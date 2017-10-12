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По-тихому

10:25. 12 октября 2017 Просмотров - 3 Нет комментариев Опубликовал:


В дополнение к переброске частей 4-й пехотной дивизии армии США в Восточную Европу http://colonelcassad.livejournal.com/3170289.html
Американцы продолжают наращивать свое военное присутствие в Восточной Европе.

Как сообщил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков, в Польшу «по-тихому» прибыла 2-я бронетанковая бригада США, которая развернулась там с бронетехникой в районе населенных пунктов Болеславец, Дравско-Поморске, Торунь, Сквежина и Жагань.

Конашенков при этом указал, что техника 3-й бронетанковой бригады (87 танков M1A1 Abrams, тяжелые самоходные гаубицы M109 Paladin, 144 БМП Bradley и еще около сотни единиц машин) территорию Польши так и не покинула.
«Де-факто в Польше и Прибалтике сейчас развернута уже не бригада, а механизированная дивизия ВС США, куда за два часа можно перебросить подготовленный личный состав с ближайшей американской базы в Европе Рамштайн», — сказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.
Как отметили в военном ведомстве, прикрытием для переброски американских подразделений стала «истерия о «русской угрозе» во время российско-белорусских учений «Запад-2017». Ее Конашенков назвал «мошеннически отыгранной информационной завесой операции Пентагона». Конашенков отметил, что после завершения учений «истерия в Восточной Европе сменилась штилем и амнезией».

http://www.rbc.ru/politics/12/10/2017/59df05a09a794787fc6c0f03 – цинк

Ниже, техника 3-й бригады армии США в Восточной Германии. Конец августа 2017.









Ниже, технbrf 2-й танковой бригады в Польше. Конец сентября 2017.















https://www.army.mil/article/194380/ – цинк

Ниже, танки и БМП 1-й пехотной дивизии. Разгрузка в Гданьске. Середина сентября 2017





















Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: армия сша, бронетехника, восточная европа, нато, польша, Россия, США, танки, фотографии
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