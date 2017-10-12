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Кто управляет человеческими зомби? (Познавательное ТВ, Михаил Величко)

14:54. 12 октября 2017 Просмотров - 79 Нет комментариев Опубликовал:

Михаил Величко: Кто управляет человеческими зомби? Часть из рассказа Михаила Величко “Беседы о жизни 8″: https://youtu.be/ZXtpw8Chlp8
На разных уровнях управленческой пирамиды находятся люди с разными типом психики.
Познавательное ТВ – образовательное телевидение для тех, кто хочет понять тайны политики и глобального управления, разобраться с секретами денег и мировых банкиров, выяснить, кто стоит за возникновением государств и падением империй. Смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…

Источник: www.youtube.com

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