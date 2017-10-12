Зачем “жалуются” наши военные в Сирии?









Я что то не совсем понял, в Сирии идет война, там гибнут в том числе и наши солдаты и офицеры. А в

новостях читаю, что "российские военные располагают материалами, подтверждающими размещение

техники боевиков возле американской базы в Эт-Танфе".

"Мы уже обращали внимание американских коллег о превращении незаконно развернутой ими на юге

Сирийской Арабской Республики базы в черную дыру", - жалуются военные. "... как черти из табакерки

оттуда совершают диверсионно-террористические вылазки против сирийских войск и мирного

населения мобильные группы ИГ", - продолжает МО РФ.

Да, российские военные располагают материалами, подтверждающими концентрацию техники боевиков в районе американской базы в Эт-Танфе в Сирии: военный объект буквально «облеплен» пулеметами и другим орудием, не типичным для Вооруженных Сил США.

"Только по соображениям военной этики мы не публикуем свежие (ну а я могу) фотоматериалы военной базы США в Эт-Танфе, облепленной, мягко говоря, не типичными для США внедорожниками с крупнокалиберными пулеметами ДШК (Дегтярева-Шпагина крупнокалиберный. — Прим.NEWSru.com) и безоткатными орудиями", — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков (цитата по «Интерфаксу» ).

В то же время Минобороны опубликовало спутниковые снимки лагеря беженцев Рукбан, расположенного в подконтрольной американцам зоне Эт-Танф, откуда, по данным российских военных, крупные группы боевиков "просачиваются" в сирийские зоны деэскалации.

В частности, по сообщению Минобороны РФ, именно оттуда 2-3 октября выехали 600 боевиков, добрались до южной зоны деэскалации, где по "странному" совпадению получили гуманитарную помощь, привезенную туда, в теории, для мирного населения.

Первая колонна с грузом 30 тонн вошла в населенный пункт Хаджми, вторая с грузом 60 тонн — в населенный пункт Кхель. "Вся прибывшая гуманитарная помощь и, прежде всего, медикаменты, была выгружена и находится у приехавших из Эт-Танфа боевиков", — сказал Конашенков, добавив, что по имеющейся информации, данные населенные пункты находятся под контролем "спящих ячеек Джебхат ан-Нусры"*.

Настоящие же беженцы из лагеря Рукбан, как заявляли в Минобороны РФ, фактически служат для американцев "живым щитом". По самым минимальным оценкам, там сегодня находятся более 60 тысяч женщин и детей из Ракки и Дейр-Эз-Зора, "к которым американцы не подпускают гуманитарные конвои ни от сирийского правительства, ни от Иордании, ни от ООН и других международных организаций", передает РИА «Новости» .

Ранее Минобороны РФ публиковало фото с американской военной техникой, расположенной, как утверждалось, севернее сирийского города Дейр-эз-Зор — в районах, где прежде дислоцировались боевики "Исламского государства"*. В российском военном ведомстве обращали внимание на то, что никаких признаков наступательной операции вокруг опорных пунктов нет. И говорили об «особых отношениях» между американцами и ИГ*.

Конашенков также отметил, что российские военные уже обращали внимание американских коллег на превращении незаконно развернутой ими на юге САР базы в черную дыру .

Он добавил, что вопрос, каким образом боевики просачиваются через подконтрольную США зону в Эт-Танфе, до сих пор остается без ответа. В Минобороны РФ предлагаем американской стороне дать разъяснение и по другому факту своей "избирательной слепоты" в отношении действующих у них под носом боевиков.

Ранее в Минобороны уже заявляли, что главным препятствием для разгрома ИГ в Сирии является не боеспособность террористов, а поддержка экстремистов и заигрывание с ними США. Ведомство обвинило США в саботаже мирного процесса в Сирии. В МИД РФ заявили, что действия США рядом с базой Ат-Танф в Сирии напоминают попытку раздела страны.

"Безусловно, у нас возникает множество вопросов в отношении того, что американцы делают в Сирии. В отличие от российских сил, они находятся там в нарушение международного права. При этом даже устанавливают некие зоны, например, в районе Ат-Танфа, куда не хотят пропускать силы законного правительства. Фактически это напоминает попытку раздела страны, раскола Сирии с тем, чтобы создать на какой-то ее части органы власти, подконтрольные США и их союзникам", — заявил в интервью РИА "Новости" директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.

Я чего то не понял, - это представитель воюющей в Сирии армии РФ заявляет? Какая то незаконная база, какие то боевики кучами фотографируются возле нее на наш спутник.





Понятно же, что нужно делать ...







... нужно без всяких пресс-конференций нанести ракетно-бомбовый удар по терористам и боевикам ИГИЛ,

запрещенной практически во всем мире в ООН в том числе. Если там рядом с ними действительно оказались

американские войска и базы - так это наверное проблемы не Сирии и не России? Какие тут могут быть

сложности в принципе? Даже подконтрольный США ООН ничего не сможет сделать в ситуации, когда

незаконно находящиеся в Сирии американские войска вместе с террористами окажутся уничтоженными.

Что сможет сделать США? Атаковать наши войска в Сирии? Ну во первых базы у нас там на достаточно

серьезном уровне и безболезненно для ниъ это не пройдет, да они и не посмеют не имея НИКАКИХ ни

правовых ни даже ситуативных возможностей. А то, что они натравливают боевиков на наши войска - так это

и так уже происходит регулярно.

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https://masterok.livejournal.com/3954437.html

http://www.newsru.com/russia/11oct2017/photomil.html