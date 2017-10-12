Владимир Терещенко. Белее белого

О, Запад есть Запад, Восток есть

Восток, и с мест они не сойдут,

Пока не предстанет Небо с Землей

на Страшный Господень Суд.

Но нет Востока, и Запада нет, что -

племя, родина, род,

Если сильный с сильным лицом к лицу

У края земли встает?

Джозеф Редьярд Киплинг

В чем причина западной русофобии? Этот вопрос почти ежедневно обсуждается экспертами на нашем телевидении, перебираются разные варианты. Славяне позднее других влились в европейскую семью и потому хуже развиты. Русские варварски агрессивны, что пугает, напрягает и вынуждает. По-любому европейцы как бы старше, как бы разумней, как бы цивилизованней, а потому постоянно драть недоросля за чупрын они обязаны.

Русофобия известна давно. Еще Достоевский писал про европейцев: «Эти люди ненавидят нас, так сказать, натурально, физически: за климат, за поля, за леса, за порядки, за освобождение мужика, за русскую историю, … за все ненавидят». Британский историк и философ Джозеф Тойнби даже нам сочувствовал: «Хроники вековой борьбы между двумя ветвями христианства, пожалуй, действительно отражают, что русские оказывались жертвами агрессии, а люди Запада — агрессорами много чаще, чем наоборот… из-за упрямой приверженности чуждой цивилизации». http://www.km.ru/v-rossii/2017/09/21/geopoliticheskaya-strategiya-zapada-v-otnoshenii-respublik-bsssr/810657-rossiisk. Уж больно мы привержены.

В сентябре Виталий Третьяков в передаче «Что делать?» сформулировал вопрос по-своему: «Как и почему Европа породила идеологию и практику нацизма?»

Обоснованного ответа ни на один вариант вопроса не смог пока предложить, ведь ответы часто «залегают» в древних пластах истории, а у нас легитимный горизонт исторического видения одна тысяча лет. Объяснить эту цифру даже с похмелья невозможно, и варианты предлагаются самые дикие. То ли с севера десять веков назад через ладожскую щель просочились викинги, занеся бациллу государственности. То ли с юга торгаши греки в виде бесплатного бонуса подсунули собственные верования, названные христианством. То ли где-то в Киеве очередной князь треснулся оземь, обернувшись из садиста и развратника в равноапостольного и святого. А вот тысяча лет, и трава не расти! Однако если спилить дерево на произвольной высоте, то может и установишь его возраст, но вряд ли узнаешь, когда и где возник данный вид растительности.

Чтобы найти ответ на будоражащий вопрос, погрузимся в историю настолько глубоко, насколько потребуется для установления истины. А чтобы ее правильно понять, вооружимся знаниями, которыми большинство политологов и журналистов не обладает и даже не подозревает об их существовании. Обратимся к новому направлению в науке на стыке генетики, истории, химии, разработанному американским ученым русского происхождения Анатолием Клёсовым. Называется оно ДНК-генеалогия.

Внутривенный экскурс

Как известно, наследственная информация человека сосредоточена в ДНК, своего рода нашем биологическом идентификаторе. В каждой ДНК у человека 23 пары хромосом, две из которых половые – у женщин две Х-хромосомы, у мужчин Х и Y. Мужская наследственная информация передается через Y-хромосомы от отца к сыну. Раз в несколько поколений в хромосоме возникают мутации, и тогда далее Y-хромосома передается уже с ними. ДНК-генеалогия по количеству и характеру мутаций научилась определять, к какому роду принадлежит человек и каков возраст того или иного рода.

Все человечество сегодня разбито на 20 больших родов или так называемых гаплогрупп, маркируемых латинскими буквами от А до Т. Сыновние ответвления еще называют гаплотипами и обозначают дополнительными символами, например N1c1, I2, J2aи т.д. Каждая гаплогруппа и гаплотип отличаются от других одной, свойственной только ей необратимой мутацией.

ДНК-генеалогия дает современным историкам и археологам уникальный инструмент анализа исторических событий и археологических культур, которого прежде не существовало. Не всех это радует, так как заставляет многое переосмысливать и переоценивать. Как это для некоторых мучительно больно!

Брат и Брат-2

Более 60% мужского населения Западной Европы имеет гаплотип R1b. Есть и другие, но они менее представлены. Около половины жителей России, Украины, Белоруси, Польши и до трети жителей остальной Восточной Европы имеют гаплотип R1a. История возникновения и становления этих родов прямо подводит нас к ответу на поставленный вопрос.

Примерно 18 тысяч лет назад в Южной Сибири в районе озера Байкал у представителя одного из базовых родов Rв результате очередной мутации возник новый сыновний род R1a, который вследствие неизвестных нам причин начал мигрировать по так называемой Южной дуге. Спустя 3-4 тысячи лет в результате другой мутации возник еще один сыновний род R1b, который тоже отправился в путешествие, но уже по Северной дуге. (Примерно к этому же периоду относится начало неолитической революции, когда присваивающий способ хозяйствования сменился производящим – собиратели и охотники стали земледельцами и скотоводами. https://ru.wikipedia.org/wiki/Неолитическая_революция).

Южная дуга проходила через Иранское плато, Тибет, территорию нынешней Турции, по ней примерно 9 тысяч лет назад род R1aвышел на Балканы, и за последующие 4 тысячи лет заселил Европу.

Северная дуга – более сложный маршрут. Rb1 следовали через Южный Урал и нынешний Северный Казахстан, Поволжье, после чего разошлись – одна часть через Кавказ направилась в Месопотамию и Северную Африку, из которой через Гибралтар перебралась на Пиренеи. Другая через Причерноморье свернула на Польшу, а третья прямиком двинулась на Аппенины. Примерно 4800 лет назад все они оказались в Европе, взяв ее в своеобразные клещи. Военная терминология уместна, потому что иного объяснения, кроме как бойня, дать событиям последующих 300 лет весьма трудно. Мужское население Европы сократилось в 17 раз! Многочисленные массовые захоронения того периода – это погибшие насильственной смертью. Не стоит думать, что суровые меры новые хозяева Европы принимали только по отношению к своим «братьям». Исчезли практически все изначальные европейские роды – I1, I2, I2a, E-V13, E1b, G2a.

Уцелевшая часть рода R1aразбегается в разные стороны – на Север Европы, на Британские острова и за Дунай на Русскую равнину. Тех, кто расселился на Русской равнине, покинув Европу, называют ариями. Спустя несколько веков арии покинут Русскую равнину и уйдут в Иран, Индию, на Ближний Восток. Известны также цепочки на Север Европы – Скандинавия, Балтийское побережье и пр. Оставшиеся здесь роды – русы, наши прямые предки.

Отметим, что в какой-то период истории R1aсумели дать отпор R1bи отодвинули границы своего расселения с Русской равнины на Дунай и далее. Так возникли Западная Европа и Восточная со славянскими народами. В книге «Почему Россия не Америка» Андрей Паршев подмечает интересную деталь – граница стран НАТО и стран Варшавского договора проходила по линии нулевой изотермы. То есть в Западной Европе выше нуля, в Восточной ниже, она холодней, условья жизни в ней тяжелее, плодородие почв хуже, а урожаи меньше. Знаменитая картина Валентина Серова «Похищение Европы» символически точно выражает историческую правду – Ярову землю (ярью называли рожь, Яром – солнце) у земледельцев умыкнули скотоводы. https://www.yandex.ru/images/search?text=похищение%20европы&noreask=1&img_url=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2F4%2F41%2FEurope_serov.jpg&pos=1&rpt=simage&lr=2

Итак, два основных европейских рода – это R1b(Клесов назвал их «эрбинами» по буквам Rи b) и R1a(обобщенно, арии). С момента заселения Европы эрбины не оставляли попыток избавиться от «братьев» ариев. Юлий Цезарь в походах уничтожил более миллиона жителей Восточной Европы. Готский полководец Германарих и франкский Карл Великий с удовольствием убивали именно славян. За это их особо почитают на Западе. Потом были крестовые походы, Наполеон, Гитлер, «холодная война». Политически и исторически совсем разные участники, а вектор всегда один – с запада на восток. Дранг нах остен. Эрбины против ариев. План Барбаросса (дословно «варвар рус») не просто детище «бесноватого фюрера», он воплощал в себе всю «братскую любовь» Запада к Востоку, а потому тайно или явно был поддержан всем эрбиновским миром, это была поистине битва при Курукшетре, главное сражение между Добром и Злом. И в этой битве эрбинам сломали костяк, выбили зубы и вырвали жало.

«Я менял города, я менял имена»

Сложные миграционные пути, одинаковые территории локализации одних и других в разные периоды истории оставили нам пеструю картину культур и цивилизаций со следами присутствия обоих родов. Каспий, Причерноморье, Кавказ, Ближний Восток, Африка, Шумер, Египет. То они земледельческие, то скотоводческие, то у них одни боги, то другие. В Египте, к примеру, чтили Бога Солнца Ра, но и лунный бог Гермес оттуда же. Недавние данные огорчили современных египтян – оказывается фараон Тутанхамон принадлежал к гаплотипу R1b, которого в нынешнем Египте лишь около 1 %. https://www.yar.kp.ru/daily/25730/2720464/

Мусульмане и евреи также некоторое время стеснялись – до 10% представителей древних жреческих родов оказались R1a. Сегодня гордятся.

Зато индусы всегда все знали: 100 млн. – R1a, то есть наши дальние кровные братья-арии. А в высшей брахманской среде доля ариев 72%. Зато эрбинов среди сотен протестированных брахманов не обнаружено вовсе. (Как заблуждался Адольф Алоизиевич!)

Словом, цивилизаторами были оба рода, несшие миру два разных взгляда на мир и людей, две противоположные ценностные системы.

Свой-чужой

R1aи R1b, принадлежа к индоевропейскому типу, разнятся и всегда разнились во множестве деталей менталитета и быта, воззрений и привычек. R1aсвязаны с земледельческими культурами, R1b- со скотоводческими, для первых главное – время (посевная, сбор урожая и пр.), а для вторых – движение, экспансия. И у кого дороги хуже? Для ариев и позже русских главным продуктом являлся хлеб («хлеб всему голова»), для эрбинов – мясо, причем, обязательно мясо убитого животного. Весь посевной цикл связан с солнцем, и у ариев тысячи лет главное божество – отец фотосинтеза Солнце, здесь царствуют солнечные культы. Для скотовода жизнь начинается ночью, и главные боги лунные – «государственник» Тот, «торговец» Гермес и «скотовод» Зевс с бычьей головой. Удивительно, что различались арии с эрбинами не только в жизни, но и в смерти.Арии умерших мужчин хоронили в скорченном виде головой на запад, лицом на юг, к Солнцу, эрбины – головой на восток и лицом на север, женщин первые погребали головой на восток, лицом на юг, вторые – головой на юг, лицом на восток. Даже тугой христианский аркан, вроде связавший роды воедино поклонением Спасителю, все равно породил разные религии – православие у русских, католичество, протестантизм и еще бог знает чего у западноевропейцев. И дело не только в наложении креста справа налево или наоборот. Разное все. У нас главный религиозный праздник Пасха, Воскресение из мертвых, дошедший из языческих времен праздник возрождения природы, земли. У Европы главный праздник – Рождество. По сути, они празднуют не столько рождение Спасителя, на которого им плевать, сколько самоактуализацию в форме христианина, подобно мульти-Лунтику («Я родился!») или мало-бизнесменам («Мы открылись!»). Русские попы регулярно постятся, а европейские давно нет. Религиозные календари разные, разные святые. Можете представить такого русского святого, как Иуда? Во всю историю у нас официальный «святой» Иуда был один – президент Горбачев, о «явленных чудесах» которого в виде продажи родины мы узнали уже постфактум.

Напомним еще несколько различий, которые проявлялись и проявляются между нами. Если русские издревле мылись в бане, то европейцы еще в конце 19 века считали ее дикарской блажью (а церковные падре ужасным грехом); что же творилось в средние века, и вспоминать страшно (http://vse-krugom.ru/nemytaya-evropa-ili-shokiruyushie-fakty/). Зато европейцы лихо пудрились, обливались кельнской водой и прятались от блох под париками. Для европейца основным сельским животным был бычок – будущий бифштекс, у русских – корова – будущее молоко. В Европе знали толк в собаках, создав множество служебных и бойцовских пород, но никогда не любили кошек. Киплинг писал: «Каждый настоящий мужчина, увидев кошку, должен бросить в нее камень». А просвещенные инквизиторы под одобрительные крики публики на аутодафе мешками сжигали несчастных – бесовские отродья! За кошек отомстили мышки, расплодившись и приведя Европу к чуме, отминусовавшей 50 млн. человек. В русской деревне пес имел одну породу – дворняга, жил на улице или позже в будке и практического применения не находил. Чего не скажешь о кошке, по праву заслужившей почетное место на русской печи. Она ловила мышей, главных врагов крестьянина. И сегодня в новый дом мы по-прежнему первой запускаем кошку – то ли все еще боимся мышей, то ли на счастье.

Можно в различия добавить коллективистское сознание русских и эгоизм западноевропейцев, брак по контракту и брак все еще по любви. Европеец чтит закон с малюсенькой лазейкой «что не запрещено, то разрешено» и непременным адвокатом-евреем, катающимся в этой лазейке, как сыр в масле. Русскому чихать на закон, он чтит совесть. Законники видят в этом отсутствие правового сознания. Но в сознании русского от рождения судья и прокурор, и суд такой совести куда беспощадней суда присяжных. Мадам Бовари не бросится под поезд.

Замечательный исследователь, философ и писатель Александр Тулупов, не знакомый с данными ДНК-гениалогии, в своих книгах «Род Севера», «Дети Арктиды» описал две древнейшие традиции – земледельческую и скотоводческую и показал, какими они стали сегодня. Для анализа он привлек широкий пласт мифов, традиций, поверий, Библию, Коран, Веды, Авесту и многое другое. Он обнаружил столь тонкие и глубокие различия между приверженцами обеих традиций, что кажется, речь идет о представителях разных Галактик. У него это не R1aи R1b, а русские и индоевропейцы, земледельцы и скотоводы. «Скотовод и земледелец — пишет Тулупов – это два разных класса позвоночных, два разных вида млекопитающих, и разница между ними в том, что скотовод обречён убивать, а земледелец свободен от этого проклятия».

Короче смогли только хохлы – «кто не скачет, тот москаль».

Не так важно, что все мы, и в России, и в Западной Европе живем по большей части в городах, давно не жнем пшеницу и не мчимся за стадами. В нашем подсознании навсегда запечатлелись качества и свойства, явно показывающие нашу древнюю природу – земледельца или скотника.

Paintitblack

Геноцид негров белыми хоть как-то можно объяснить подсознательным страхом: «Ты на себя посмотри – черный как сволочь!» У азиатов – «косые взгляды». У красных вообще перья на голове. Но как объяснить геноцид белых белыми? Прежде всего, объяснить самим его себе, чтобы рефлекс не удержал руки бьющего. Для этого нужно убедить себя в том, что на самом деле те – неправильные белые, что они варвары, дикари, вандалы. «Ты чернее трубочиста, полюбуйся на себя». И всегда среди «неправильных» найдутся добровольные помощники, которые радостно подтвердят эту «неправильность»: «А кто такие были славяне? Это варвары, люди, говорящие на непонятном языке, это люди второго сорта, это почти звери».А еще лучшеи вовсе заявить, что это и не белые, а какие-то татаро-монголы. «Потри русского, найдешь татарина». И тут как тут собственные волонтеры чужой миссии: «Да, скифы мы, да, азиаты мы, с раскосыми и жадными глазами».

Словом, методика, описаннаяМикомДжеггером: «I wanna see it painted, painted black».

Да, R1aи R1b– одна европеоидная раса, белые люди. Но если для русских белый цвет означает светлый, ясный, чистый – солнечный. Им приятно делиться с другими, так как он изначальный. Западноевропейцы понимают «свой» белый иначе. Это их собственность, которой можно распорядиться по собственному усмотрению, расфасовать по емкостям, отправить на склад или продать на бирже. Это своеобразная грунтовка, которой они закрасят что угодно, чтобы сверху изобразить авторское свое. И нас они пытаются загрунтовать, просто чтобы не отсвечивали своим «солнечным». Поэтому даже если наши кошки залают, коровы дадут мясо, попы забьют на пост, а мы уверуем в закон, потеряв совесть, ничего не изменится. Нас все равно будут грунтовать, так как свет тьме не товарищ, так как Луна может блестеть, но не способна питать теплом и светом.

Стеклянный, оловянный, деревянный

В апреле 1999 г. мне довелось познакомиться с директором института Гете в Петербурге, его звали Альфред. Умный образованный немец, работавший прежде в идентичной структуре в Белграде и обожавший этот город. Само собой, заговорили о бомбардировках столицы Югославии. Одной из мотивировок тогда называли кстати «обнаруженные захоронения 100 тысяч убитых мирных граждан». Я спросил у Альфреда, как на его взгляд в наше время можно незаметно угробить столько людей, рассчитывая на понимание европейского интеллектуала. Его живое лицо мгновенно утратило живость: «Я видел по телевидению, там было очень много жертв». Попытался возразить ему, что для такого зверства регулярная армия не годится. Ну не будут солдаты массово убивать мирных граждан, тут нужны тысячи специально подготовленных карателей, много лет предварительного отбора и подготовки. Опять же, невозможно подготовить тайно. Но на все мои доводы он отвечал все с тем же выражением лица одно и то же: «Я видел по телевидению, там было очень много жертв».

Когда сегодня еврочиновникам задаются неудобные вопросы – про Одессу, Донбасс, Сирию, Крым, НАТО у российских границ, они обретают знакомое выражение лица. Наверно с таким же эсэсовец отправлял в крематорий молящих о пощаде русских женщин и детей.

Эрбин на тропе войны. Стеклянный оловянный, деревянный.

Блуд мыслей

Эрбины пришли в современность через тысячелетия кочевнических традиций, через Ветхий и Новый заветы, где основа культа поклонение скоту, его альфа и омега. Вся их история пропитана кровью, 100 млн. только за 20-й век. Но поистине, от трагического до комического один шаг. Взглянем на «Махабхарату» наших дней историю Второй мировой войны в свете новых знаний. Патентованный эрбин германец называет себя арием, присваивает великую арийскую историю и в качестве путеводной звезды выбирает священный арийский знак свастику, после чего отправляется в арийские земли бить ариев. Результат – кости в хлам, зубы напрочь, жало под корень. Но этого мало. Ежегодно эрбины 8 мая сами с собой праздную победу ариев над ними, и уже более полувека каются друг перед другом за то, что убивали ариев. Ариям же продолжают угрожать, сами без зубов, костей и жала. Не замечая в пылу угроз, что собственный Vaterlandбыстро заполняется чужими народами, сколь многочисленными, столь и опасными, обладающими тем же захватническим кочевническим инстинктом, что и сами эрбины, но в отличие от них, не утратившими костей, зубов и жал.

Психиатры пока не нашли названия этим странным и упорным умственным блужданиям.

- Куда же гребешь ты, Европа, дай ответ?

Не дает, блин, ответа.