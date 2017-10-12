Россия и ЛДНР загнаны в безвыходное положение?

На горловском ОН зафиксирована переброска батареи украинсих транспортируемых гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б». В случае их развёртывания под Светлодарском радиус действия охватит Горловско-Енакиевскую агломерацию и Дебальцево

Мобильный миномёт «Alakran»

Сколько наивных призывов и надежд со стороны высокопоставленных лиц внешнеполитических и других ведомств Российской Федерации и ЛДНР в отношении так называемого закона «Об особом статусе Донбасса» мы только не слышали за последний квартал! Так, полномочный представитель России в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов в сентябре 2 раза акцентировал внимание на необходимости продления данного «призрачного» законопроекта, который якобы должен стабилизировать обстановку на линии соприкосновения между подконтрольными ВСУ территориями и республиками Новороссии. Фокусировали внимание СМИ на этом утопичном вопросе также исполняющие обязанности министров иностранных дел Донецкой и Луганской Народных Республик Владислав Дейнего и Наталья Никонорова, указав на безальтернативность закона «Об особом статусе Донбасса» в механизме имплементации псевдомирных «Минских соглашений».И вот, 6 октября, «долгожданное чудо» свершилось! На следующий день после драки и блокирования трибуны с участием нардепов из «Самопомочи» и радикального националистического объединения «Свобода», нелигитимно избранный украинский парламент большинством голосов утвердил в первом чтении законопроект «Об особом статусе Донбасса», а вместе с ним и самый «раскрученный» закон №7163 «О реинтеграции Донбасса». Напомним, что столкновения в «Верховной раде» между нардепами из вышеуказанных радикальных националистических партий и БПП вызваны более радикальной идеологией экстремистского характера у первых, которая открыто предусматривает военную агрессию против Республики Крым.Несмотря на мнение националистов, законопроекты были благополучно приняты и подписаны Вальцманом (Порошенко). Тут же из Москвы послышались наполненные оптимизмом восхваления продлённого на 1 год законопроекта о так называемом «особом статусе». Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что «истечение срока действия законопроекта, вступившего в силу в 2014 году, вызывало у всех озабоченность», и его утверждение якобы стало гарантом выполнения «минского формата», ранее подписанного российской стороной. В реальности же обстоит всё куда более сложно и болезненно как для Москвы, так и непризнанных республик Новороссии.Первое, что необходимо отметить, это пункт «о необходимости вывода всех незаконных военизированных формирований с территории Донбасса», без выполнения которого ни о каком «особом статусе» не может быть и речи. Как известно, под этими формированиями подразумеваются корпуса Народной милиции ЛДНР, которые уже на протяжении 3 лет защищают республики от «хорватского сценария» зачистки с итоговым тотальным геноцидом русского населения со стороны украинских силовых структур. Также речь идёт о подразделениях регулярной армии России, которых, к большому сожалению, пока ещё нет на территории республик. Следовательно, Киев установил заведомо невыполнимые условия для реализации вышеуказанного законопроекта. Это и неудивительно, ведь составление каждого его пункта осуществлялось в согласовании с западноевропейскими и американскими спецслужбами. Один только этот пункт загоняет Россию и ЛДНР в жёсткие временные рамки по принятию ответных контрмер, среди которых без военных инструментов не обойтись, ведь ВСУ уже в обозримом будущем начнут получать от Польши, Канады, Испании и США военную помощь в виде летального вооружения, а также радиоэлектронного оборудования для повышения уровня сетецентризама в бою. Не будем забывать о втором чтении, где закон «О реинтеграции Донбасса» будет окончательно принят с некоторыми поправками, предусматривающими оспаривание российского суверенитета над Республикой Крым.В данных законопроектах «Минский формат» больше не фигурирует, как основополагающий инструмент для нормализации оперативно-тактической обстановки на линии соприкосновения; вместо этого они анонсируют передачу всех функций по уничтожению республик из рук СБУ в руки Объединённого оперативного штаба ВСУ, подчиняющегося Порошенко. Говоря более простым языком, Киев выходит из изжившего себя «Минска-2» и приступает к новой кровопролитной фазе эскалации на Донбасском ТВД, в которой не будет места ни Трёхсторонней контактной группе, ни «многообещающей» «нормандской четвёрке». Главным координирующим органом здесь может стать Пентагон, действующий совместно с Объединённым командованием ВС США в Европе. Крайне тревожный подтекст украинских законопроектов лаконично осветил происходящее российский политолог, публицист, а также уроженец города Шахтёрск Дмитрий Куликов. Он заявил, что от документов, принятых в парламенте «незалежной», «исходит запах пороха», а введение военного управления на основе оперативного штаба является ничем иным, как выходом из «Минска». Что ещё более интересно, то открыто признают это и в лагере противника, и не какие-то гоноровитые националисты, а известные провластные нардепы от «Блока Петра Порошенко».К примеру, одним из недавних перлов стало заявление депутата ВРУ от БПП Ивана Винника, сделанное для украинского телеканала ZIK. Член пропрезидентской партии, который лично голосовал за «филькину грамоту», якобы предусматривающую «особый порядок самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», отметил, что силовые структуры «незалежной» не под каким соусом не планируют выполнять пункты этого закона, а разработан он исключительно с целью «запудрить мозги европейским партнёрам», более того, ни один из его пунктов не может быть выполнен ни в ближайшей, ни в дальней перспективе.Подобные заявления, а также оперативно-тактическая ситуация на Донбасском ТВД делают Москве, Донбассу и России недвусмысленный намёк, что конструктива и мирного урегулирования не предвидится, и медвежий оскал показать всё же придётся, ведь геостратегическое кольцо вокруг РФ продолжает неумолимо сжиматься! Чего только стоит развёртывание 1-тысячного смешанного международного военного контингента в составе польских, румынских, немецких, итальянских и португальских военнослужащих, которые, по заявлению генсека НАТО Йенса Столтенберга, должны противостоять «российской угрозе» в литоральной зоне Причерноморья. Даже человек тактически не подкованный и не являющийся военным специалистом или экстрасенсом может обратить внимание, что стартовала милитаризация именно того участка Восточноевропейского ТВД, где появились все предпосылки к новой эскалации Молдавско-приднестровского конфликта; не заметить этого может только дилетант. Но вернёмся к теме Донбасса.Вспомните, как много внимания уделялось последней встрече советника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, которая состоялась в Белграде 7 октября 2017 года. Переговоры, позиционируемые в формате «сверки часов», прошли в полностью закрытом режиме в неизвестной точке города и без привычного для средств массовой информации пресс-подхода. Очевидно, что переговоры были весьма напряжёнными, и ни одна из сторон на уступки не пошла, ведь государства практически находятся на тропе войны. Владислав Сурков позднее отметил положительный итог переговоров, указывая на найденные точки соприкосновения по ранее предложенному Россией проекту резолюции ООН по Донбассу.В ту же очередь, и в этих, с виду позитивных, консультациях можно найти ряд серьёзных подвохов, ведь американцы уже давно поддержали украинский формат инициативы по размещению миротворческого контингента ООН на всей территории республик, включая российскую границу. Именно на них, по замыслу Белого дома, и возлагались бы функции по воспрещению военной поддержки НМ ЛДНР со стороны России во время генерального наступления украинских войсковых формирований. Изменять направленную в СБ ООН резолюцию под американский формат Россия уж точно не собирается, ведь этот шаг полностью «убьёт» наш геополитический авторитет и погубит жизни более чем 1,5 - 2 млн. человек населения Донбасса, а других «точек соприкосновения» с Штатами здесь не может быть по определению. Как следствие, сделанные заявления можно интерпретировать лишь как разумный манёвр для отвода внимания СМИ.Если бы переговоры реально привели к конструктивному результату, первым индикатором этого стало бы многократное снижение количества артиллерийских обстрелов прифронтовых Донецко-Макеевской и Горловско-Енакиевской агломераций. На деле же получили мощнейший вечерний удар из крупнокалиберной ствольной артиллерии по Горловке, в результате которого погиб 47-летний отец троих детей Виктор Дегай и были разрушены и повреждены более 10 жилых домов. Произошло это спустя ровно сутки после переговоров Суркова и Волкера. Вот вам и все «точки взаимопонимания»! Вместо попыток установить диалог с киевским быдлом через штатовских наставников уже давно пора осуществить наступательный бросок на западные оккупированные хунтой границы ЛДНР. Понимают это и в Москве, и в Луганске. Хорошо известно, что на данный момент ВСУ обладают 3-4-хкратным численным перевесом над корпусами НМ ЛДНР по личному составу и незначительным превосходством по количеству бронетехники и артиллерии. В то же время, по мотивированности бойцов, а также слаженности действий и тактическому опыту республиканцы заметно опережают ВСУ. На руку ВС Новороссии играет и то, что на юго-западном участке линии соприкосновения по линии «Докучаевск-Павлополь» украинские войсковые формирования имеют лишь один мощный рубеж укрепрайонов на западном берегу Кальмиуса.В случае активизации боевых действий, и после операции по обороне тонкого «Тельмановского перешейка» от танкового броска ВСУ, армии ДНР останется лишь выдавить противника из Волновахи и двигаться в юго-западном ОН с одновременным взятием в тактический котёл Мариуполя и выходом к крымской границе. Предсказать даже примерную дату эскалации конфликта на фоне столь непредсказуемых моментов на законодательном, геополитическом и оперативно-тактическом уровнях крайне сложно. Точно можно сказать лишь одно: действовать корпусам НМ ЛДНР нужно будет незамедлительно (после первых же попыток ВСУ прорвать противотанковые и артиллерийские рубежи республик), ведь уже к новому году Киев может получить первый транш военной помощи от США, Канады и Испании. Опасность того, что ВСУ в последствии могут получить «пробную» партию FGM-148 «Javelin» сохраняется. Ещё более серьёзная ситуация складывается с вероятным развёртыванием совместного испанско-украинского завода по производству мобильных 120-мм миномётов типа «Alakran». На первый взгляд может показаться, что никаких существенных преимуществ украинским боевикам данные миномёты не предоставят, но это совершенно не так.Детище испанской компании «Everis Aerospacial y Defensa S.L.U.» (AED), украинский вариант которого предлагают назвать UKR-MMS («Mobile Mortar System»), унифицируется практически с любым тяжёлым внедорожником (от «Toyota Land Cruiser» до «Land Rover Defender»).Выдвижной боевой модуль представлен 120-мм миномётом с дальностью действия до 9 - 10 км (в зависимости от типа снаряда), размещённым на раскладной платформе с угломестным и азимутальным гидравлическим и электромеханическим приводами наведения. Боевой модуль выдвигается и задвигается по скользящим рельсовым направляющим также благодаря гидравлическому приводу. Главным достоинством самоходного миномётного комплекса «Alakran» является возможность начала движения буквально через несколько секунд после выстрела. Учитывая высокие скоростные возможности внедорожника-платформы, в боевых условиях это может позволить уйти от контрбатарейного огня противника, оснащённого контрбатарейными РЛС артиллерийской разведки.Так, для уверенного поражения «Алакранов» артиллеристам НМ ЛДНР, помимо «Аистёнка» и «Зоопарка», потребуется сиюминутная оптико-электронная/радиолокационная информация от БПЛА или самолётов радиотехнической разведки, ведь за время полёта «ответки» украинские операторы «Алакрана» могут уехать от рассчитанной позиции достаточно далеко.