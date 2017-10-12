Семейный союз и варновая совместимость
Семейный союз и варновая совместимость
Автор–сказитель: Алексей Орлов
Соавтор: Михаил Ять
На этот раз мы решили поговорить с делах семейных:
Почему часто Семейный Союз, становиться Браком, а радужные мечты о счастливом сосуществовании разбиваются о камни рутины?
В чём в Семье заключается роль Мужчины и Женщины?
Если ли в их предназначении разница?
Влияет ли на гармонию в Семье, то к какой варне относятся Муж и Жена и должны ли они быть из одной и той же варны?
Должны ли быть условные рефлексы у современного человека?
Где искать свою “Половинку” и есть ли вообще, Она эта “Половинка”?
Вот об этом, а так же о том как всё таки вывести Летучий Семейный Корабль из морей штормов и направить его в Бухту Радости и Любви мы постарались, как могли, поведать в этой передаче.
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
==========================
Источник: www.youtube.com