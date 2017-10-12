Даария – Северная прародина человечества
20 сентября 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошёл живой эфир на тему “Даария – Северная Прародина человечества и первая луна Земли – Леля”. Автор–сказитель – Виктор Максименков В эфире мы рассмотрели тему: “Даария – ПРАРОДина человечества и первая луна Земли – Леля”, познакомили слушателей с тем городом в России, и пирамидой в нём, которому уже 110 000 лет. Также напомнили про письменность, которая использовалась нашими предками более 110 000 лет назад. И поведали о материальных свидетельствах той катастрофы, которую пережили наши предки 110 000 лет назад. Статья Виктора Максименкова – “Даария – Северная Прародина человечества и первая луна Земли – Леля. Возврат из бездны моря и тьмы тысячелетий. Город и пирамида в России возрастом 110000 лет. < ![CDATA[
Источник: www.kramola.info