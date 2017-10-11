Следы цивилизации древних Богов

Факты неоспоримо свидетельствуют о том, что древние боги -- представители высокоразвитой в техническом отношении цивилизации -- реальность, а не выдумки или фантазии наших предков. Это не только заставляет нас кардинально пересматривать картинку древней истории человечества, но и дает нам уникальный шанс проникнуть в знание и технологии цивилизации богов, чтобы использовать это знание и технологии для развития нашей собственной цивилизации.