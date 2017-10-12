Кто управляет человеческими зомби? (Познавательное ТВ, Михаил Величко)

Михаил Величко: Кто управляет человеческими зомби? Часть из рассказа Михаила Величко “Беседы о жизни 8″: https://youtu.be/ZXtpw8Chlp8

На разных уровнях управленческой пирамиды находятся люди с разными типом психики.

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Источник: www.youtube.com