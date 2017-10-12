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Даария – Северная прародина человечества

17:14. 12 октября 2017 Просмотров - 85 Нет комментариев Опубликовал:

20 сентября 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошёл живой эфир на тему “Даария – Северная Прародина человечества и первая луна Земли – Леля”. Автор–сказитель – Виктор Максименков В эфире мы рассмотрели тему: “Даария – ПРАРОДина человечества и первая луна Земли – Леля”, познакомили слушателей с тем городом в России, и пирамидой в нём, которому уже 110 000 лет. Также напомнили про письменность, которая использовалась нашими предками более 110 000 лет назад. И поведали о материальных свидетельствах той катастрофы, которую пережили наши предки 110 000 лет назад. Статья Виктора Максименкова – “Даария – Северная Прародина человечества и первая луна Земли – Леля. Возврат из бездны моря и тьмы тысячелетий. Город и пирамида в России возрастом 110000 лет. < ![CDATA[]]>https://cont.ws/@divo2006/636306< ![CDATA[]]> Видеоролик В. Максименкова – “Даария и первая Луна земли Леля. Город и пирамида в России возрастом 110000 лет”. < ![CDATA[]]>https://www.youtube.com/watch?v=8h5PE…< ![CDATA[]]> Эти и другие важные вопросы будут озвучены в предстоящей передаче 20 сентября 2017 в 20 часов по Москве. Надеемся с вашей помощью более подробно раскрыть тему предстоящей передачи посредством чата сайта slavmir.org Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше! Быть ДОБРУ!


Источник: www.kramola.info

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