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Следы цивилизации древних Богов

21:03. 11 октября 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:

Факты неоспоримо свидетельствуют о том, что древние боги -- представители высокоразвитой в техническом отношении цивилизации -- реальность, а не выдумки или фантазии наших предков. Это не только заставляет нас кардинально пересматривать картинку древней истории человечества, но и дает нам уникальный шанс проникнуть в знание и технологии цивилизации богов, чтобы использовать это знание и технологии для развития нашей собственной цивилизации.

Метки: внеземные технологии, древние боги, древние цивилизации
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