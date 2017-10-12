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Мистические совпадения Октябрьской революции

19:53. 12 октября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Столетие Октябрьской революции не могло не вызвать интерес к этому событию со стороны эзотериков. Действительно, в октябрьском перевороте можно проследить массу мистических совпадений. Да и гороскоп революции тоже очень странный. Почему именно в ночь на 26 октября совершился переворот? Это был 21 лунный день, когда безумие овладевает толпой и вампиры берут власть. Даже карты Таро предсказали символические картинки: башню – символ всеобщего разрушения, страшный суд и другие. А главное, у «верховного красного мага» Льва Троцкого, изучавшего масонские ритуалы, 26 октября был день рождения. Мистические корни Мавзолея и кабаллистическая символика большевиков.

Метки: мистика, революция
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