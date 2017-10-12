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В России появились банкноты номиналом 200 и 2000 рублей (ФОТО)

10:41. 12 октября 2017 Просмотров - 2 Нет комментариев Опубликовал:
В России появились банкноты номиналом 200 и 2000 рублей (ФОТО) | Русская весна

Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей с 12 октября начали поступать в обращение, массовый ввод начнется в декабре, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на презентации новых банкнот.

«С сегодняшнего дня банкноты начнут поступать в оборот. Первыми в октябре новые банкноты получат регионы, которые на них изображены — Дальний Восток, Крым, — и также Москва. Мы рассчитываем, что новый массовый ввод банкнот начнется в декабре, когда и банки, и предприятия завершат подготовку», — сказала Набиуллина.

«Я хотела бы обратить особое внимание на то, что банкноты будут вводиться поэтапно, поскольку банкноты разрабатываются в строгой секретности — это международная практика, именно так традиционно действует Банк России, и это необходимо для противодействия фальшивомонетчикам», — отметила председатель Банка России.

Конкурс по выбору символов для купюр номиналами 200 и 2000 рублей проходил с июня по октябрь 2016 года.

В нем участвовали около 5 тысяч номинантов — достопримечательностей из 1113 российских городов. Последний этап конкурса включал всероссийское голосование, по результатам которого определились два победителя — символы Севастополя и Дальнего Востока.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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