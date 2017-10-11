Тайная история сорокалетнего союза США и Саудовской Аравии

Конспект расследования Bloomberg

Даниил Сотников

В 1974 году США заключили тайное соглашение с Саудовской Аравией, по которому Штаты покупали у саудитов нефть, а королевство в ответ инвестировало в госдолг США. Bloomberg удалось выяснить, как в разгар нефтяной войны США заключили сделку, изменившую отношения между двумя странами на следующие 40 лет, и зачем страны держали это в тайне.

В 1974 году экономика США столкнулась с угрозой реальной рецессии.

6 октября 1973 года началась война между Израилем и Египтом с Сирией. 13 октября 1973 года министры нефти арабских стран собрались в Кувейте и решили каждый месяц сокращать добычу нефти на 5 процентов до тех пор, пока израильские войска не будут полностью выведены с захваченных территорий. На практике же Саудовская Аравия и Кувейт сразу уменьшили добычу нефти более чем на 10 процентов. 20—22 октября арабские страны одна за другой объявили о прекращении поставок нефти Соединенным Штатам, снабжавшим Израиль оружием, а вскоре и Голландии, которая заняла произраильскую позицию. Добыча жидкого горючего в арабских странах уменьшилась почти на одну треть.

Под предлогом растущих затрат нефтяные компании США стали существенно повышать цены на бензин и дизельное топливо, а также на авиационный керосин. Специально созданная федеральная комиссия представила сенату свой нашумевший доклад, согласно которому двадцать американских корпораций, монополизировавших производство и очистку нефти, а также распределение нефтепродуктов, прямо обвинялись в том, что в целях наживы они искусственно создают перебои со снабжением бензином. Прокурор штата Флорида потребовал, чтобы против нефтяных монополий был применен антимонопольный закон. Федеральное большое жюри в Лос-Анджелесе в свою очередь обвинило нефтяные компании в разного рода махинациях. В 1973 году цена на нефть поднялась на 70 % с трёх долларов за баррель до пяти. В течение следующего года цена на нефть поднялась до двенадцати долларов, фондовый рынок рухнул, инфляция разогналась, экономика вошла в штопор.

В июле 1974 года в Саудовскую Аравию с официальным визитом прибыл Уильям Саймон, недавно назначенный министром финансов США. Официально это был тур «экономической дипломатии» по Европе и Ближнему Востоку. Настоящая цель поездки держалась в строгом секрете — даже в окружении президента Ричарда Никсона ее знали не все.

На самом деле Саймон должен был нейтрализовать «нефтяное оружие» саудитов и убедить враждебно настроенное королевство финансировать дефицит бюджета США. Министр не мог вернуться с отказом — это не только поставило бы под угрозу финансовое благополучие страны, но и привело бы к расширению влияния СССР на Ближнем Востоке.

Уильям Саймон, на первый взгляд, не подходил для такой миссии. За неделю до поездки он публично раскритиковал союзника саудитов — шаха Ирана Мохаммеда Реза Пехлеви. Бывший трейдер с Уолл-стрит называл себя Чингисханом и ни в чем не был похож на бюрократов из Овального кабинета.

Что Саймон понимал лучше всех, так это привлекательность американского госдолга. Он знал, как «продать» саудитам идею о том, что США — лучшее место для инвестиций нефтедолларов. То, о чем в итоге министр договорился с королевством, полностью изменило характер отношений двух стран на следующие 40 лет.



Сорокалетний союз

Суть соглашения была предельно проста: США обязались покупать нефть у Саудовской Аравии и поставлять ей военную технику и оборудование. Саудиты в ответ пообещали вкладывать миллиарды нефтедолларов обратно в казначейские облигации США и финансировать расходы страны.

Король Саудовской Аравии при этом настоял на том, чтобы сведения о инвестициях королевства держались в строгом секрете. Лишь спустя 40 лет Bloomberg узнало об этом условии, изучив дипломатические материалы из базы данных Национального архива США.

Больше всего саудиты опасались того, что их инвестиции в итоге будут направлены в виде помощи их главному врагу — Израилю. Чтобы убедить королевство, Казначейство США разрешило ему не участвовать в конкурентных торгах. Сделки с саудитами были исключены из всех аукционов, а следы присутствия страны на рынке госдолга США скрыты.

В 1974 году скрыть эту сделку было просто. Американские союзники, включая Великобританию и Японию, также сильно зависели от саудовской нефти и тоже надеялись заполучить нефтедоллары королевства в качестве инвестиций в свои экономики.

«В США, Франции, Великобритании, Японии пытались запустить свои руки в казну Саудовской Аравии», — рассказывает Гордон Браун, который тогда работал экономистом в госдепартаменте при посольстве США в Эр-Рияде.

Когда США начали выпускать ежемесячные отчеты о держателях государственного долга, Саудовскую Аравию «спрятали» в группе из 14 стран, которые 41 год в официальных документах назывались просто «экспортерами нефти».

Обнаруженные 117 миллиардов долларов делают Саудовскую Аравию одним из крупнейших инвесторов в госдолг США. При этом бывший сотрудник министерства финансов США утверждает, что эта цифра занижена по меньше мере в два раза. Раскрытая сумма — это лишь 20% от 587 миллиардов долларов золотовалютных резервов королевства. Обычно Центробанки стран держат в таких активах две трети резервов. Аналитики предполагают, что Саудовская Аравия может скрывать реальный размер своих вложений через офшоры.



Конец союза

После обвала нефтяного рынка в 2014 году, экономисты стали высказывать опасения, что Саудовская Аравия будет вынуждена распродать часть своих резервов. Помимо этого, угроза распродажи стала таким же рычагом давления королевства на США, каким была нефть 40 лет назад.

В апреле 2016 года Саудовская Аравия предупредила, что начнет распродавать казначейские ценные бумаги и другие активы США на 750 миллиардов долларов, если американский Конгресс примет закон, позволяющий подавать в суд на королевство за террористические атаки 11 сентября 2001 года.

Саудовская Аравия пыталось преодолеть кризис. В 2015 году королевство потратило 111 миллиардов долларов из своих резервов, запустила приватизацию крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco и пересматривает свою политику в целом. США в свою очередь начали сближаться с геополитическим противником саудитов Ираном, а сланцевый бум сделал страну практически независимой от саудовской нефти. Сорокалетний союз постепенно распадается.

Джерри Парски, который в 1974 году был заместителем министра финансов Саймона и участвовал в тех переговорах с Саудовской Аравией, в интервью Bloomberg сказал, что удивлен тем, как казначейство держало договор в секрете так долго:

«Я работал в подкомитете 17 лет и никогда не сталкивался ни с чем подобным. В любом случае, я ни о чем не жалею: эта сделка принесла Америке много пользы».

Секретные договоренности с Саудовской Аравией были аннулированы много лет назад, поэтому не понятно, почему министерство так долго хранило эту тайну, сказал Парски.

1 июня 2016 Даниил Сотников

Источник: nnm.me