точно такие же, какими угощал своих гостей чудотворец. Имел ли Старец право «придумывать» подобные таинства?

Известно, что первоначально обустройство «канавки» носило практическое значение – внушительных размеров ров защищал монахинь от «недобрых людей», Антихриста.

Со временем и «канавка», и «серафимовские сухарики», и захваченная с собой землица, и даже постукивания по больным местам тем самым топориком приобрели для паломников огромное значение. Подчас даже большее, чем традиционная церковная служба и таинства.

Обретение

Известно, что 17 декабря 1920 года мощи святого, хранившиеся в Дивеевском монастыре, были вскрыты. В1926 году, в связи с решением ликвидировать монастырь, встал вопрос о том, что делать с мощами: передать в Пензенский союз безбожников или, в случае беспорядков на религиозной почве, – группе обновленцев в Пензе.

Когда в 1927 году было принято окончательное решение о ликвидации обители, большевики решили не рисковать и озвучили постановление о перевозе мощей Серафима Саровского и прочих реликвий в Москву «для помещения в музей». 5 апреля 1927 года было осуществлено вскрытие и изъятие мощей.

Облаченные в мантию и одежды мощи упаковали в синий ящик и, по заверениям очевидцев, «разделившись на две партии, сели на несколько саней и поехали в разные стороны, желая скрыть, куда везут мощи».

Предполагается, что мощи проделали путь из Сарова в Арзамас, оттуда – в Донской монастырь. Правда, говорили, что до Москвы мощи не довезли (если вообще их везли туда). Есть свидетельство, что святые мощи были выставлены для всеобщего обозрения в Страстном монастыре, пока тот в 1934 году не был взорван.

В конце 1990 года в запасниках Музея истории религии и атеизма Ленинграда были обнаружены мощи преподобного. Одновременно с новостью появились и сомнения: подлинные ли мощи? В памяти народной еще жива была память о саровских монахах, подменивших мощи в 1920 году.

Для развенчания мифов была созвана специальная комиссия, которая подтвердила факт подлинности мощей. 1 августа 1991 года святые мощи преподобного Серафима Саровского были возвращены в Дивеевский монастырь.

Изречения, приписываемые Серафиму Саровскому

Отведи грех, и болезни отойдут, ибо они нам даются за грехи.

И хлебом обожраться можно.

Можно причаститься на земле и остаться непричащенным на Небе.

Кто переносит болезнь с терпением и благодарением, тому вменяется она вместо подвига или даже более.

На хлеб и воду ещё никто не жаловался.

Купи метелку, купи веник да почаще мети келью, потому что как будет выметена твоя келья, так будет выметена твоя душа.

Паче поста и молитвы — есть послушание, то есть труд.

Нет хуже греха, и ничего нет ужаснее и пагубнее духа уныния.

Истинная вера не может быть без дел: кто истинно верует, тот непременно имеет и дела.

Если бы человек знал, что Господь приготовил ему в царствии небесном, он готов был бы всю жизнь просидеть в яме с червями.

Смирение может весь мир покорить.

Нужно удалять от себя уныние и стараться иметь радостный дух, а не печальный.

От радости человек может что угодно совершить, от внутренней натуги — ничего.

У игумена (а тем более у епископа) должно быть не только отеческое, но даже материнское сердце.

Мир лежит во зле, мы должны знать об этом, помнить это, преодолевать насколько возможно.

Живущих с тобой в мире пусть будут тысячи, но тайну свою открывай из тысячи одному.

Если разрушится семья, то низвергнутся государства и извратятся народы.

Как железо ковачу, так я передал себя и свою волю Господу Богу: как Ему угодно, так и действую; своей воли не имею, а что Богу угодно, то и передаю.

Источник: 2planeta.ru