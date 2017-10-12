Осень – лирика

Прозрачных облаков спокойное движенье,



Как дымкой солнечный перенимая свет,



То бледным золотом, то мягкой синей тенью



Окрашивает даль. Нам тихий свой привет



Шлет осень мирная. Ни резких очертаний,



Ни ярких красок нет. Землей пережита



Пора роскошных сил и мощных трепетаний;



Стремленья улеглись; иная красота



Сменила прежнюю; ликующего лета



Лучами сильными уж боле не согрета,



Природа вся полна последней теплоты;



Еще вдоль влажных меж красуются цветы,



А на пустых полях засохшие былины



Опутывает сеть дрожащей паутины;



Кружася медленно в безветрии лесном,



На землю желтый лист спадает за листом…

-

Осень. Обсыпается весь наш бедный сад,



Листья пожелтевшие по ветру летят;



Лишь вдали красуются, там, на дне долин,



Кисти ярко – красные вянущих рябин.

Весело и горестно сердцу моему,



Молча твои рученьки грею я и жму,



В очи тебе глядючи, молча слезы лью,



Не умею высказать, как тебя люблю.



--

А.К Толстой

Есть в осени первоначальной



Короткая, но дивная пора —



Весь день стоит как бы хрустальный,



И лучезарны вечера…



Пустеет воздух, птиц не слышно боле,



Но далеко еще до первых зимних бурь



И льется чистая и теплая лазурь



На отдыхающее поле…

--

Ф.Тютчев

Вот и осень, отшумело лето,



Отступило, гордо хлопнув дверью.



Смыв забавы ультрафиолета,



Заражаюсь красно-желтой ленью.

Повинуюсь, вряд ли сожалея,



Утомляют праздники с годами,



Мне теперь уж во сто крат милее



Шорох павших листьев под ногами.

Налетайте, ничего не жалко,



Не браня дождливую погоду,



На пылающих аллеях парка



Обретаю нынче я свободу.

-

Осень. Сказочный чертог,

Всем открытый для обзора.



Просеки лесных дорог,



Заглядевшихся в озёра.

Как на выставке картин:



Залы, залы, залы, залы



Вязов, ясеней, осин



В позолоте небывалой.

Липы обруч золотой —



Как венец на новобрачной.



Лик березы — под фатой



Подвенечной и прозрачной.

Погребённая земля



Под листвой в канавах, ямах.



В жёлтых кленах флигеля,



Словно в золочёных рамах.

Где деревья в сентябре



На заре стоят попарно,



И закат на их коре



Оставляет след янтарный.

Где нельзя ступить в овраг,



Чтоб не стало всем известно:



Так бушует, что ни шаг,



Под ногами лист древесный.

Где звучит в конце аллей



Эхо у крутого спуска



И зари вишнёвый клей



Застывает в виде сгустка.

Осень. Древний уголок



Старых книг, одежд, оружья,



Где сокровищ каталог



Перелистывает стужа.



--

Борис Пастернак