Русские едут на Курилы… Токио волнуется!

Российские Дальний Восток и Сибирь нуждаются в притоке населения. Это не секрет, а проблема нашего государства. В Кремле ее решают, проводя политику переселения: на безвозмездной основе россияне могут получить земельные участки и переехать на новое место жительства. Ну, что ж, это наше право и даже обязанность: сохранить свои территории. Вот только японцы этому совсем не рады. Русские едут еще и на Курилы…

Токио недовольно тем, что российское правительство игнорирует протесты японских властей и предоставляет своим гражданам земельные участки на «северных территориях». Получается, поживут они там годиков пять и в собственность оформят? Как вести с Москвой территориальные переговоры, если россиян на островах станет в разы больше?

Так, министр земельных и имущественных отношений Сахалинской области Елена Гах уже рассказала, что порядка 30% поданных заявлений на получение «дальневосточного гектара», которые поступили не из области, приходятся на земли Южно-Курильского городского округа. Поэтому японцы и переживают, что Путин активизировал политику развития дальневосточного региона страны им в ущерб.

Токио не приемлет позицию Кремля, заключающуюся в том, что «северные территории» — это российские земли, на которые также распространяется данная политика. Президент России обеспокоен демографической ситуацией, что сложилась на Дальнем Востоке и, мягко говоря, выразил недовольство бездействием правительства и местных властей, которые опять же решили свалить вину друг на друга: одним денег, мол, мало выделяют, другие показывают эффективность на нуле. Но проблему решать придется…

Тем более что Дальний Восток занимает порядка 36% от всей территории страны. Россияне мигрирует в центральные части России, а прибывают китайские мигранты, что несет определенную угрозу для нас. Потому и было принято решение обратиться к историческим примерам.

К примеру, премьер-министр Петр Столыпин в начале 20-го века начал проводить интересную реформу: переселение на Дальний Восток людей, желающих получить бесплатно землю. Таким образом, Россия укрепляла свои границы и решала проблему нехватки земель в центральных регионах. Почему бы потомкам не воспользоваться здравой идеей? Одна проблема: создание инфраструктуры на местах. Но тут дело за местными властями.

Японцы, стоит признать, надеются, что это проект Кремля провалится и не придется им беспокоиться о том, что их «северные территории» заселят русские. Теперь дело за нами: сохраним ли мы свое наследие или по глупости (жадности?!) местных чиновников промотаем?

Общеизвестно, что для сохранения своей земли на ней нужно закрепиться, корнями врасти, своей сделать. Хорошо, что характер у нас закаленный: трудностей не боится. Главное, чтобы власть не мешала, а помогала. Тогда уж Токио такой щелчок получит, что забудет на долгие годы про Курилы…