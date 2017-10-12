ИМПЕРИЯ. МОНЕТЫ ГОВОРЯТ. Единая система счисления.
07:17. 12 октября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Оригинал взят у vaduhan_08 в ИМПЕРИЯ. МОНЕТЫ ГОВОРЯТ. Единая система счисления.
Монеты интересная штука, начеканить на монете можно все что угодно и написать, однако основные функции монеты от этого не изменятся, если соблюсти одно условие. https://vaduhan-08.livejournal.com/333130.html
Так я начал копаться в монетах предполагаемой мировой империи, назовем её условно "Древний Рим" (дальше ДР). Единая империя подразумевает единую монетную систему, единый вес монеты, а вот стоимость металла может колебаться во времени и пространстве, однако монета как платежное средство не утратит своих свойств. Но оказалось, что вес монеты имеет глобальное значение и это значения я, честно сказать, не сразу понял. Вес разных монет разных эпох оказался совершенно разным, мне привыкшему к десятичной системе счисления было не понятно чем же регулируется вес монеты. Есть такое понятие как "монетная стопа" – это нумизматический термин, которым обозначается точное количество монет одного и того же номинала, которое может быть отчеканено из определённой весовой единицы металла. Соответствие реального значения монетной стопы прописанной величине может быть проверено по соотношению средней массы монеты и весовой единицы. Допустимое отклонение от прописанной массы монеты — ремедиум. По монетной стопе в соответствии с масштабом цен можно было вычислить массу монеты конкретного номинала. Например, для медных монет Российской империи чеканки 1810—1830 годов монетная стопа составляла 24 рубля из одного пуда (16 380 граммов) меди, поэтому прописанная масса копеек в это время составляла 16380/24/100 = 6,825 грамма.
Двадцать четыре рубля из одного пуда – именно эта фраза ключевая! Почему именно 24 рубля? Не пятьдесят не сто а двадцать четыре?
Вот вес пуда или фунта может быть разным, а отсюда и вес монеты но число 24 остается неизменным. Фунт например в британской мерных счислениях бывал разной категории, да и в русской то же, были аптекарские фунты, артиллерийские и так далее. Эталоном для фунта могло быть разное в разное время, САМОЕ ГЛАВНОЕ ЗДЕСЬ ЭТО ДВЕНАДЦАТЕРИЧНАЯ СИСТЕМА СЧИСЛЕНИЯ!!!
Вот например как рассчитывался эталон массы в Российской империи…
"В Указе от 11 октября 1835 года «О системе Российских мер и весов» говорится:
Принять за основную единицу Российского веса образцовый (фунт), сделанный комиссией согласно с выведенным результатом, что российский или английский кубический дюйм воды при температуре 13 1/3° Реомюра в безвоздушном пространстве весит 368,361 долю, или что объём российского фунта той же воды равен 25,019 английским кубическим дюймам, что составляет совершенное равенство с известным золочёным фунтом Санкт-Петербургского монетного двора, сделанным в 1747 г. и служащим с того времени основанием Российской монетной системы."
Странные дроби да?
Это так называемые "Римские дроби" – Минуции — римские двенадцатеричные дроби, представляющие подразделения 1/12 по двоичной системе. Первоначально они составляли метрологическую систему, состоящую из подразделений монетной единицы асс, которой была медная монета весом около фунта. Асс подразделялся на 12 унций, унция на 2 семунции, на 4 сициликуса, на 6 секстул, на 12 димидий секстул (полусекстул) и на 24 скрупулов. Вместе с отдельным названием каждое из этих подразделений имело и особый знак. Так, сама единица асс обозначалась вертикальной чертой, унция горизонтальной, а также точкой или кружком с горизонтальным диаметром; семунция — буквой L и её видоизменениями и т. д. Также обозначались отдельными названиями и особыми письменными знаками и числа унций от 11 до 2 включительно. Упомянутыми знаками для чисел 2—5 унций были повторения в соответствующем числе раз знака унции, для числа 6 унций буква S, для следующих чисел та же буква S с присоединением к ней знака соответствующего меньшего числа. Вся система представлялась таким образом в следующем виде."
Я думаю стоит поподробнее остановиться на двенадцатеричной системе счисления… нам сейчас, привыкшим к десятеричной, многое сложно понять именно от того, что мы вышли умом из этого.
…"Двенадцатеричная система счисления — позиционная система счисления с основанием 12. Используются цифры 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B. Существует другая система обозначения, где для недостающих цифр используют не A и B, а T (от англ. ten, десять) или D (от лат. decem, фр. dix, десять) или X (римское десять), а также E (от англ. eleven, одиннадцать) или O (от фр. onze, одиннадцать). Кроме того, на Западе иногда вместо A используют перевёрнутую двойку (Turned digit two.svg, U+218A ↊ turned digit two) и вместо B перевёрнутую тройку (Turned digit three.svg , U+218B ↋ turned digit three).
Число 12 могло бы быть очень удобным основанием системы счисления, так как оно делится нацело на 2, 3, 4 и 6, в то время как число 10 — основание десятичной системы счисления — делится нацело лишь на 2 и 5."
Многие записи на эту тему несут интересный подлог, вот например даже эта фраза из Вики про цыфры и ноль – цифры НОЛЬ в двенадцатеричной системе счисления просто не было! Ноль не нужен – десятка изображалась буквой А например, сами же пишут!https://ru.wikipedia.org/wiki/Двенадцатеричная_система_счисления
В статье выдвинута версия, что счет такой странный пошел от счета по фалангам пальцев…
Может быть считать по фалангам возможно и удобно, но счет на мой взгляд пошел от желания разделить целое на части, то есть от дробей!
Как разделить целое на части? Проще всего это представить в виде деления круга на части. Скорее всего это пошло от деления солнечного круга на 12 частей и так далее, этот круг у нас постоянно на циферблате перед глазами. Круг можно разделить на равные части просто палкой и веревкой, ну если хотите – циркулем!
Когда я писал посты про историю церкви и календаря, предполагая, что седьмой день недели появился совсем недавно а раньше было шесть дней, у меня были только косвенные данные, прямых не было. Но вот сейчас мне становится хорошо понятным деление недели на шесть дней. В двенадцатеричной системе цифры пять и семь очень не удобны https://vaduhan-08.livejournal.com/261776.html
Вот тут подробнее и интереснее – http://zestlessons.narod.ru/number/syst_poz4.htm
Но самый главный вопрос – а когда же ввели в обиход десятеричную систему счисления?
А вот когда – Латинский монетный союз или Латинский валютный союз (фр. L’Union monétaire latine, англ. The Latin Monetary Union (LMU), нем. Lateinische Münzunion, греч. Λατινική Νομισματική Ένωση, исп. Unión Monetaria Latina, итал. Unione monetaria latina) — монетный союз, основанный 23 декабря 1865 года с целью унификации нескольких европейских монетных систем.
Если верить официальной версии то метрическая система была принята не просто и в очень интересное время – Метрическая система выросла из постановлений, принятых Национальным собранием Франции в 1791 и 1795 годах по определению метра как одной десятимиллионной доли одной четверти земного меридиана от Северного полюса до экватора (Парижский меридиан).
Декретом, изданным 4 июля 1837 года, метрическая система была объявлена обязательной к применению во всех коммерческих сделках во Франции. Она постепенно вытеснила местные и национальные системы в других странах Европы и была законодательно признана как допустимая в Великобритании и США.https://ru.wikipedia.org/wiki/Метрическая_система_мер
В реальности же это вылилось в первую очередь в денежной реформе в виде "Латинского союза" в 1863 году.
Как это можно применить к оценке реальности истории, да очень просто – если стопа монеты рассчитана в десятеричной системе значит она напечатана после 1863 года! Ну условно возьмем Францию за самое передовое государство в этом плане…
Например франки Наполеона №3 рассчитаны в десятеричной системе, а вот луйдор еще в римской, промежуточное положение занимают монеты Наполеона Бонапарта, но это отдельная песня.
Российские монеты -
Приведём порядок изменений монетной стопы в период с 1700 года по 1917 год:
1700 – 1702 годы – 12 рублей 80 копеек из пуда меди;
1702 – 1704 годы – 15 рублей 44 копейки;
1704 – 1718 годы – 20 рублей;
1718 – 1730 годы – 40 рублей;
1730 – 1755 годы – 10 рублей;
1755 – 1757 годы – 8 рублей;
1757 – 1762 годы – 16 рублей;
1762 – 1763 годы – 32 рублей;
1763 – 1810 годы – 16 рублей;
1810 – 1832 годы – 24 рублей;
1832 – 1840 годы – 32 рублей;
1840 – 1849 годы – 16 рублей;
1849 – 1867 годы – 32 рублей;
1867 – 1917 годы – 50 рублей.
Все очень наглядно – там где стопа считается в десятеричной системе то подделка!
Так что… вот так вот, опять переломный момент – начало 19 века, 20е – 30е годы, а потом уже новая история!
Я конечно пока только начал копаться, но могу предположить, что все даты записанные в десятеричной системе подлог, все карты записанные в десятеричной системе подлог и так далее, но наверное это слишком круто?? Хотя еще совсем недавно циферки на циферблате часов писали именно римские и ни кто не удивлялся!
ПС: я тут ради эксперимента слегка копнул древнейшие китайские меры весов и длин – десятеричные и только в конце 19 века британские с их фунтами и прочими римскими причудами.
Да вот еще… Толкиен про эльфов писал, что те пользовались двенадцатеричной системой… надо перечитать :::-))))
Так я начал копаться в монетах предполагаемой мировой империи, назовем её условно "Древний Рим" (дальше ДР). Единая империя подразумевает единую монетную систему, единый вес монеты, а вот стоимость металла может колебаться во времени и пространстве, однако монета как платежное средство не утратит своих свойств. Но оказалось, что вес монеты имеет глобальное значение и это значения я, честно сказать, не сразу понял. Вес разных монет разных эпох оказался совершенно разным, мне привыкшему к десятичной системе счисления было не понятно чем же регулируется вес монеты. Есть такое понятие как "монетная стопа" – это нумизматический термин, которым обозначается точное количество монет одного и того же номинала, которое может быть отчеканено из определённой весовой единицы металла. Соответствие реального значения монетной стопы прописанной величине может быть проверено по соотношению средней массы монеты и весовой единицы. Допустимое отклонение от прописанной массы монеты — ремедиум. По монетной стопе в соответствии с масштабом цен можно было вычислить массу монеты конкретного номинала. Например, для медных монет Российской империи чеканки 1810—1830 годов монетная стопа составляла 24 рубля из одного пуда (16 380 граммов) меди, поэтому прописанная масса копеек в это время составляла 16380/24/100 = 6,825 грамма.
Двадцать четыре рубля из одного пуда – именно эта фраза ключевая! Почему именно 24 рубля? Не пятьдесят не сто а двадцать четыре?
Вот вес пуда или фунта может быть разным, а отсюда и вес монеты но число 24 остается неизменным. Фунт например в британской мерных счислениях бывал разной категории, да и в русской то же, были аптекарские фунты, артиллерийские и так далее. Эталоном для фунта могло быть разное в разное время, САМОЕ ГЛАВНОЕ ЗДЕСЬ ЭТО ДВЕНАДЦАТЕРИЧНАЯ СИСТЕМА СЧИСЛЕНИЯ!!!
Вот например как рассчитывался эталон массы в Российской империи…
"В Указе от 11 октября 1835 года «О системе Российских мер и весов» говорится:
Принять за основную единицу Российского веса образцовый (фунт), сделанный комиссией согласно с выведенным результатом, что российский или английский кубический дюйм воды при температуре 13 1/3° Реомюра в безвоздушном пространстве весит 368,361 долю, или что объём российского фунта той же воды равен 25,019 английским кубическим дюймам, что составляет совершенное равенство с известным золочёным фунтом Санкт-Петербургского монетного двора, сделанным в 1747 г. и служащим с того времени основанием Российской монетной системы."
Странные дроби да?
Это так называемые "Римские дроби" – Минуции — римские двенадцатеричные дроби, представляющие подразделения 1/12 по двоичной системе. Первоначально они составляли метрологическую систему, состоящую из подразделений монетной единицы асс, которой была медная монета весом около фунта. Асс подразделялся на 12 унций, унция на 2 семунции, на 4 сициликуса, на 6 секстул, на 12 димидий секстул (полусекстул) и на 24 скрупулов. Вместе с отдельным названием каждое из этих подразделений имело и особый знак. Так, сама единица асс обозначалась вертикальной чертой, унция горизонтальной, а также точкой или кружком с горизонтальным диаметром; семунция — буквой L и её видоизменениями и т. д. Также обозначались отдельными названиями и особыми письменными знаками и числа унций от 11 до 2 включительно. Упомянутыми знаками для чисел 2—5 унций были повторения в соответствующем числе раз знака унции, для числа 6 унций буква S, для следующих чисел та же буква S с присоединением к ней знака соответствующего меньшего числа. Вся система представлялась таким образом в следующем виде."
Я думаю стоит поподробнее остановиться на двенадцатеричной системе счисления… нам сейчас, привыкшим к десятеричной, многое сложно понять именно от того, что мы вышли умом из этого.
…"Двенадцатеричная система счисления — позиционная система счисления с основанием 12. Используются цифры 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B. Существует другая система обозначения, где для недостающих цифр используют не A и B, а T (от англ. ten, десять) или D (от лат. decem, фр. dix, десять) или X (римское десять), а также E (от англ. eleven, одиннадцать) или O (от фр. onze, одиннадцать). Кроме того, на Западе иногда вместо A используют перевёрнутую двойку (Turned digit two.svg, U+218A ↊ turned digit two) и вместо B перевёрнутую тройку (Turned digit three.svg , U+218B ↋ turned digit three).
Число 12 могло бы быть очень удобным основанием системы счисления, так как оно делится нацело на 2, 3, 4 и 6, в то время как число 10 — основание десятичной системы счисления — делится нацело лишь на 2 и 5."
Многие записи на эту тему несут интересный подлог, вот например даже эта фраза из Вики про цыфры и ноль – цифры НОЛЬ в двенадцатеричной системе счисления просто не было! Ноль не нужен – десятка изображалась буквой А например, сами же пишут!https://ru.wikipedia.org/wiki/Двенадцатеричная_система_счисления
В статье выдвинута версия, что счет такой странный пошел от счета по фалангам пальцев…
Может быть считать по фалангам возможно и удобно, но счет на мой взгляд пошел от желания разделить целое на части, то есть от дробей!
Как разделить целое на части? Проще всего это представить в виде деления круга на части. Скорее всего это пошло от деления солнечного круга на 12 частей и так далее, этот круг у нас постоянно на циферблате перед глазами. Круг можно разделить на равные части просто палкой и веревкой, ну если хотите – циркулем!
Когда я писал посты про историю церкви и календаря, предполагая, что седьмой день недели появился совсем недавно а раньше было шесть дней, у меня были только косвенные данные, прямых не было. Но вот сейчас мне становится хорошо понятным деление недели на шесть дней. В двенадцатеричной системе цифры пять и семь очень не удобны https://vaduhan-08.livejournal.com/261776.html
Вот тут подробнее и интереснее – http://zestlessons.narod.ru/number/syst_poz4.htm
Но самый главный вопрос – а когда же ввели в обиход десятеричную систему счисления?
А вот когда – Латинский монетный союз или Латинский валютный союз (фр. L’Union monétaire latine, англ. The Latin Monetary Union (LMU), нем. Lateinische Münzunion, греч. Λατινική Νομισματική Ένωση, исп. Unión Monetaria Latina, итал. Unione monetaria latina) — монетный союз, основанный 23 декабря 1865 года с целью унификации нескольких европейских монетных систем.
Если верить официальной версии то метрическая система была принята не просто и в очень интересное время – Метрическая система выросла из постановлений, принятых Национальным собранием Франции в 1791 и 1795 годах по определению метра как одной десятимиллионной доли одной четверти земного меридиана от Северного полюса до экватора (Парижский меридиан).
Декретом, изданным 4 июля 1837 года, метрическая система была объявлена обязательной к применению во всех коммерческих сделках во Франции. Она постепенно вытеснила местные и национальные системы в других странах Европы и была законодательно признана как допустимая в Великобритании и США.https://ru.wikipedia.org/wiki/Метрическая_система_мер
В реальности же это вылилось в первую очередь в денежной реформе в виде "Латинского союза" в 1863 году.
Как это можно применить к оценке реальности истории, да очень просто – если стопа монеты рассчитана в десятеричной системе значит она напечатана после 1863 года! Ну условно возьмем Францию за самое передовое государство в этом плане…
Например франки Наполеона №3 рассчитаны в десятеричной системе, а вот луйдор еще в римской, промежуточное положение занимают монеты Наполеона Бонапарта, но это отдельная песня.
Российские монеты -
Приведём порядок изменений монетной стопы в период с 1700 года по 1917 год:
1700 – 1702 годы – 12 рублей 80 копеек из пуда меди;
1702 – 1704 годы – 15 рублей 44 копейки;
1704 – 1718 годы – 20 рублей;
1718 – 1730 годы – 40 рублей;
1730 – 1755 годы – 10 рублей;
1755 – 1757 годы – 8 рублей;
1757 – 1762 годы – 16 рублей;
1762 – 1763 годы – 32 рублей;
1763 – 1810 годы – 16 рублей;
1810 – 1832 годы – 24 рублей;
1832 – 1840 годы – 32 рублей;
1840 – 1849 годы – 16 рублей;
1849 – 1867 годы – 32 рублей;
1867 – 1917 годы – 50 рублей.
Все очень наглядно – там где стопа считается в десятеричной системе то подделка!
Так что… вот так вот, опять переломный момент – начало 19 века, 20е – 30е годы, а потом уже новая история!
Я конечно пока только начал копаться, но могу предположить, что все даты записанные в десятеричной системе подлог, все карты записанные в десятеричной системе подлог и так далее, но наверное это слишком круто?? Хотя еще совсем недавно циферки на циферблате часов писали именно римские и ни кто не удивлялся!
ПС: я тут ради эксперимента слегка копнул древнейшие китайские меры весов и длин – десятеричные и только в конце 19 века британские с их фунтами и прочими римскими причудами.
Да вот еще… Толкиен про эльфов писал, что те пользовались двенадцатеричной системой… надо перечитать :::-))))
Источник: mylnikovdm.livejournal.com