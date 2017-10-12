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Раскопанный Политех. Съёмка 17 сентября 2017 (Познавательное ТВ)

21:04. 12 октября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Съёмки раскопок здания Политехнического музея в Москве на Лубянской площади 17 сентября 2017.
История пишется по заказу власти, история меняется политиками, история переписывается учёными. Настоящая история многократно искажена и переделана. Каким было прошлое на самом деле – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…

Источник: www.youtube.com

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