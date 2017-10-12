Когда расширялась Земля. Видеоверсия

Иногда мои статьи не остаются без внимания видеоблогеров. Благодаря им эти работы находят зрителя и слушателя в youtube. За этот труд – им отдельная благодарность.На этот раз была озвучена статья в двух частях:Если у кого-то нет времени вникать в тексты, читая статьи – можно сделать это с большим комфортом, прослушав текст и посмотрев видеоряд.

Источник: sibved.livejournal.com