Кому не нравится возрождение военной мощи России

Недавно одно российское издание, ориентированное на бизнесменов и либеральную аудиторию, посчитало цену сирийского похода авианосной группы во главе с «Адмиралом Кузнецовым» к берегам Сирии. Подтекст был очевиден: вот как возмутительно разбазариваются деньги налогоплательщиков. В статье это прямо сказано не было, но на телеканале, входящем в один с газетой медиахолдинг, уже было.С точки зрения издания, расходы эти включали цену двух утопленных истребителей, продуктов питания экипажей кораблей и денежные надбавки для матросов и офицеров, стоимость корабельного и авиационного топлива.Разберемся с ценамиЦена погибшего МиГ-29К была приравнена к цене экспортного варианта данного самолета, что неправильно – для российских Вооруженных сил (ВС) он стоит заметно дешевле. Цена погибшего Су-33 была просто приравнена к цене МиГ-29К, что еще неправильнее. С одной стороны, Су-33 (производная от Су-27) дороже МиГ-29. С другой стороны, сейчас Су-33 имеет, видимо, некую формальную остаточную цену, но его рыночная цена равна нулю: этот самолет изготовлен в 1993 году и находится накануне списания (именно для замены Су-33 и производятся МиГ-29К). Куда-либо его продать невозможно даже теоретически. Таким образом, суммарная цена двух погибших самолетов завышена раза примерно в три.Остальные статьи расходов на поход, возможно, посчитаны правильно, но они сами вызывают, мягко говоря, недоумение.Например, цена питания. А если бы корабли в Сирию не ходили, моряки не питались бы? Интересная логика. Причем авторы исследования догадываются, что, оставшись в Североморске, моряки получали бы денежное довольствие, поскольку оно в расходы не включено. Но включены надбавки за поход. А это вызывает уже не недоумение, а совсем другие чувства. Российские граждане (и, кстати, российские потребители) получили дополнительные деньги, причем не из воздуха, как множество людей, причастных к современному бизнесу, а за реальный тяжелейший труд. Это плохо, да?Что касается корабельного и авиационного топлива, то оно действительно не было бы истрачено, если бы поход не состоялся. Но дело в том, что если корабли гниют у стенки, а самолеты на аэродромах и в ангарах – вот это и есть настоящее преступное разбазаривание средств налогоплательщиков. Если же корабли и самолеты задействованы в боевой подготовке, это означает, что деньги налогоплательщиков расходуются правильно. Тем более правильно они расходуются, если ВС страны ведут необходимую этой стране войну, причем ведут успешно. Поэтому поход группы «Кузнецова» – это олицетворение совершенно правильного использования государственных средств, что у нас вообще-то случается нечасто. Несмотря даже на то, что оба самолета были потеряны из-за серьезных организационно-технических недостатков. Но и такой опыт может быть получен только на практике. И лучше потерять эти самолеты в такой боевой ситуации, когда эти потери не являются критическими и не грозят разгромом самого авианосного соединения.Бесконечные споры ни о чемПриведенные здесь рассуждения весьма элементарны, но огромное количество граждан РФ, в основном хорошо образованных, почему-то этого не понимают. Видимо, не зря Солженицын ввел когда-то термин «образованщина». И бесконечно идут в определенных кругах российского общества разговоры о том, что наши нынешние военные расходы непомерны и что надо значительную часть этих средств направить на образование, медицину,просто омертвить в различных стабфондах или в иностранных ценных бумагах. Подобные настроения, в частности, весьма сильны в экономическом блоке правительства.Интересно, что очень большая доля тех, кто сейчас высказывает такую точку зрения, всего 10 лет назад проклинали власть за нечто прямо противоположное – за развал армии и флота. А про образование и медицину никто из них не вспоминал в ту пору, когда расходы как на них, так и на Вооруженные силы были гораздо ниже, чем сейчас. В связи с этим появляется сильнейшее подозрение, что значительной части этих людей надо просто проклинать власть за что угодно, это самоцель. И состояние социальной сферы их совершенно не волнует, а очень не нравится то, что Россия стала сильнее.Успехов не много, но они судьбоносныУ высшей власти постсоветской России успехов немного, причем почти все эти успехи пришлись на начало 90-х годов. Это сохранение территориальной целостности России (шансы на развал вслед за СССР у нее были колоссальными, о чем сейчас все старательно забыли), ядерного арсенала и статуса постоянного члена Совбеза ООН (шансы потерять и то, и другое также были колоссальными, об этом тоже все забыли, проклиная лихие 90-е). А также запуск рыночных механизмов и наполнение товарного рынка.В ХХI веке единственным успехом было «замирение» Чечни (ситуация в республике, конечно, далека от идеальной, но качественно лучше, чем была до 1999 года). Другим успехом можно было бы считать значительный рост благосостояния большей части населения, но это было обусловлено, во-первых, теми самыми рыночными механизмами, запущенными в начале 90-х, а во-вторых, очень удачной нефтегазовой конъюнктурой, которую создали не российские власти. И как только ухудшилась конъюнктура, упало и благосостояние.И вот теперь у власти появился успех действительно серьезный – восстановление военного потенциала страны. Его следствием стали геополитические успехи – Крым и Сирия. Убить это своими руками не просто глупо – преступно.Приходится в очередной раз повторять прописные истины – Вооруженные силы выполняют важнейшие экономические функции. Во-первых, они защищают страну вообще и ее экономику в частности от внешней агрессии, ущерб от которой будет выше, чем экономия на военных расходах. Во-вторых, Вооруженные силы способствуют укреплению геополитических позиций страны, вместе с которыми обязательно укрепляются и экономические позиции. Никому еще не принесла счастья экономия на военных расходах (по крайней мере о подобных примерах ничего не известно), а вот примеров несчастья от экономии – очень много. Самый яркий и свежий пример – Украина, но и Европа недалеко от нее ушла. Британский министр обороны обозвал вышеупомянутый поход «Кузнецова» «позорным». Ни с какой точки зрения ничего позорного в этом походе не было, здесь налицо явная «оговорка по Фрейду». Министр обороны прекрасно понимает, что «позор» – это нынешнее состояние британских ВС в целом и ВМС (которые когда-то вполне реально «правили морями») в частности, что стало естественным следствием бесконечной экономии. Отсюда столь нервная и глупая реакция.Преступление без наказанияЕсть у данной проблемы еще один аспект. Автор данной статьи не разбирается в медицине и практически не соприкасается с ней, но от тех, кто разбирается и соприкасается, не услышал ни одного положительного отзыва о нынешней реформе медицины. А вот слова «преступление» и даже «геноцид» применительно к этой реформе слышал неоднократно.Прямого отношения к сфере образования автор также не имеет, но с ее «продуктами» встречается регулярно. В подавляющем большинстве случаев эти «продукты», то есть старшие школьники, студенты и недавние выпускники, производят чудовищное впечатление в смысле полного отсутствия каких-либо знаний. И это означает, что если сегодня деньги отнять у армии и отдать их медицине и образованию, армии у нас снова не будет, а медицины и образования по-прежнему не будет. Формально все это будет, но именно формально. Систему нужно финансировать в том случае, если она работает эффективно. Если этого нет, то вложенные в нее деньги будут просто выброшены. Лучше уж тогда их, на самом деле, вложить в какой-нибудь стабфонд. Соответственно медицина и образование сначала должны заработать, а потом требовать денег, а не наоборот. Здесь категорически недопустимо путать причину и следствие.Поэтому было бы очень хорошо оставить наконец нашу армию в покое. По большому счету это единственное хорошее, что у нас сегодня есть. Сэкономьте на чем-нибудь другом. Например, на тех сферах бизнеса, которые извлекают деньги из воздуха. Или на коррупции. Тогда нам на две армии хватит. И на медицину и образование еще останется.

Источник: nashaplaneta.su