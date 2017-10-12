Семейный союз и варновая совместимость



Автор–сказитель: Алексей Орлов

Соавтор: Михаил Ять



На этот раз мы решили поговорить с делах семейных:

Почему часто Семейный Союз, становиться Браком, а радужные мечты о счастливом сосуществовании разбиваются о камни рутины?

В чём в Семье заключается роль Мужчины и Женщины?

Если ли в их предназначении разница?

Влияет ли на гармонию в Семье, то к какой варне относятся Муж и Жена и должны ли они быть из одной и той же варны?

Должны ли быть условные рефлексы у современного человека?

Где искать свою “Половинку” и есть ли вообще, Она эта “Половинка”?



Вот об этом, а так же о том как всё таки вывести Летучий Семейный Корабль из морей штормов и направить его в Бухту Радости и Любви мы постарались, как могли, поведать в этой передаче.



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Быть ДОБРУ!



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Источник: www.youtube.com