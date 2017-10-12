Письмо. Повышение радиационного фона в Европе

Здравствуйте, Татьяна!

В продолжение темы: https://www.gmx.net/magazine/wissen/radioaktivitaet-gemessen-experten-vermuten-quelle-suedlichen-ural-32567882

По данным “науки” источник излучения находится на южном Урале, и появился в последнюю неделю сентября. Что там фонит – всё ещё не понятно. АЭС – исключены, т.к. фонит только Ruthenium-106, а на АЭС этот изотоп не применяется. В оружии – тоже.

По времени совпадают сообщения о проблемах с коммерческим геостационарным спутником-ретранслятором “АМС-9″, который “висел” над территорией США и Мексики и ретранслировал спутниковый интернет.

https://www.heise.de/newsticker/meldung/Grosser-Satellit-zerbirst-in-dicht-besiedelter-Umlaufbahn-3760833.html

17 июня владелец потерял контроль над своим достаточно крупным спутником стоимостью около 38 млн. долларов и он (спутник) начал разваливаться на части. Владельцы других спутников на этой же орбите, которая очень популярна из-за того, что держать там спутники менее затратно, чем на других орбитах, беспокоятся о том, что отвалившиеся части АМС-9 могут повредить другие спутники. Спутник АМС-9 “висел” на геостационаре уже как 14 лет. На этой же орбите находятся ещё около 500 других спутников.

Ruthnium-106 используется в источниках питания спутников. Могло ли что-нибудь достаточно крупное “свалиться с неба” не сгорев в плотных слоях атмосферы – пока не известно.

По крайней мере, в восточной Германии излучение чрезвычайно слабое (значительно ниже естественного фона) и зафиксировано вообще лишь потому, что излучение Ruthenium-106 в этих краях практически не встречается из-за очень серьёзных мер безопасности и контроля за источниками излучения в медицине, где он кроме спутников ещё используется.

Так что Украина в этот раз (к счастью!) мимо.

С уважением, Д.